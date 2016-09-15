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Лавров встретится с Могерини на следующей неделе

Международная панорама Генассамблея ООН
15 сентября, 21:14 UTC+3
Встреча состоится в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини на следующей неделе на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, подчеркнув, что диалог России с ЕС идет, невзирая на санкции.

"На следующей неделе состоится встреча нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН", - сказал он.

"На следующей же неделе в Брюсселе пройдут экспертные консультации по наркотикам, здесь также будет Михаил Швыдкой - спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. А в начале октября в Брюсселе пройдет международная конференция по Афганистану, совместно организованная ЕС и правительством Афганистана, на которую приедет спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Таким образом диалог идет, но это не снимает проблем, созданных линией Евросоюза на замораживание полноформатного сотрудничества", - заключил российский постпред.

Совет ЕС утвердил сегодня продление до 15 марта 2017 года черного списка для России и Украины. На сегодня в этот список входят 146 физических лиц и 37 организаций. Последний раз он продлевался на полгода 9 марта. В него входят представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В перечень организаций внесены все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения.

Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. Помимо него до конца января 2017 года действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017 года торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения Крыма в состав России.

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