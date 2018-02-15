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16 февраля, 19:41
Развитие порта Камбарка позволит Удмуртии экономить около 400 млн руб. в год

Дозагрузка порта позволит увеличить трафик большегрузных автомобилей, добавил глава Удмуртской республики Александр Бречалов

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Развитие и дозагрузка порта Камбарка в Удмуртии позволит ежегодно экономить около 400 млн рублей регионального бюджета. Об этом в интервью ТАСС на форуме Сочи - 2018 сообщил глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

Ранее ТАСС сообщал, что в рамках российского инвестиционного форума в Сочи правительство Удмуртской республики и ПАО "Мечел" заключили соглашение, в рамках которого одним из главных направлений запланировано развитие порта Камбарка.

"Развитие порта и его дозагрузка позволит увеличить трафик большегрузных автомобилей. Из-за недостающего трафика ежегодно из бюджета выплачивается по 400 млн рублей недостающей суммы", - сказал глава республики.

По словам Бречалова, в прошлом году было реализовано большое концессионное соглашение "Большой мост" через реку Кама и Буй, но из-за экономического упадка, в котором находится Камбарский район, достигнуть трафика, который был заложен в экономическую модель проекта, пока не удалось. В связи с этим региональный бюджет ежегодно терпит убытки, выплачивая концессионеру недостающую сумму.

Порт Камбарка является одним из крупнейших в Камском речном бассейне, расположен в 400 километрах ниже по течению от города Пермь. Порт имеет причальную стенку длиной 620 метра с гарантированной глубиной судового хода и подходов к причалам 4 метра. Протяженность внутренних железнодорожных путей в 3,8 километра позволяет одновременно ставить на фронт погрузки до 60 вагонов. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся восемью портальными кранами грузоподъемностью от 5 до 20 тонн.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15 - 16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияРоссийский инвестиционный форум - 2018
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