Иракский Курдистан. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости региона от Ирака.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории и современном состоянии этого региона.

Территория, население

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака (закреплен в конституции Ирака 2005 года). Регион охватывает три провинции - Дахук, Сулейманию и Эрбиль. Его площадь составляет 40,6 тыс. кв. км. Население - более 5 млн человек (в основном курды, проживают также турки, туркмены, ассирийцы, сирийцы, халдеи).

Курды населяют также провинцию Киркук с административным центром в одноименном городе, некоторые районы провинции Найнава и ее административный центр город Мосул, а также часть провинции Дияла, спор за которые долгое время ведется между федеральным правительством Ирака и руководством Иракского Курдистана.

В пределах этих территорий проживает еще около 3 млн курдов. Таким образом, из общей численности населения Ирака в 37 млн курды составляют около 8 млн, или около 22%, являясь крупнейшим этническим меньшинством в стране. Официальный язык в КАР - курдский (диалекты курманджи и сорани), распространены также арабский, армянский, турецкий, туркменский, ассирийский. Столица - город Эрбиль. Автономия граничит с Сирией, Ираном, Турцией.

История

До XVI века территория, исторически заселенная курдами, принадлежала Персии (Иран). После ее поражения в Чалдыранской битве в 1514 году две трети этих земель отошли Османской империи. Поражение Турции в Первой мировой войне вынудило ее подписать в 1920 году со странами-победителями Севрский мирный договор, который предполагал создание независимого государства Курдистан. Однако этот документ не вступил в силу, а в 1923 году его заменил Лозаннский мирный договор, разделивший курдские земли между Турцией и подмандатными территориями Франции и Великобритании - Сирией и Ираком.

1950-1970-е годы

После государственного переворота в Ираке в 1958 году, когда была свергнута монархия, пришедший к власти Абдель-Керим Касем начал гонения на курдов и в сентябре 1961 года ввел в Курдистан правительственные войска, что вызвало восстание курдов и войну за отделение от Ирака. Борьба курдов не прекращалась и после переворота 17 июля 1968 года, в результате которого к власти пришла Социалистическая партия арабского возрождения ("Баас"). Саддам Хусейн, входивший в руководство партии и государства, начал переговоры по вопросу о предоставлении Курдистану автономии с главой Демократической партии Курдистана (ДПК) Мустафой Барзани.

11 марта 1970 года иракское правительство и курдские лидеры подписали соглашение, предусматривавшее создание автономного района для курдского населения в границах провинций Сулеймания, Дахук и Эрбиль. В соглашении было зафиксировано право автономии на формирование собственных парламента и правительства под контролем федеральной власти, расширение социальных и гражданских прав, равноправие курдского языка и т. п. Закон о провозглашении Курдского автономного района был принят 11 марта 1974 года.

Однако вопрос о богатых нефтью территориях, прилегающих к автономному району и заселенных в основном курдами, в том числе в провинциях Киркук и Дияла, остался открытым. А когда правительство начало массово депортировать оттуда курдское население, вспыхнуло новое восстание. После его подавления в апреле 1975 года и особенно после 1979 года, когда Хусейн стал президентом Ирака, власти страны взяли курс на насильственную арабизацию курдских районов (преподавание в учебных заведениях на арабском языке, заселение курдских земель арабами).

Образование КАР вызвало раскол в рядах курдских националистов. Из Демократической партии Курдистана выделилась партия Новая ДПК, вставшая на путь сотрудничества с правительством Ирака. В противовес ей на базе ряда левых организаций был создан Патриотический союз Курдистана (ПСК).

1980-е годы

Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов иракские курды выступили на стороне Ирана, который с июля 1983 года развернул боевые операции на территории Иракского Курдистана, в связи с чем Хусейн усилил репрессии против курдов. В 1987 году иракские курдские партии и военизированные организации ("пешмерга") объединились для борьбы против правительственных сил в Национальный фронт Иракского Курдистана.

В марте 1987 - апреле 1988 года иракская армия провела операцию по массовому уничтожению курдов на севере страны под названием "Аль-Анфаль" ("Трофеи"), в результате которой 182 тыс. курдов были уничтожены, 700 тыс. депортированы в другие районы Ирака. 16-17 марта 1988 года в городе Халабджа вблизи границы с Ираном иракские войска применили против курдских отрядов химоружие, погибли 5 тыс. человек.

В течение 1988-1989 года отряды "пешмерга" были вытеснены в Иран, тысячи курдских деревень и поселков сровняли с землей, порядка 100 тыс. курдов бежали в Иран и Турцию. В итоге курды лишились дарованных прав, и автономный район вновь стал подчиняться Багдаду.

1990-е годы

5 марта 1991 года, воспользовавшись разгромом армии Хусейна в войне в Персидском заливе (январь - февраль 1991 года), лидеры двух главных курдских партий ПСК и ДПК - Джаляль Талабани и Масуд Барзани (сын Мустафы Барзани) возглавили всеобщее курдское восстание. Однако 1 апреля 1991 года иракская армия начала массированное наступление и подавила восстание. По некоторым оценкам, от 1 до 2 млн курдов бежали в Иран и Турцию.

Во избежание гуманитарной катастрофы 5 апреля 1991 года СБ ООН принял резолюцию № 688, объявившую территорию Ирака к северу от 36 параллели "зоной безопасности". Коалиция во главе с США в рамках операции Provide Comfort ввела в Иракский Курдистан войска, потребовав от сил Хусейна покинули Сулейманию, Эрбиль и Дахук. К октябрю 1991 года правительственные войска отступили. С этого времени регион стал функционировать самостоятельно.

В мае 1992 года здесь прошли парламентские выборы, а в октябре парламент принял декларацию об образовании государства "Свободный Курдистан" со столицей в городе Киркук (в тот момент еще под властью Багдада). "Свободный Курдистан" пользовался поддержкой США, но не имел международного статуса. Претензии ПСК на руководство "Свободным Курдистаном" привели к гражданской войне, продолжавшейся четыре года (1994-1998). При этом Талабани привлек на свою сторону Иран, а Барзани просил о помощи Хусейна.

В сентябре 1998 года под давлением США враждующие партии заключили соглашение о мире. Но фактически Курдистан оставался разделенным на две части - область, подконтрольную ДПК в Эрбиле и Дахуке, и область, управляемую ПСК в Сулеймании. Лишь в 2002 году партии объявили о преодолении разногласий и достижении "исторического урегулирования". Их лидеры выступили за решение курдской проблемы путем создания федеративного государства в Ираке.

2000-е годы

В 2003 году курды оказывали активную поддержку США в подготовке и проведении операции по свержению режима Хусейна, предоставив свою территорию для высадки американского десанта. В апреле 2003 года курдские подразделения заняли Мосул и Киркук. Эти события сопровождались массовым изгнанием арабов из домов, переданных им в ходе арабизации. Под давлением США и Турции "пешмерга" оставили Мосул и Киркук, при этом насколько возможно упрочив там позиции своих партий. Американская оккупационная администрация объявила, что ликвидация последствий арабизации должна происходить постепенно с предоставлением арабам компенсации, а вопрос об административной принадлежности этих районов должен решиться на референдуме.

В июне 2005 года президентом Иракского Курдистана был избран Барзани. В октябре 2005 года на общеиракском референдуме была одобрена конституция страны, закрепившая статус Курдского автономного района с центром в Эрбиле, его право иметь органы управления и собственные военизированные формирования, самостоятельно распоряжаться нефтяными доходами, курдский язык был объявлен вторым государственным языком Ирака.

При этом статья 140 конституции констатировала наличие спорных территорий и предписывала не позднее 31 декабря 2007 года провести референдум о вхождении Киркука в состав КАР, однако его проведение было отложено (в том числе из-за протестов Турции, пригрозившей в случае включения Киркука в КАР оккупировать Иракский Курдистан).

Современное состояние

С начала 2013 года курдские отряды поддерживают правительственные силы в операциях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), при этом они действуют не только на территории Иракского Курдистана, но также в провинциях Найнава, Салах-эд-Дин и Анбар в центральной части страны, а также защищают правительственные здания в Багдаде. В июне 2014 года курды установили контроль над Киркуком, когда под натиском исламистов его оставили правительственные войска.

В связи с этим 27 июня 2014 года Барзани заявил, что вывод правительственных сил из северных районов Ирака, а также их неспособность дать отпор террористам из ИГ фактически означают, что статья 140 конституции Ирака о проведении референдума на территориях, населенных курдами, более не действует, и они фактически включаются в состав Иракского Курдистана.

В июле 2014 года Барзани впервые выступил с инициативой проведения референдум по вопросу об отделении от Ирака. 6 августа 2017 года президент КАР заявил, что "единственное лекарство от всех наших болей и единственная гарантия предотвратить повторение катастроф - это сделать шаг к независимости".