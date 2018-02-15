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16 февраля, 19:34
Аэропорт Ижевск передадут в региональную собственность

Глава Удмуртии Александр Бречалов добавил, что также ведутся переговоры об инвестициях в аэропортовое хозяйство

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Перевод в региональную собственность аэропорта Ижевск в Удмуртии начнется в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщил в интервью ТАСС на инвестиционном форуме в Сочи глава республики Александр Бречалов.

"Мы договорились с министром транспорта [РФ] Максимом Юрьевичем Соколовым, что передадим аэропорт из федеральной в региональную собственность, потому что программа ремонта аэропортов досрочно закрыта, средств нет. Поэтому эту проблему мы должны будем решать сами. Пока он [находится] в федеральной собственности, мы ничего с ним сделать не можем. В ближайшее время начнется юридическое оформление этого процесса", - рассказал Бречалов.

Сейчас также ведутся переговоры об инвестициях в аэропортовое хозяйство и запущен процесс по разделению авиакомпании "Ижавиа" и аэропорта Ижевск.

Аэропорт находится в 15 километрах восточнее центра Ижевска, между деревнями Старое Мартьяново и Новое Мартьяново в Завьяловском районе республики. Транспортный узел обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Соколов, Максим ЮрьевичРоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияРоссийский инвестиционный форум - 2018
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