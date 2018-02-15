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16 февраля, 19:57
Аэропорт Калуга станет еще одним запасным для Внуково-3

Калужский аэропорт был введен в эксплуатацию после 13-летнего перерыва весной 2016 года, его пропускная способность составляет 100 пассажиров в час

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Калуга станет еще одним запасным для Внуково-3 в случае закрытия Московской воздушной зоны. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор калужского аэропорта Салават Кутушев и глава ЗАО "Виппорт" (обслуживает рейсы бизнес- авиации в аэропорту Внуково) Игорь Мудрик на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба Калужской области.

"Документ предусматривает партнерство в области бизнес-авиации, а именно, использование мест стоянок и ангара аэропорта для стоянки самолетов деловой авиации - клиентов ЗАО "Виппорт". В случае закрытия по каким-либо причинам Московской воздушной зоны международный аэропорт Калуга становится одним из запасных аэропортов для Внуково-3", - говорится в сообщении.

По словам Кутушева, калужский аэропорт имеет всю необходимую инфраструктуру для приема, обслуживания и хранения самолетов деловой авиации, как на открытых стоянках, так и в отапливаемом ангаре.

Международный аэропорт Калуги был введен в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2016 года. Пропускная способность аэровокзального комплекса - 100 пассажиров в час. К 2020 году пассажиропоток планируется на уровне 250 тыс. человек, к 2025 году - около 500 тыс..

Компания "Виппорт" является оператором по организации наземного обслуживания для рейсов бизнес-авиации в аэропорту Внуково. Внуково-3 - крупнейший в Европе центр бизнес-авиации, которая развивается в аэропорту с 2000 года. Постоянными партнерами "Виппорт" являются группа компаний Внуково-3, ОАО "Аэропорт "Внуково", ОАО "Центр услуг гражданской авиации "Русаэро", ОАО "Авиакомпания Русджет", ЗАО "Аэропит-Внуково, ООО "Аэро-сервис".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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