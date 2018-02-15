Расселение собственников квартир, пострадавших при взрыве в Ижевске, начнется 1 марта

По словам главы республики Александра Бречалова, под расселение подпадает 31 квартира

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Собственники квартир, пострадавших от взрыва бытового газа в Ижевске, получат новое жилье, заселение начнется 1 марта, сообщил в интервью ТАСС во время Российского инвестиционного форума в Сочи глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в девятиэтажном шестиподъездном жилом доме в Ижевске 9 ноября произошло обрушение углового подъезда дома. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали. Всего в доме 198 квартир, в них зарегистрированы 569 человек.

"Первого марта мы начинаем расселение собственников. Всего под расселение подпадает 31 квартира" - сообщил глава республики.

Он отметил, что полностью демонтирована пятая секция, заканчиваются работы по демонтажу и укреплению стенок четвертой и шестой секций, на днях будет принято решение, заселять туда людей или нет. "Все идет к тому, что можно там жить. Также мы поставили маячки, и будем ежедневно контролировать ситуацию по всему дому", - сказал Бречалов.