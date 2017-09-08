Единый день голосования. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября 2017 года в России состоится единый день голосования - законодательно установленная дата выборов разных уровней.

В 16 субъектах Федерации пройдут прямые выборы руководителей регионов, в шести - депутатов региональных законодательных органов. Кроме того, в Адыгее главу региона изберут депутаты республиканского парламента.

По всей стране в общей сложности состоится порядка 5,8 тыс. выборов различных уровней, включая 230 местных референдумов. В этот же день пройдут довыборы депутатов Госдумы по двум избирательным округам.

Установление единого дня голосования в РФ

С 1990-х годов субъекты Федерации самостоятельно назначали дату региональных и муниципальных выборов. Главы регионов избирались, как правило, каждые 4-5 лет (в 2005-2012 годах прямые выборы не проводились, за исключением Ненецкого автономного округа в начале 2005 года). В октябре 2004 года председатель Центризбиркома Александр Вешняков предложил установить ежегодный единый день голосования в марте, а также ввести еще один, так называемый резервный, день - в октябре.

21 июля 2005 года президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в законодательные акты РФ о выборах и референдумах и иные законодательные акты РФ". Документ установил два равноправных единых дня голосования на региональных и местных выборах: второе воскресенье марта и второе воскресенье октября последнего года полномочий соответствующего органа власти. Если региональные выборы приходились на тот же год, что и федеральные (президента или Госдумы РФ), то они проводились в один день.

Первые региональные и муниципальные выборы в единый день голосования состоялись в России в 2006 году: 12 марта и 8 октября. В 2007 году они прошли 11 марта и 2 декабря (в день выборов в Госдуму); в 2008 году - 2 марта (в день выборов президента) и 12 октября; в 2009 году - 1 марта и 11 октября; в 2010 году - 14 марта и 10 октября; в 2011 году - 13 марта и 4 декабря (в день выборов в Госдуму). В 2012 году единый день голосования был совмещен с президентскими выборами 4 марта, а 14 октября прошли первые с 2005 года прямые выборы губернаторов Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областей.

Всего с 2006 по 2012 годы было проведено 14 единых дней голосования.

Изменение даты

5 апреля 2012 года в Горках на встрече с президентом Дмитрием Медведевым представители ряда российских регионов выступили с инициативой установить один единый день голосования в год вместо двух. В качестве возможной даты было предложено второе воскресенье сентября. 2 октября 2012 года президент Владимир Путин подписал поправки в законы о политических партиях и об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ.

В соответствии с ними днем единого голосования стало второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий местных и муниципальных органов власти, а в год проведения выборов в Госдуму - день голосования на этих выборах. Документ вступил в силу 1 ноября того же года.

Таким образом, единый день голосования стал проводиться один раз в год, в сентябре. В 2013 году он состоялся 8 сентября, в 2014 году - 14 сентября, в 2015 году - 13 сентября.

Совмещение единого дня голосования с выборами в Госдуму

3 ноября 2015 года по инициативе Госдумы был принят закон о переносе парламентских выборов и совмещении их с единым днем голосования в сентябре. В соответствии с поправками в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", единый день голосования с 2016 года проводится в третье воскресенье сентября в год выборов в Госдуму, а в промежутке между парламентскими кампаниями - во второе воскресенье сентября. Если второе воскресенье сентября совпадает с нерабочим праздничным днем, приходится на предшествующий ему или следующий за ним, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.

В 2016 году единый день голосования прошел 18 сентября и был совмещен с выборами депутатов российского парламента VII созыва.