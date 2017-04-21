Анатолий Бибилов. Биография

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2017 г. в Цхинвале состоится инаугурация избранного президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Он сменит на посту главы государства Леонида Тибилова.

Анатолий Ильич Бибилов родился 6 февраля 1970 г. в г. Цхинвали Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР (ныне - г. Цхинвал, Республика Южная Осетия) в рабочей семье. В 1988 г. окончил республиканскую спецшколу-интернат им. генерал-полковника Леселидзе с углубленным изучением русского языка и усиленной военно-физической подготовкой.

В 1992 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. Ленинского комсомола (ныне - Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова). Был чемпионом училища и Псковской дивизии по армейскому рукопашному бою.

После окончания училища был распределен в 76-ю Псковскую десантную дивизию, в составе сводного батальона которой принимал участие в миротворческой операции в Южной Осетии.

В 1994-1996 гг. был командиром роты специального назначения Министерства обороны Южной Осетии.

В 1996-1998 гг. занимался коммерческой деятельностью в Киеве (Украина).

С 1998 г. по 2008 г. служил в североосетинском батальоне миротворческих сил в Южной Осетии на должностях от командира роты до заместителя командира батальона. В августе 2008 г. участвовал в боевых действиях в ходе вооруженного конфликта с Грузией, в организации обороны Цхинвала, руководил зачисткой города от грузинских войск. В ходе военных действий получил два ранения.

31 октября 2008 г. Анатолий Бибилов был назначен министром Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС Южной Осетии).

В ноябре 2011 г. принимал участие в выборах президента Южной Осетии от Республиканской партии "Единство". Его кандидатуру также поддержали Коммунистическая партия Южной Осетии, Социалистическая партия "Фыдыбаста", движение "Вперед, Осетия!", международное общественное движение "Высший совет осетин".

В первом туре выборов 13 ноября 2011 г. занял первое место (24,86% голосов) и вышел во второй тур вместе с бывшим министром образования республики, кандидатом от оппозиции, Аллой Джиоевой (24,8%). Во втором туре 27 ноября того же года проиграл Джиоевой (56,7%), получив 40% голосов избирателей. Однако 29 ноября 2011 г. Верховный суд Южной Осетии признал недействительными результаты второго тура в связи с нарушениями, допущенными сторонниками Аллы Джиоевой. В тот же день парламент республики назначил повторные выборы президента на 25 марта 2012 г., Анатолий Бибилов 6 февраля отказался в них участвовать. По итогам второго тура выборов 8 апреля 2012 г. президентом Южной Осетии был избран бывший министр госбезопасности республики Леонид Тибилов (54,12%).

В апреле 2012 г. Анатолий Бибилов сообщил о создании новой политической партии "Единая Осетия". 5 сентября того же года на учредительном съезде партии был избран ее председателем.

8 июня 2014 г. избран депутатом парламента Южной Осетии шестого созыва от партии "Единая Осетия".

С 23 июня 2014 г. занимал должность председателя парламента республики.

9 апреля 2017 г. принял участие в выборах президента Южной Осетии (в этот же день состоялся референдум о переименовании республики в Республику Южная Осетия - Государство Алания). Был выдвинут партией "Единая Осетия". В своей предвыборной программе Анатолий Бибилов выступал за продолжение курса на интеграцию Южной Осетии с Россией. Обещал снизить уровень безработицы, завершить газификацию республики, разработать и внедрить программу по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса, решить проблему аварийного и ветхого жилья в селах и др. Победил на выборах, набрав 54,8% голосов избирателей. За его ближайшего конкурента, действующего президента республики, Леонида Тибилова проголосовали 33,7%.

18 апреля 2017 г. освобожден парламентом Южной Осетии от должности председателя, депутатские полномочия досрочно прекращены в связи с избранием на пост президента республики.

Имеет звание генерал-лейтенанта.

Награжден орденами "Уацамонга" (Южная Осетия; 2008), Дружбы (Россия; 2011).

Женат, имеет двоих сыновей и двух дочерей. Супруга - Линда Ильинична Кумаритова.