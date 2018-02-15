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17 февраля, 16:12
Сочинские корпоративные игры собрали более 500 участников

Команды играли в футбол, соревновались с гиревом спорте и перетягивали канат

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Более 500 спортсменов- любителей принимают участие в III Сочинских корпоративных играх, которые завершают программу спортивных мероприятий прошедшего 15-16 февраля Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом сообщил ТАСС директор городского департамента физкультуры и спорта Сергей Пилосян. Соревнования по десяти видам спорта проходят в субботу в Центре имени Александра Карелина.

"В соревнованиях принимают участие более 500 человек. Это команды государственных и коммерческих структур. В их составе участники форума, а также - сотрудники предприятий и учреждений Краснодарского края. Например, отдельными командами представлена администрация Сочи, транспортная и медицинская отрасль города", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, программа игр построена таким образом, чтобы в соревнованиях могли участвовать все желающие, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Команды, в частности, играют в футбол, соревнуются с гиревом спорте, перетягивании каната.

"Мы поддерживаем тенденцию, что с каждым годом на форуме проводится все больше неформальных спортивных мероприятий. В этом году их было три - забег на 5 тыс. 555 м в поддержку российских олимпийцев, хоккейный матч и корпоративные игры. В следующем году планируется еще расширить спортивную программу форума", - отметил Пилосян.

В церемонии награждения по итогам Сочинских корпоративных игр примут участие именитые спортсмены и тренеры - победители и призеры Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Главная награда соревнований - Кубок Фонда "Росконгресс".

Организованный фондом "Росконгресс" Российский инвестиционный форум является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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