Направления сотрудничества

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17 февраля, 19:09
Объем двусторонней торговли между Россией и Сербией вырос на 23% в 2017 году

Внешнеторговый оборот двух стран в прошлом году составил $2 млрд 038,7 млн

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Сербией вырос на 23% в 2017 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, открывая заседание 16-го Межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Внешнеторговый оборот России с Сербией в 2017 году составил $2 млрд 038,7 млн и увеличился по сравнению с 2016 годом на 23,1%, - рассказал зампред правительства. - При этом российский экспорт вырос на 20,4%, до $926,2 млн, а российский импорт увеличился на 25,4%, до $1112,5 млн". Согласно приведенной статистике, отрицательное торговое сальдо составило $186,3 млн.

Рогозин отметил, что встреча в Сочи продолжает практику проведения мероприятий в регионах Российской Федерации. "Российско-сербские отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и многопланового сотрудничества, - отметил Рогозин. - Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе. Символично, что именно здесь, в Сочи, пять лет назад президентами двух стран была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией".

Вице-премьер напомнил, что российским и сербским руководством уделяется большое внимание поддержанию интенсивного политического диалога и поступательному развитию межгосударственных связей. "Буквально через несколько дней наши страны будут праздновать 180-летие установления дипломатических отношений, - сказал он. - Важнейшим событием в конце прошлого года стал первый визит в Москву господина Александара Вучича в качестве президента Республики Сербии. На встрече 19 декабря 2017 года президенты двух стран обсудили весь комплекс двустороннего сотрудничества, уделив приоритетное внимание экономическому взаимодействию, важным инструментом углубления которого является наш межправкомитет".

Направления сотрудничества

По словам Рогозина, деятельность комитета в межсессионный период была достаточно насыщенной, регулярно проводились встречи сопредседателей межправкомитета и заседания его рабочих групп. Вице-премьер добавил, что в указанный период помимо традиционных областей двустороннего сотрудничества, таких как энергетика, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, активно прорабатывались перспективы взаимодействия по новым направлениям: локализация промышленных производств российских компаний в Сербии, сотрудничество в области высоких технологий и инноваций, гражданского самолетостроения и др.

"Сербским партнерам были представлены возможности использования российской системы дистанционного зондирования Земли, в том числе для нужд аграрного сектора Сербии (ГК "Роскосмос"), - сказал Рогозин. - Продолжалась совместная работа по укреплению гуманитарного имиджа и качества предоставляемых услуг мирного характера российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, включая масштабные операции по разминированию территории, тушению пожаров и др".

Рогозин рассказал, что Россия намерена продолжать работу, направленную на решение гуманитарных задач в регионе. Он подчеркнул, что российская сторона открыта к сотрудничеству с третьими странами и рассчитывает на закрепление международного статуса Российско-сербского центра в Нише. Вице-премьер также отметил наметившуюся тенденцию диверсификации российско-сербского сотрудничества, увеличения в нем доли инновационной составляющей, проектов, связанных с продвижением на сербский рынок российской высокотехнологичной продукции. "Убежден, что подобные проекты будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению российско-сербских отношений в целом на долгосрочную перспективу", - сказал он в заключение.

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