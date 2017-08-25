Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. С 26 августа по 3 сентября 2017 года в Москве пройдет военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

Международный военно-музыкальный фестиваль ежегодно проводится в столице России в конце августа - первой декаде сентября при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Москвы. В мероприятии принимают участие лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.

По данным Минобороны РФ, "Спасская башня" - самый масштабный в мире фестиваль военной музыки.

История

Свою историю фестиваль ведет со 2 сентября 2006 года, когда в Москве на Поклонной горе впервые состоялись показательные выступления подразделений почетной охраны глав государств в сопровождении знаменитых военных оркестров. В мероприятии приняли участие Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ и Рота почетного караула Республиканской Гвардии Казахстана. Выступление сопровождали Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Оркестр Московского военно-музыкального училища, Оркестр Штаба Московского военного округа.

В качестве почетных гостей на праздник прибыли представители высшего командного состава и корпусов военных атташе посольств Франции, Норвегии, Дании, Германии и др. Парад оркестров был организован Гильдией поставщиков Кремля при поддержке правительства Москвы.

13-16 сентября 2007 года на Красной площади состоялся Международный военно-музыкальный фестиваль "Кремлевская зоря". В Москву приехали ведущие военные и творческие коллективы из Великобритании, Ирландии, Канады, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии, Германии, Дании, Италии. Общее число участников составило более тысячи военнослужащих разных родов войск, музыкантов и других исполнителей. Россию представляли лучшие военные оркестры российской армии, а также фольклорные ансамбли. Центральное место в программе заняло выступление Президентского оркестра, Роты специального караула и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

С 2009 года фестиваль проводится на Красной площади и носит название "Спасская башня". Главной темой праздника 5-10 сентября 2009 года стал 300-летний юбилей победы русских войск над шведской армией под Полтавой (1709). В программе приняли участие военные оркестры из девяти стран. Более 6 тыс. зрителей могли ежедневно наблюдать выступления Центрального военного оркестра Минобороны России, Оркестра и роты почетного караула Республиканской гвардии Франции, Оркестра волынок и барабанов Королевского корпуса Великобритании, Оркестра Армии обороны Израиля, Оркестра Верховного командования Вооруженных Сил Индии, монахов из Школы монастыря Шаолинь и др.

4-9 сентября 2010 года мероприятие было посвящено 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздник собрал более тысячи военных музыкантов. Впервые в Москву прибыли руководители крупнейших военно-музыкальных фестивалей Европы, в том числе старейшего Эдинбургского фестиваля. В том же году "Спасская башня" вошла в состав Международной ассоциации организаторов военно-музыкальных фестивалей (IATO, International Association of Tattoo Organizers).

В 2011 году фестиваль проводился с 31 августа по 4 сентября и был приурочен к 300-летию создания военно-оркестровой службы Вооруженных сил России. Перед московской публикой выступили 1,5 тыс. музыкантов и артистов из 14 стран.

С 1 по 8 сентября 2012 года главной темой фестиваля стало 200-летие победы российской армии в Отечественной войне 1812 года. На Красной площади собрались оркестры из стран, которые участвовали в Наполеоновских войнах, а также другие зарубежные коллективы (всего представители 12 государств).

1-8 сентября 2013 года музыкальный праздник прошел под девизом "Возрождая традиции, сохраняем историю". В нем участвовали оркестры, подразделения почетных караулов и фольклорные коллективы 13 государств. Впервые в программу было включено выступление хора, состоящего почти из 400 человек.

С 30 августа по 7 сентября 2014 года на Красной площади выступили 28 коллективов из десяти государств. Главной темой представления было 100-летие начала Первой мировой войны.

Восьмой Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" прошел в Москве на Красной площади 5-13 сентября 2015 года. В нем участвовали 26 коллективов из 14 стран, включая Россию. Число зрителей превысило 60 тыс. человек.

"Спасская башня-2016"

С 27 августа по 4 сентября 2016 года в фестивале приняли участие 32 творческих коллектива, из них 16 - зарубежных. В частности, впервые выступили Сводный оркестр военно-воздушных сил и военно-морского флота Греции, Оркестр тирольских императорских стрелков (Австрия), Оркестр полиции Сингапура, Кельтский оркестр волынок и барабанов (Евросоюз). Мероприятия фестиваля состоялись на Красной площади, ВДНХ, железнодорожных вокзалах и в парках Москвы. Зрителями стали 75 тыс. человек.

Организация

Первым музыкальным руководителем фестиваля в 2007-2016 годах был начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ - главный военный дирижер, заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов (погиб в авиакатастрофе близ Сочи 25 декабря 2016 года).

Общественный совет "Спасской башни" возглавляет первый вице-премьер РФ Александр Жуков.

Сам фестиваль и все сопутствующие мероприятия проводятся полностью за счет спонсорских средств и продажи билетов.

За всю историю фестиваля в нем приняли участие 144 оркестровых коллектива из 42 стран.

Сайт фестиваля: www.kremlin-military-tattoo.ru.