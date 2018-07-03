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Суд по делу о трагедии на Сямозере возобновил допрос свидетелей

Происшествия Гибель детей на озере в Карелии
3 июля, 15:55 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 3, июля. /ТАСС

Их неявка была основным препятствием для продолжения разбирательства

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ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд после месячного перерыва во вторник возобновил рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года с допроса свидетелей, передает корр. ТАСС.

С 31 мая по 2 июля в судебном заседании был объявлен перерыв.

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"Судебное заседание объявляется продолженным. В суд явились свидетели Лери Ирина Сергеевна, Ефремов Кирилл Олегович, Лагерев Олег Вадимович. Они вызваны повторно, в предыдущий раз их явка не была обеспечена", - сказал судья Александр Смирнов.

В ходе заседания бывшая заведующая отделением физической культуры педагогического колледжа Петрозаводска Ирина Лери сообщила суду, что подсудимый Павел Ильин в день трагедии находился в учебном заведении, готовясь к сдаче выпускной квалификационной работы. Ранее адвокат Ильина рассказал ТАСС, что его подзащитный не считает себя виновным, поскольку в момент происшествия его не было в лагере на Сямозере.

Судебный процесс проходит в горсуде Петрозаводска с 9 апреля. На скамье подсудимых - шесть человек. Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по озеру на двух рафтах и каноэ отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

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