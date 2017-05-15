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Дмитрий Пегов. Биография

Биографии и справки
15 мая, 16:09 UTC+3

Бывший начальник ГУП "Московский метрополитен" перешел на работу в РЖД

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ТАСС-ДОСЬЕ. 15 мая 2017 г. пресс-служба ГУП "Московский метрополитен" сообщила, что бывший начальник этого предприятия Дмитрий Пегов перешел на работу в ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

На его пост назначен первый заместитель начальника столичного метро Виктор Козловский.

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Дмитрий Владимирович Пегов родился 22 мая 1973 г. в Куйбышеве (ныне - Самара).

В 1997 г. окончил электромеханический факультет Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения, получив квалификацию "инженер-электромеханик". В 2009 г. прошел обучение в Балтийском государственном техническом университете им Д. Ф. Устинова по программе MBA ("мастер делового администрирования"). В 2013 г. окончил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по специальности "юриспруденция".

С 1994 г. Пегов работал помощником машиниста, машинистом электропоезда, машинистом-инструктором локомотивных бригад (скоростного движения), заместителем начальника по ремонту моторовагонного депо Санкт-Петербург - Московский Октябрьская железная дорога (ОЖД). Участвовал в испытаниях опытного скоростного электропоезда ЭС-250 "Сокол".

В 2004 г. был назначен начальником депо Санкт-Петербург - Московский ОЖД.

С июня 2009 г. Пегов - начальник Северо-Западной дирекции скоростного сообщения при Дирекции скоростного сообщения (ДОСС), филиале ОАО "Российские железные дороги". Отвечал за организацию пассажирского скоростного и высокоскоростного движения, включая эксплуатацию поездов "Сапсан", "Аллегро" и "Ласточка".

С декабря 2009 г. - заместитель генерального директора, а с 1 февраля 2010 г. - генеральный директор ДОСС. Курировал запуск маршрутов скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения в России (Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Хельсинки, несколько маршрутов электропоезда "Ласточка").

22 июля 2014 г. был назначен начальником ГУП "Московский метрополитен" - после того, как предыдущий руководитель Иван Беседин был отправлен в отставку после крушения поезда на перегоне "Славянский бульвар" - "Парк Победы" 15 июля 2014 г.

Награжден медалью "За развитие железных дорог" (2017). Имеет благодарность правительства РФ (2008). Награжден знаком "Почетный работник Октябрьской железной дороги".

Увлекается пилотированием легкомоторных самолетов. 

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