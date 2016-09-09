Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке нового спортобъекта в Лангепасе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Общественная приемка водно-спортивного комплекса "Нефтяник" прошла сегодня в Лангепасе. Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей Югры, в ней участвовала губернатор Наталья Комарова совместно с представителями городского Общественного совета в сфере физической культуры и спорта, учителями и воспитанниками спортивных секций.

"Комплекс представляет собой многофункциональное спортивное здание общей площадью более 5,7 тыс. кв. м. Объект включает в себя бассейн размером 25 м с четырьмя плавательными дорожками, кардиозал, зал для занятий боксом, тренажерный и фитнес-холлы. За день посетить "Нефтяник" могут более 800 человек", - сообщают в департаменте.

"Инвестиции в здоровый образ жизни - один из главных приоритетов правительства Югры. Это действительно большой подарок Лангепасу. Важно, когда власть и градообразующее предприятие, в данном случае ЛУКОЙЛ, в полной мере отвечают запросам населения. Общественность высоко оценила качество и оснащенность спортивного комплекса", - отметила Комарова.

Объект построен в рамках соглашения между правительством автономного округа и НК "ЛУКОЙЛ". В ходе общественной приемки глава региона отметила, что к обслуживанию объекта можно привлекать социальных предпринимателей.

"Важно, что объект построен в соответствии с нормами обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание оснащено лифтом и специальным креслом для спуска в бассейн людей, которые не могут передвигаться самостоятельно. Есть сауна, которая оборудована специальным душем. Сейчас мы, инвалиды, занимаемся в другом зале. Но надеюсь, что скоро будем в новом здании. Хочу поблагодарить правительство, всех, кто принимал участие в строительстве, за такой прекрасный объект", - сказала председатель общественной организации инвалидов Галина Новар.

Мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу Бахтовар Назиров отметил, что оснащение нового комплекса находится на высочайшем уровне. "Здесь очень большой зал для занятия боксом. До этого мы тренировались в спорткомплексе, где не хватало места. Кроме того, было очень шумно и некомфортно. Сейчас в новом зале можно проводить соревнования высокого уровня", - сказал он.