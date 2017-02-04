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Главное за неделю: визит Путина в Венгрию, обострение в Донбассе и индексация пенсий

Личное время Главное за неделю
4 февраля, 9:00 UTC+3
Важные события, произошедшие за последние семь дней
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Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© Михаил Метцель/ТАСС

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