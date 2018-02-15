Губернатор региона Олег Кувшинников отметил, что область занимает четвертое место в стране по тему прироста инвестиций

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Вологодская область достигла в 2017 году рекордного показателя по объему инвестиций в промышленность региона - 123 млрд рублей. За последние пять лет объем инвестиций возрос в 1,75 раза с 70 млрд рублей в 2013 году до 123 млрд в 2017 году, рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Благодаря созданию комфортного инвестклимата, отрегулированному инвестиционному законодательству, которое соответствует стандартам Агентства стратегических инициатив, мы последние пять лет ежегодно наращиваем объем инвестиций в основные фонды, в экономику области. Если начинали в 2013 году, когда я стал губернатором, с 70 млрд рублей инвестиций, то в прошлом году поставили абсолютный рекорд - 123 млрд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, область занимает четвертое место в стране по темпу прироста инвестиций. "Рост составил в прошлом году 144%, это колоссальный показатель, и президент Владимир Владимирович Путин на итоговом заседании Госсовета, посвященном инвестиционной активности регионов, назвал Вологодскую область в числе десяти регионов-лидеров по темпам прироста инвестиций", - напомнил губернатор.

Он отметил, что крупным проектам присваивается статус приоритетных, все они находятся под личным контролем руководителя региона. В области ввели еще один термин - "масштабный инвестиционный проект", когда инвестору предоставляется земельный участок со всеми соответствующими коммуникациями.

О проектах

В 2018 году дочерняя компания "Фосагро" АО "Апатит" планирует завершить комплексный проект расширения производства. Комплекс будет самым мощным в России и позволит компании укрепить лидирующие позиции в производстве минеральных удобрений. Компания инвестировала в проект более 65 млрд рублей за несколько лет. В 2017 году были запущены агрегат по производству аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год, агрегат гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год, готовится запуск нового производства сульфата аммония.

Компания "Северсталь" завершает свой проект по строительству комплекса покрытий металла, объем капиталовложений в него - 7,6 млрд рублей и приступает к глубокой модернизации доменного производства. В частности, планируется капитальный ремонт пятой доменной печи, объем инвестиций составит порядка 30 млрд рублей.

Еще один крупный проект - создание совместного российско-белорусского машиностроительного кластера на базе Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) совместно с Минским тракторным заводом. В проект планируется вложить порядка 1 млрд рублей. На сегодня на ЧЛМЗ выпускается каждый третий малый трактор в России - порядка 1,7-2 тыс. единиц в год. К 2020 году партнеры намерены увеличить объем производства вдвое до 3-4 тыс. тракторов в год, что позволит Череповцу стать крупнейшим тракторостроителем в стране, отметил губернатор.

В лесопромышленном комплексе реализуется 22 крупных приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов по линии Минпромторга России, суммарный объем инвестиций - 13,5 млрд рублей. "Вологодская область занимает второе место по стране по площади расчетной лесосеки. При этом мы не вывозим лес кругляком. За последние 10 лет объем глубокой переработки древесины увеличился с 40% до 65%", - сказал Кувшинников.

По линии "Газпрома" реализуются проекты по развитию газотранспортной системы, строительству второй нитки магистрали Ухта - Торжок, объем инвестиций - более 50 млрд рублей на ближайшие два года. Продолжается газификация Вологодской области, строительство газоотвода на населенные пункты Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра и далее к городу Пудож в Карелии, объем инвестиций - 22,5 млрд рублей. Это позволит обеспечить газом более 75 тыс. местных жителей и объекты инфраструктуры.

"Начинаем проектирование газификации, здесь в Сочи договорились с Великим Новгородом, что подготовим совместное письмо о газификации Тверской, Новгородской и Вологодской областей через Великий Устюг, необходимые капиталовложения - более 10 млрд рублей. И направление газпровода на Харовск - объем инвестиций более 6 млрд рублей", - подытожил вологодский губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.