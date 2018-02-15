Представители Ульяновской области и Удмуртии в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказали об уроках бизнеса в школах, студенческих лигах предпринимательства и тренингах

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Уроки бизнеса в школах, студенческие лиги предпринимательства, тренинги и не в последнюю очередь поддержка властей помогают Ульяновской области и Удмуртии увеличивать число молодых успешных предпринимателей. О своем опыте регионы рассказали в пятницу на сессии "Создание экосистемы для молодежного предпринимательства" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Зампредседателя правительства Ульяновской области Дмитрий Богданов отметил, что в регионе обучение бизнесу начинается со школьной скамьи, причем используются самые разные форматы - тренинги, лекции, игры. Также в регионе работает дом предпринимателя и МФЦ, где необходимую помощь можно получить в режиме одного окна.

"Если мы хотим вырастить новую прослойку молодых активных предпринимателей, то понятно, что нужно с минимального возраста ребятам прививать определенную культуру, показывать примеры, делиться историями успеха и неуспеха. У нас в регионе выстроена такая вертикаль работы с молодежью - это и лига школьного предпринимательства, и лига студенческого предпринимательства, отдельные школы для высокотехнологичных и социальных предпринимателей", - сказал Богданов.

Успешный пример бизнеса из Ульяновской области представила Милана Привалова, которая за два с половиной года смогла организовать производство элитного шоколада. Начиналось все с небольших объемов на кухне, сейчас у девушки предприятие мощностью 85 тонн шоколада.

"В Ульяновской области создана уникальная экосистема для развития молодежного предпринимательства. Мне посчастливилось, я положительный пример. При поддержке губернатора у нас была создана корпорация по развитию предпринимательства, куда я обращалась за помощью. Мне помогли; очень удобно, в режиме одного окна все работает", - отметила Привалова.

Имидж предпринимателя

В свою очередь зампред правительства Удмуртии Михаил Хомич также отметил важность обучения бизнесу со школьной скамьи, а также высказал мнение, что уже настало время популяризировать образ "правильного предпринимателя". "[Прежде всего] предприниматель - это человек, который создает рабочие места, платит налоги... Мы понимаем, что имидж - это очень важно", - заметил Хомич.

Его мнение поддержал и модератор сессии, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров. Он добавил, что сейчас для развития молодежного предпринимательства акценты по развитию программ МСП нужно перемещать в регионы.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.