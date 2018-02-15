Около 50% собранного в Пензенской области зерна пойдет на внутреннее потребление

За пределы региона было вывезено 480 тыс. тонн зерна, 260 тыс. из них пошли на экспорт, отметили в пресс-службе минсельхоза региона

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Внутреннее потребление зерна, собранного в Пензенской области в 2017 году, составляет порядка 50%, меньшая часть вывозится в другие регионы. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"У нас 50% - это потребление внутри Пензенской области. Не во всех близлежащих к нам регионах такая урожайность как у нас [2,5 млн тонн в 2017 году], поэтому мы реализуем зерно, в частности, в Нижегородскую область, где потребление кормовой базы увеличивается. Часть зерна - в соседние регионы. Это нормально, потому что сельхозпроизводителям очень важно реализовать зерно", - отметил Белозерцев.

Он подчеркнул, что предприниматели, работающие в сфере растениеводства, должны менять структуру посевных площадей в том случае, если есть трудности с реализацией зерна. "Надо менять структуру посевных площадей, чтобы получать большую прибыль. Если, например, бизнес видит, что подсолнух даст больше прибыли, не надо гнаться за урожайностью зерновых - засеивайте подсолнухом или ячменем, кукурузой", - сказал Белозерцев.

В пресс-службе минсельхоза Пензенской области уточнили, что за пределы региона было вывезено 480 тыс. тонн зерна, из них 260 тыс. тонн пошли на экспорт. В министерстве также отметили, что в регионе скорректирована структура посевных площадей: увеличены площади под масличные культуры при сохранении посева зерновых, что связано с потребностями животноводства в фуражном зерне.

Ранее ТАСС сообщал, что власти региона планируют увеличить к 2035 году урожай зерна с 2,5 до 3 млн тонн при средней урожайности - 40 ц/га.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.