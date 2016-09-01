Встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября во Владивостоке состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. К настоящему времени политики провели 13 встреч, в основном они проходили в рамках международных форумов.

В 2006-2007 гг. (первый срок правления Абэ) политики встречались трижды: 18 ноября 2006 г. в Ханое (Вьетнам) на форуме Азиатско- Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); 7 июня 2007 г. в Хайлигендамме (ФРГ) в рамках саммита "Группы восьми"; 8 сентября 2007 г. в Сиднее (Австралия) на саммите АТЭС. Темами переговоров были торгово- экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также проблема заключения мирного договора (после Второй мировой войны мирный договор между сторонами не был заключен из-за претензий Японии на острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп).

В 2012 г. Синдзо Абэ вновь возглавил японское правительство. 28-30 апреля 2013 г. Абэ находился в России с официальным визитом. Это был первый подобный визит японского премьера в Россию за последние 10 лет. 29 апреля прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность об усилении сотрудничества в энергетике и об ускорении процесса выработки мирного договора между двумя странами. Кроме того, было решено начать консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами на уровне министров в формате "2+2" (единственная встреча министров иностранных дел и обороны двух стран состоялась в ноябре 2013 г.). По итогам визита было подписано более 15 документов, включая совместное заявление о развитии российско-японского партнерства.

В 2013 г. лидеры двух государств провели еще три встречи: 18 июня в Лох-Эрне (Великобритания) в рамках саммита "Группы восьми"; 5 сентября в Санкт-Петербурге на полях саммита "Группы двадцати"; 7 октября в Денпасаре (Индонезия) в ходе саммита АТЭС. На встречах обсуждалась двусторонняя повестка дня, а также кризис в Сирии. По итогам встречи в Санкт-Петербурге лидеры согласились с тем, что проблема мирного договора может быть решена только на основе принципа "хикиваки" - "нет победителя, нет побежденного".

7 февраля 2014 г. Синдзо Абэ принял участие в церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, а 8 февраля там прошли его переговоры с Владимиром Путиным. Были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в таких областях, как энергетика, медицина, культура, а также проблема борьбы с терроризмом.

В 2014 г. политики встречались 17 октября в Милане (Италия) на полях саммита Азия-Европа (первая встреча после начала кризиса на Украине и введения Японией санкций против России) и 9 ноября в Пекине (КНР) в ходе саммита АТЭС. Лидеры двух стран обсудили кризис на Украине, вопросы, касающиеся заключения мирного договора, перспективы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. На осень 2014 г. был запланирован визит президента Путина в Японию, однако 23 сентября СМИ сообщили, что японская сторона отозвала свое приглашение под давлением США. Это произошло на фоне принятия правительством Японии односторонних санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Позднее японские дипломаты уточнили, что речь идет не об отмене визита, а о его переносе.

29 сентября 2015 г. Владимир Путин и Синдзо Абэ провели переговоры в ходе 70-й сессии Генассамблеи ООН Нью-Йорке. Синдзо Абэ подчеркнул, что Япония намерена продолжать диалог с Россией на высшем уровне, используя для этого различные площадки и обсуждать вопрос о заключении мирного договора.

15 ноября 2015 г. Владимир Путин и Синдзо Абэ встретились на полях саммита "Группы двадцати" в Анталье (Турция). Во время встречи стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений, двустороннее взаимодействие в рамках СБ ООН с учетом статуса Японии как непостоянного члена (2016-2017 гг.). Поднималась и тема визита Владимира Путина в Японию: лидеры двух стран условились продолжить согласование сроков этого визита по дипломатическим каналам.

6 мая 2016 г. премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Россию с рабочим визитом и встретился с Владимиром Путиным в г. Сочи. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также по актуальным международным вопросам. Синдзо Абэ принял приглашение Путина принять участие во втором Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября. Также японская сторона по итогам переговоров анонсировала "новый подход" к решению проблемы мирного договора и план активизации экономического сотрудничества с Россией. Москва поддержала предложение Токио провести перекрестные годы России в Японии и Японии в России в 2018 г.