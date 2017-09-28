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Визиты Владимира Путина в Турцию. Досье

Биографии и справки
28 сентября, 19:33 дата обновления: 28 сентября, 19:36 UTC+3

28 сентября российский президент прибыл в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября с рабочим визитом в Турцию прибыл президент РФ Владимир Путин. В Анкаре он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди запланированных к обсуждению тем - двустороннее сотрудничество, региональная безопасность, ситуация в Сирии.

До настоящего времени Владимир Путин совершил девять визитов в Турцию, из них семь - на посту президента РФ и два - как глава правительства.

Впервые в качестве президента РФ Владимир Путин приезжал в Турцию 5-6 декабря 2004 года. Это был первый за последние три десятилетия визит на высшем уровне, до этого в 1972 году Турцию посещал председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. По итогам переговоров Владимира Путина с президентом Турции Ахметом Недждетом Сезером и премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан ряд документов, в т. ч. Совместная политическая декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства. "Газпромом" и турецкая нефтегазовая корпорация "Боташ" подписали Меморандум о развитии сотрудничества в газовой сфере. Этот документ снял озабоченность России по поводу намерений турецкого правительства использовать в качестве основного поставщика газа Азербайджан. Эти опасения были вызваны началом строительства газопровода "Баку-Тбилиси-Эрзурум" в ноябре 2004 года.

17 ноября 2005 года Владимир Путин участвовал в церемонии открытия газопровода "Голубой поток" в турецком порту Самсун. Этот трубопровод общей протяженностью 1213 км проходит по территории России и Турции, включая участок, проложенный по дну Черного моря. В рамках торжественных мероприятий прошла трехсторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, а затем и отдельная двусторонняя встреча с турецким премьером.

25-26 июня 2007 года в Стамбуле, куда Владимир Путин приезжал для участия в 7-м саммите организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), он провел переговоры с президентом Турции Ахметом Недждетом Сезером и премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом. На переговорах с турецким руководством обсуждалась ситуация в Ираке и вопросы двустороннего энергетического сотрудничества.

Затем Владимир Путин дважды приезжал в Турцию в качестве главы правительства. Первый раз - 6 августа 2009 года. Тогда на переговорах с президентом Абдуллахом Гюлем и премьером Реджепом Тайипом Эрдоганом поднимались вопросы, касающиеся нефтегазового комплекса и атомной энергетики. По итогам переговоров Турция дала согласие на прокладку газопровода "Южный поток" через свою экономическую зону в Черном море. Ранее этот проект с участием России, Италии, Болгарии и Греции вызывал беспокойство турецкого руководства, так как он не предполагал использование транзитных возможностей страны.

8 июня 2010 года состоялся второй визит Владимира Путина в Турцию в должности премьер-министра. В Стамбуле он провел встречу с премьером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая завершилась подписанием заявления об обеспечении безопасности туристов и соглашения о лицензировании и надзоре в области ядерной безопасности.

В следующий раз Владимир Путин посетил Турцию вскоре после своего избрания на пост президента РФ на третий срок. 3 декабря 2012 года он принял участие в третьем заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. По итогам визита было заключено более 10 межправительственных и межведомственных соглашений, в т. ч. Меморандума о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме того, "Росатом" и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции выступили с совместным заявлением по проекту строительства первой турецкой АЭС "Аккую". Стороны договорились о создании совместной Рабочей группы для рассмотрения практических вопросов реализации проекта.

1 декабря 2014 года состоялся государственный визит Владимира Путина в Турцию. В Анкаре президент РФ возложил венок в мавзолее основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (избран в 2014 году) и принял участие в пятом заседании Совета сотрудничества высшего уровня. В ходе визита Владимир Путин заявил об отказе России от проекта газопровода "Южный поток", который должен был быть проложен по дну Черного моря с целью поставок газа в страны Южной и Центральной Европы. Это решение было принято в связи с требованием Еврокомиссии о приведении соглашения в соответствие с европейским антимонопольным законодательством. Тогда же было объявлено о намерении заменить "Южный поток" трубопроводом, который пройдет через Турцию (впоследствии проект получил название "Турецкий поток"). Всего по итогам переговоров Россия и Турция подписали восемь меморандумов и соглашений. Президенты, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, обсуждали и международные проблемы, в первую очередь ситуацию вокруг Сирии.

16 ноября 2015 года в Анталье состоялись закрытые переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита "Большой двадцатки". В ходе этой встречи президент Турции подтвердил заинтересованность в проектах "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

10 октября 2016 года Владимир Путин принял участие в работе специальной сессии Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле и провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам визита было подписано межправительственное соглашение по строительству двух ниток газопровода "Турецкий поток".

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