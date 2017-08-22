День Государственного флага РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Праздник установлен 20 августа 1994 г. указом президента РФ Бориса Ельцина, отмечается ежегодно. Государственный флаг - один из официальных символов страны.

История

Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1667 г.

В 1693 г. триколор стал личным штандартом царя Петра I. 20 января 1705 г. он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг. Трехполосный флаг поднимался на военных кораблях до 1712 г., когда на военном флоте утвердился Андреевский флаг (белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест).

Бело-сине-красный флаг в XVIII - первой половине XIX вв. использовался не только для коммерческих судов, но и обозначения территориальных претензий Российской Империи. В частности, им пользовались морские экспедиции и колонисты, например, в Америке.

11 июня 1858 г. император Александр II по докладу начальника гербового отделения департамента герольдии Бернгарда Кене утвердил рисунок "с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях". 1 января 1865 г. вышел именной указ императора, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый прямо названы "государственными цветами России". Черно-желто-белый флаг разрешалось использовать только государственным учреждениям, простые люди могли вывешивать бело-сине-красные флаги.

28 апреля 1883 г. было объявлено повеление императора Александра III, в котором говорилось: "Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цветов". Однако черно-желто-белый флаг формально отменен не был.

11 мая 1896 г. Особое совещание при министерстве юстиции, созванное императором Николаем II, определило, что для империи флагом должен "окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой". Также в 1914-1917 гг. существовал "флаг для частного употребления": бело-сине-красный с черным двуглавым орлом в желтом квадрате у древка в верхнем углу.

После отречения Николая II от престола Временное правительство не стало утверждать новый флаг и герб государства. Советская Россия отказалась от трехцветного символа государства и заменила его красным знаменем.

В годы советской власти

Во время событий августа 1991 г. в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор. 22 августа 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР". В его качестве было принято полотнище с тремя горизонтальными полосами равного размера: белой, лазоревой и алой. Соотношение ширины флага к его длине составляло 1:2.

1 ноября 1991 г. флаг был утвержден съездом народных депутатов РСФСР и сохранился после переименования РСФСР в Российскую Федерацию (Россию). Согласно статье 181 российской конституции, государственный флаг РСФСР представлял собой "прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя - лазоревого цвета и нижняя - алого цвета". Отношение ширины флага к его длине составляло 1:2.

Впоследствии, во время подготовки проекта нового основного закона, МИД РФ выступил с инициативой изменить соотношение сторон флага с 1:2 на 2:3, а Комитет по культуре Верховного Совета внес предложение заменить лазоревый и алый цвета флага на синий и красный, что соответствовало бы описанию государственной символики дореволюционной России.

Государственный флаг России

11 декабря 1993 г. президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О Государственном флаге Российской Федерации". Согласно ему, лазоревый цвет средней полосы полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. Также изменилось соотношение ширины флага к его длине - 2:3. При этом документ разрешал использовать флаг ранее установленных пропорций до 1 января 1995 г.

25 декабря 2000 г. президент РФ Владимир Путин подписал конституционный федеральный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В нем говорится: "Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета".

С 1999 г. в России действует государственный стандарт на изготовление флагов. Согласно документу, цвета полос триколора должны соответствовать атласу цветов, разработанному Всесоюзным центром ассортимента и моды легкой промышленности (ВЦАМлегпром) в 1980-х гг., или стандартизованной системе подбора цвета, разработанной американской фирмой Pantone Inc в середине XX века. При этом конкретные цветовые коды в ГОСТе не названы.

Некоторые производители выпускают триколоры с изображением государственного герба России в центре полотнища, однако подобный вариант не предусмотрен российским законодательством.

Использование символики

В соответствии с конституционным федеральным законом, государственный флаг РФ постоянно установлен в рабочем кабинете президента РФ и помещениях, предназначенных для проведения мероприятий с его участием. Триколор постоянно поднят на зданиях Администрации главы государства, Совета Федерации и Госдумы, правительства, Конституционного и Верховного судов РФ, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Судебного департамента при Верховном суде, Центрального банка, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии РФ, резиденции уполномоченного по правам человека, а также установлен в рабочих кабинетах руководителей данных ведомств. Над резиденцией президента РФ в Москве поднимается дубликат штандарта (флага) главы государства.

Государственный флаг России постоянно поднят на зданиях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей президента в федеральных округах, дипломатических представительств РФ за рубежом и на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Российский триколор ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также устанавливается во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых федеральными органами государственной власти. Государственный флаг может быть поднят во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, а также во время семейных торжеств.

Согласно поправкам от 21 декабря 2013 г., флаг должен быть постоянно вывешен на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм их собственности и подниматься во время проведения ими любых массовых мероприятий.

В дни траура в верхней части древка государственного флага РФ крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Поднятый на флагштоке триколор приспускается до половины флагштока.

Допускается использование российской символики гражданами, общественными организациями, учреждениями и пр., если такие действия не являются надругательством над государственным флагом. Так, граждане России могут вывешивать триколор на своих домах, в машинах, использовать на спортивных трибунах, во время массовых мероприятий и т. п.

Ответственность за нарушения использования флага

За нарушение порядка официального использования государственного флага на граждан может быть наложен штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 до 7 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 до 150 тыс. рублей. Надругательство над государственным флагом карается ограничением или лишением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.