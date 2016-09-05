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Импортозамещение в газовой отрасли

Проекты Таймлайн Петербургский газовый форум Участники Импортозамещение
5 сентября, 12:33 UTC+3
Материал из 1 страницы

Компания "ТМК" создана в 2001 году и является крупнейшим производителем стальных труб в России, входит в тройку глобальных лидеров трубного бизнеса, с 2009 года занимая первое место в мире по объемам отгрузки трубной продукции. Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 млн тонн.

ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, странах Ближнего и Дальнего зарубежья и обладает самыми большими в мире мощностями по производству всего спектра стальных труб.

Компания обладает прочными рыночными позициями в сегменте бесшовных труб OCTG. По итогам 2015 года доля ТМК на мировом рынке этого вида продукции составила 9%. Компания является лидером на российском трубном рынке: на ее долю приходится 25% всего рынка стальных труб и 65% рынка бесшовных OCTG.

Масштабное присутствие Компании на глобальном рынке обеспечивает ее разветвленная торговая сеть, покрывающая практически все основные мировые центры нефте- и газодобычи: США, Канада, Россия и страны СНГ, Европа, Ближний Восток, Северная и Экваториальная Африка, Юго-Восточная Азия. География поставок ТМК охватывает более 80 стран.

Завод "Измерон". Компания основана в 1896 году, а с начала 1990-х специализируется на разработке и производстве оборудования и инструмента для нефтегазовой отрасли, и является ведущим российским производителем комплексов подземного оборудования для добычи газа и нефти на месторождениях любой степени сложности.

"Измерон" стал первым отечественным серийным производителем комплексов подземного оборудования для добычи газа.

В рамках программы импортозамещения, за период 2014-2016 гг. НПФ Завод "Измерон" совместно с рабочей группой ПАО "Газпром", в которую вошли представители Департаментов №307, №335 и дочерних добывающих организаций "Газпром", успешно реализовал проекты по созданию высокотехнологичного подземного оборудования для Астраханского ГКМ (комплекс подземного оборудования в сероводородостойком исполнении К3) и Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ (комплекс подземного оборудования в коррозионностойком исполнении К1 на 70 Мпа с системой непрерывного мониторинга температуры и давления в скважине).

Группа ЧТПЗ  – промышленная группа металлургического комплекса России, является одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции с общей долей рынка 17,7%. Компания входит в десятку крупнейших трубных компаний мира.

Группа объединяет предприятия черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА"; предприятия по производству магистрального оборудования: "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия); а также нефтесервисный бизнес, представленный компанией "Римера".

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, Группа ЧТПЗ позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции для всех основных секторов экономики.

Группа ЧТПЗ на постоянной основе занимается разработкой и изготовлением трубной продукции с высокими эксплуатационными характеристиками. Это позволяет клиентам компании осваивать нефтегазовые месторождения повышенной категории сложности, прокладывать трубопроводы в труднодоступных местах, строить надежные объекты хранения и переработки углеводородов, объекты теплоэнергетики.

Особое внимание уделяется освоению новых видов труб, способных заменить иностранные аналоги, использующиеся в ТЭК России. Импортозамещающая продукция Группы ЧТПЗ применяется для шельфовых добычных комплексов и подводных морских трубопроводов, обустройства месторождений газа с высоким содержанием сероводорода и углекислоты, строительства заводов по сжижению природного газа, тепло- и электростанций, а также нефтехимических комбинатов нового поколения.

ОАО "ТЭМЗ" основано в 1920 году и является одним из старейших машиностроительных предприятий.

В рамках реализации  Дорожной карты по расширению использования продукции предприятий Томской области на предприятиях  ПАО  "Газпром" разработаны и запущены в серийное производство интеллектуальные электроприводы (в том числе с энергоаккумуляторами), клапаны сегментные регулирующие для запорной и запорно-регулирующей арматуры. В ходе реализации пунктов Дорожной карты электроприводы, клапаны сегментные согласованы с ПАО "Газпром" для их применения в проекте "Магистральный газопровод "Сила Сибири" и поставляются на объекты строительства газопровода.  Применение данной продукции рекомендовано дочерним обществам  ПАО "Газпром", в том числе заказчикам и проектным организациям.

В целях реализации государственной  программы по импортозамещению  для предприятий ПАО "Газпром" разработан полнофункциональный автоматизированный мобильный дефектоскоп  (АМД) для безпленочной дефектоскопии сварного шва. Разработаны, запущены в производство и поставляются на объекты ПАО "Газпром" вентиляционные установки  (УВ) для продувки линейной части газопроводов. Разработан автономный преобразователь энергии (АПЭ), разработаны  и проходят  испытания клапаны осевые регулирующие и антипомпажные (КР и КА).

АО "ОМК" – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.

В составе ОМК – семь крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край) и завод OMK Tube (штат Техас, США).

ОМК — крупнейший поставщик труб для магистральных нефте и газопроводов. Мы поставляем на российский рынок более половины всех железнодорожных колес и более двух третей всего объема рессор для грузовиков.

     Стратегические партнеры ОМК — ведущие российские и зарубежные нефтегазовые, транспортные и машиностроительные компании: "Газпром", "Транснефть", "Газпром нефть", "Лукойл", "Роснефть", "НОВАТЭК", "Сибур", Shell, ExxonMobil, РЖД,              "Камаз", ГАЗ, УАЗ, МАЗ и др.

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