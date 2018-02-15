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16 февраля, 19:54
Прямые продажи леса малому бизнесу в Новгородской области выросли в четыре раза

По словам губернатора региона Андрея Никитина, таких показателей удалось достичь за счет создания более прозрачной системы работы в отрасли

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Новгородская область в четыре раза за год увеличила объем прямых продаж леса малому бизнесу за счет создания более прозрачной системы работы в отрасли. Об этом ТАСС в пятницу сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Ранее лесную политику региона критиковал бывший полномочный представитель президента СЗФО в РФ Николай Цуканов, отмечавший дефицит материала и сокращение производств.

"У нас в четыре раза вырос объем прямых продаж на аукционах малому бизнесу в 2017 году. Раньше аукционы были сделаны так, что лес покупали перекупщики и малому бизнесу продавали с наценкой. Теперь малый бизнес покупает у области напрямую эти ресурсы - ему это выгоднее, а ситуация стала намного прозрачнее", - сказал Никитин.

По его словам, за последний год в регионе существенно выросла интенсивность работ по составлению кадастра лесов, что позволяет более точно оценивать качество леса на конкретной территории и предоставлять пользователям именно те ресурсы, которые необходимы. Глава Новгородской области также отметил, что удалось вернуть в государственную собственность большой объем леса, который ранее был вовлечен в проект создания Крестецкого лесопромышленного комплекса, который в итоге не был реализован и находится на стадии различных судебных разбирательств, включая возмещение причиненного ущерба. "Наличие этого ресурса, который освободился, позволил равномерно загрузить существующие лесоперерабатывающие предприятия", - отметил он.

Никитин подчеркнул, что в планах региона серьезно заниматься восстановлением леса, и уже идут предварительные переговоры с другими регионами о закупке качественных саженцев ценных пород дерева. Глава региона, в частности, поддержал инициативу Рослесхоза направлять часть дохода от продажи леса на его восстановление.

По информации регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в области работают шесть крупных лесоперерабатывающих предприятий и 336 субъектов МСП по виду деятельности деревообработка. Расчетная лесосека области составляет 8 млн кубических метров в год, а используется всего 3 млн кубометров. При этом от использования лесов в 2017 году в бюджет поступило 417 млн рублей, включая 194 млн - в областной бюджет, что на 46 млн больше итогов предыдущего года.

На 2018 год губернатором поставлена задача увеличить использование лесного ресурса на 1 млн кубических метров, реализовать два приоритетных инвестиционных проекта в этой сфере и оптимизировать систему управления лесхозами. Планируется, что эти мероприятия позволят повысить поступления в областной бюджет до 219,8 млн рублей и до 415,9 млн руб. - в федеральный бюджет. Для борьбы с незаконными рубками создается центр беспилотного мониторинга лесного фонда.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Цуканов, Николай НиколаевичРоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
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