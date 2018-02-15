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20 февраля, 18:26
Татарстан намерен сотрудничать с Дагестаном в экспорте продукции через Каспий
© Владимир Смирнов/ТАСС

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев отметил, что Республика Татарстан становится стратегическим партнером Дагестана

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции, которая производится в Татарстане, через Каспийское море, является одной из перспективных сфер сотрудничества региона с Дагестаном, сообщила ТАСС заместитель министра экономики Татарстана Наталья Таркаева.

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев отметил, что Республика Татарстан превращается в стратегического партнера Дагестана.

"Много есть перспективных сфер, в которых мы могли сотрудничать: по промышленности, по машиностроению. По экспорту, поскольку [в Дагестане] крупнейший порт, это единственный незамерзающий порт на Каспии в РФ, это тоже достаточно серьезное для нас подспорье в реализации нашей продукции, это доступ в исламские страны, например, в Иран и Азербайджан, который тоже является стратегическим партнером. Каспийский регион для нас интересен", - сказала собеседница агентства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Татарстана, президент республики во время недавнего посещения Зеленодольского судостроительного завода им.Горького (Татарстан) поручил изучить, какие виды и количество кораблей нужны Дагестану с тем, чтобы наладить взаимодействие.

По словам Таркаевой, интересным может быть взаимодействие с многофункциональным центром Дагестана. "Он считается одним из лучших МФЦ в стране. Там очень интересный формат взаимодействия с населением, доведения информации, отслеживание обработки запросов граждан на каждом этапе изменений статуса запроса. Это опыт мы считаем необходимым перенимать", - сказала она.

В свою очередь, Дагестану интересен опыт Татарстана по территориям опережающего развития (ТОР), работой с Фондом развития моногородов, считает собеседница.

Совместное предпринимательство

Совместное сотрудничество возможно в сфере программ по развитию малого и среднего предпринимательства. Как рассказала ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, на прошедшем Российском инвестиционном форуме ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с Агентством по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

"Соглашение подразумевает обмен информацией о наличии налоговых преференций, подготовленных производственных площадей, якорных заказчиков регионов. Обсуждение и формирование возможного графика обмена делегациями, организация бизнес-миссий. Возможности проведения совместных мероприятий, презентации приоритетных проектов", - сообщила Минуллина.

По ее мнению, также Дагестан для Татарстана стратегически может быть хорошим партнером в сфере туризма. "Потому что у нас есть общие религиозные вещи, у нас богатая история, культура ... Есть потенциал и в сфере развития предпринимательства...Тут чувствуется общность, которая может лечь в основу совместных проектов", - заключила она.

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Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияТАСС-КавказТатарстанСКФОДагестанРоссийский инвестиционный форум - 2018
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