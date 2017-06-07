В дни Кубка конфедераций гостиницы Сочи готовы принять до 200 тысяч болельщиков

СОЧИ, 7 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Город-курорт Сочи готов принять до 200 тысяч болельщиков в дни проведения матчей футбольного Кубка конфедераций, таким номерным фондом располагают местные гостиницы, сообщили ТАСС в администрации Сочи. Сколько именно любителей футбола приедет в город, в мэрии пока не знают, однако во время каждого из четырех матчей ждут не менее 40 тысяч болельщиков.

"В дни кубка ожидаем болельщиков из стран-участниц: Австралии, Германии, Камеруна, Мексики и Новой Зеландии, а также российских болельщиков со всей страны. Всего гостиницы Сочи могут принять 200 тыяч человек", - сказали в мэрии.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. На сочинском стадионе "Фишт" пройдут четыре матча: на групповом этапе 19 июня здесь сыграют Австралия и Германия, 21 июня - Мексика и Новая Зеландия, 25 июня - Германия и Камерун, а на стадии плей-офф 29 июня "Фишт" примет один из двух полуфиналов.

"Приедут не менее 40 тысяч зрителей на каждый матч", - предположили в сочинской администрации, отметив, что билеты на матчи еще продаются, поэтому точное количество болельщиков пока неизвестно. Вместимость стадиона "Фишт" - около 45 тысяч человек.

В мэрии отметили, что требования ФИФА к номерному фонду гостиниц город выполнил. "К Кубку конфедераций проклассифицировано 1 тысяч 770 объектов размещения с возможностью одномоментного размещения более 200 тысяч гостей. Номерной фонд сочинских отелей категории 3, 4 и 5 звезд составляет 42 тысячи. 207 номеров, при этом количество средств размещения и объем номерного фонда Сочи превосходит в несколько раз требования ФИФА к городу-организатору", - сказали в городской администрации.

Стадион "Фишт" принимал в 2014 году церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3.