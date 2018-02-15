Калужская область может принять отходы из Москвы при наличии перерабатывающих заводов

Регион готов заимствовать мировой опыт по строительству мусороперерабатывающих предприятий, отметил губернатор области Анатолий Артамонов

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Калужская область будет готова принимать мусор из столицы после того, как построит несколько современных производств для переработки отходов. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Мусоросжигательные заводы мы, скорее всего, в ближайшее время вряд ли будем строить. А современные мусороперерабатывающие предприятия мы будем строить, причем располагать их в разных частях нашей области для того, чтобы плечо доставки этого не самого привлекательного груза сократить. В том числе, не исключено, что мы в какой-то степени можем помочь и Москве при условии, что это будет цивилизованное производство", - сказал он.

Артамонов подчеркнул, что регион готов заимствовать мировой опыт по строительству современных мусороперерабатывающих предприятий. По его словам, насколько таких заводов уже появились в Калужской области и хорошо себя зарекомендовали.

"Есть предприятия в разных городах мира, которые располагаются в самом центре этих городов и никто не возмущается по этому поводу. Вот такие предприятия мы будем располагать, и в том числе, почему бы и не, помочь нашему мегаполису", - подчеркнул Артамонов.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, Москва сможет вывозить до 3 млн тонн бытового мусора (ТБО) по железной дороге в соседние регионы на полигоны, если такой проект будет принят. Проблема утилизации столичного мусора в других регионах обострилась после закрытия в июне 2017 года подмосковного полигона "Кучино". В настоящее время проект по строительству объекта мусоропереработки, которая будет принимать столичный мусор, обсуждается во Владимирской области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.