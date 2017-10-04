Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября Министерство обороны России сообщило, что ВКС России ликвидировали в Сирии командование запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

По имеющейся информации, ее главарь находится в критическом состоянии, 12 командиров убиты.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этой террористической структуре.

История создания, цели

Исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы") создана в 2011 году на территории Сирии. Связана с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Лидером "Джебхат ан-Нусры" стал Абу Мухаммед аль-Джуляни (настоящее имя Аднан аль-Хадж Али). Аль-Джуляни был направлен из Ирака в Сирию Абу Бакром аль-Багдади, возглавлявшим иракское отделение "Аль-Каиды" (ныне - лидер запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство") для организации вооруженной борьбы против режима Башара Асада. Группировка официально заявила о себе в феврале 2012 года, распространив в интернете видеообращение о начале действий против правительственных сил в Сирии.

В апреле 2013 года Абу Бакр аль-Багдади объявил об объединении группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство Ирак" в единое "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Однако в ноябре 2013 года между иракской и сирийской группировками произошел раскол. "Джебхат ан-Нусра" заявила о своей верности главарю "Аль-Каиды" Айману аз-Завахири и вновь стала действовать самостоятельно.

Основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. Боевики группировки нападают на правительственные объекты, ведут бои против армии и сторонников режима. Кроме этого, группировка не раз заявляла о своих намерениях "очистить Сирию от алавитов" (правящее в Сирии религиозное меньшинство, по разным оценкам, около 10% населения страны).

Численность, финансирование

Численность группировки на момент начала деятельности, по разным оценкам, составляла от 6 тыс. до 10 тыс человек. Помимо сирийцев ее членами являются наемники из стран Персидского залива, Северной Африки, Европы. По словам главаря "Ан-Нусры" Абу Мухаммеда аль-Джуляни, количество иностранных боевиков достигает 30-35%. Наиболее активно "Джебхат ан-Нусра" действует в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Дейр-эз-Зор, Дераа, Эль-Кунейтра, Ракка, Хомс и Хама. В августе 2017 года начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов заявил, что численность боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Сирии превышает 15 тыс. человек.

Предположительно, поставки оружия и финансирование "Джебхат ан-Нусры" обеспечивает "Аль-Каида". Кроме этого, есть сведения о том, что в руки боевиков попадает оружие, которое США и ряд других стран поставляли "умеренной" сирийской оппозиции. Отмечается, что на фоне других группировок, сражающихся против правящего режима, "Джебхат ан-Нусра" выделяется высоким уровнем подготовки бойцов.

Деятельность группировки

Одной из известных операций "Ан-Нусры" стало похищение в декабре 2013 года 12 послушниц христианского монастыря в сирийском городе Маалюля. В марте 2014 года монахини были переданы ливанским и катарским посредникам в обмен на освобождение сирийскими властями группы находящихся в тюрьмах членов вооруженной оппозиции.

В конце августа 2014 года боевики похитили 45 миротворцев (граждан Фиджи) из контингента Сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах. Боевикам также удалось захватить оружие, оборудование и автомобили миротворцев. В сентябре того же года заложники были освобождены благодаря посредничеству правительства Катара.

В марте 2015 года стало известно, что "Джебхат ан-Нусра" и семь других, более мелких группировок ("Ахрар аш-Шам", "Лива аль-Джихад" и др.) объединились в коалицию под названием "Джейш аль-Фатх". Численность коалиции на момент объединения составила 10-12 тыс. боевиков.

В мае 2015 года лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни дал интервью телеканалу Al Jazeera, в котором отметил, что несмотря на ряд идеологических разногласий члены "Джейш аль-Фатх" привержены общей цели свержения режима Асада. Он также подтвердил верность лидеру "Аль-Каиды" и заявил, что группировка намерена не только свергнуть режим Асада, но и одержать победу над его союзниками, в первую очередь, над партией "Хезболлах" (шиитская исламистская организация в Ливане).

Аль-Джуляни подчеркнул, что его последователи толерантно относятся к христианам и друзам (религиозные меньшинства в Сирии, их численность составляет около 11%), но намерена мстить алавитам за подавление силами режима Хафеза Асада выступлений суннитов в 1981 году (так называемая резня в Хаме). Аль-Джуляни заявил, что структура не получает финансовой поддержки от иностранных государств, источниками ее финансирования являются местная торговля и пожертвования от физических лиц, проживающих за пределами Сирии и являющихся сторонниками "Аль-Каиды".

В июле 2016 года "Джебхат ан-Нусра", по решению своего руководящего органа "Совета Шуры", сменила название на "Джебхат Фатх аш-Шам" и отделилась от "Аль-Каиды" (в СМИ группировка по-прежнему фигурирует под своим старым названием).

28 января 2017 года было объявлено о создании организации "Хейят Тахрир аш-Шам" - новой "зонтичной" структуры, объединившей боевиков "Джебхат Фатх аш-Шам", "Лива аль-Хак", "Джейш аль-Сунна" и др. Численность структуры к августу 2017 года достигла 25 тыс. боевиков, представляющих более 70 бандформирований. 25 февраля 2017 года в сирийском городе Хомс, расположенном в 160 км к северу от Дамаска, "Хейят Тахрир аш-Шам" осуществила свой первый теракт: несколько террористов-смертников подорвали себя в центре города вблизи зданий местных силовых структур. Погибли не менее 34 человек, несколько десятков получили ранения.

На протяжении 2017 года "Джебхат ан-Нусра" продолжала также действовать самостоятельно. В августе 2017 года боевики попытались взять под контроль значительную часть провинции Идлиб, усилить свое присутствие в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, а также в районах административных центров провинций Кунейтра и Дераа. По словам посла РФ в Дамаске Александра Кинщака, к марту 2017 года "Джебхат ан-Нусра" контролировала около 10-12% территории Сирии.

20 сентября 2017 года исламисты развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных сирийских войск севернее и северо-восточнее города Хама. Уже на следующий день при поддержке ВКС России сирийская армия остановила наступление исламистов и вернула все ранее захваченные районы. 25 сентября ВКС РФ нанесли серию авиационных ударов по позициям боевиков "Джебхат ан-Нусры" в провинциях Идлиб и Хама. В результате одного из авиаударов на западе провинции Идлиб был уничтожен тренировочный лагерь и командный пункт группировки, ликвидированы 12 исламистов.