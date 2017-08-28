Российско-венгерские экономические отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2017 года президент РФ Владимир Путин посетит Венгрию. В Будапеште он проведет рабочую встречу с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила обзор российско-венгерских экономических отношений.

Правовая база

В настоящее время между Россией и Венгрией действуют более 60 межгосударственных документов.

Базовыми являются Соглашение о торгово-экономических связях и научно-техническом сотрудничестве (1990 года) и Договор о добрососедстве и сотрудничестве (1991 года).

В 2003 году был подписан Протокол об урегулировании оставшейся задолженности бывшего СССР перед Венгрией в размере $467 млн (всего долг составлял около $1,8 млрд, большую часть Россия погасила в 1990-е годы поставками вооружений, включая истребители МиГ-29, и энергоносителей). В 2003-2006 годах примерно половина этой суммы была погашена товарными поставками, в том числе тракторами и грузовыми автомобилями "КамАЗ", остальные $245 млн у Венгрии перекупил Внешэкономбанк.

Торгово-экономические связи координирует Межправительственная комиссия, учрежденная в 1992 году (последнее, 10-е, заседание состоялось в июле 2017 года в Москве). В октябре 2010 года в России был создан Деловой совет по сотрудничеству с Венгрией.

Товарооборот, инвестиции

По данным Федеральной таможенной службы РФ, январе-марте 2017 года товарооборот между странами составил $1,228 млрд (российский экспорт - $730,9 млн, импорт - $497,9 млн), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 44,06% (в январе-марте 2016 года - $853 млн). По итогам 2016 года товарооборот был на уровне $4,3 млрд (российский экспорт - $2,64, импорт - $1,65 млрд).

Основными статьями российского импорта из Венгрии являются машины и оборудование (34,8%), продукция химической промышленности (35,6%), фармацевтика (22,7%), сельхозпродукция и пищевые товары (15,2%). Российский экспорт в основном состоит из топлива и сырья (79,18%).

По заявлению венгерских официальных лиц, экономические потери Венгрии от антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, и ответных мер российского правительства составили более $6,5 млрд.

По экспертным оценкам, российские накопленные инвестиции в Венгрии составляют $0,9 млрд, венгерских в России - $1 млрд.

Топливно-энергетическая сфера

Россия поставляет в Венгрию 70% нефти и 65% газа, потребляемых этой страной. Основным поставщиком нефти является "Лукойл", кроме того, Венгрия сотрудничает с "Роснефтью", "Транснефтью", "Русснефтью" и рядом небольших российских компаний. В 2016 году в Венгрию по магистральному нефтепроводу "Дружба" было поставлено 4,658 млн тонн нефти и нефтепродуктов (в 2015 году - 5,113 млн) на сумму $1,28 млрд.

В 2016 году "Газпром" экспортировал в Венгрию 5,7 млрд куб. м газа (в 2015 году - 6,14 млрд куб. м). Долгосрочные контракты на поставку 225 млрд куб. м российского газа (на сумму свыше $24 млрд) в Венгрию действовали в 1996-2015 годах. В 2017 году стороны продлили контракт до 2021 года, при этом "Газпром" согласился перенести поставку не выбранного Венгрией объема газа на следующий период. В настоящее время транспортировка газа осуществляется по газопроводу "Союз" через газоизмерительную станцию в Берегово на украинско-венгерской границе и Центрально-европейский газовый хаб Баумгартен, находящийся на словацко-австрийской границе. 5 июля 2017 года "Газпром" и Hungarian Gas Trade Ltd. подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку". Ожидается, что ответвление "Турецкого потока" до Венгрии будет проложено до конца 2019 года, а общий объем поставок составит примерно 8 млрд куб. м в год.

Атомная энергетика

Важным направлением сотрудничества остается атомная энергетика. Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива на венгерскую АЭС "Пакш" (Paksi), построенную более 30 лет назад при участии советских специалистов. Контракт, подписанный в 1999 году, действует до конца срока эксплуатации АЭС. В 2005-2009 годах компания "Атомстройэкспорт" осуществила программу продления срока работы четырех энергоблоков (ожидается, что они будут эксплуатироваться до 2032-2037 годов) и повышения их мощности на общую сумму более $12 млн. В результате мощность каждого энергоблока была увеличена в среднем на 13%. Суммарная мощность блоков АЭС стала составлять 2000 Мвт (вместо 1760). В 2008 году "ТВЭЛ" и руководство АЭС "Пакш" подписали соглашение на поставки профилированного уран-гадолиниевого топлива второго поколения.

В январе 2014 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, предусматривающее строительство силами Росатома двух новых (пятого и шестого) энергоблоков АЭС "Пакш" общей мощностью 2,2 тыс. Мвт. Общая стоимость проекта оценивается в €12,5 млрд. При этом Россия согласилась оплатить 80% расходов, предоставив Венгрии кредит на €10 млрд по льготной ставке на 30 лет. Погашение кредита начнется после ввода новых блоков в строй. Соглашение включает обязательства по поставкам топлива и переработке отработанного топлива.

9 декабря 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Первый документ - это контракт на инженерные работы, поставки оборудования и сооружение энергоблоков, в котором обозначены задачи на ближайшие 12 лет. Второй регламентирует условия сервисного обслуживания будущих энергоблоков, третий - условия обеспечения АЭС ядерным топливом. Работы должны начаться в 2018 году. В апреле 2015 года строительство АЭС одобрила Еврокомиссия.

Машиностроение

В июле 2015 года российский завод "Метровагонмаш", входящий в группу "Трансмашхолдинг", выиграл тендер на модернизацию 222 вагонов для метрополитена Будапешта (с 1970 года завод изготовил для будапештского метро более 380 вагонов). Контракт с Будапештским транспортным закрытым акционерным обществом был заключен в августе 2015 г. Его стоимость - €220 млн, срок исполнения - до мая 2018 г. В настоящее время в Венгрию уже отправлено три состава усовершенствованных вагонов. После модернизации срок их службы увеличен на 25-30 лет, повысилась надежность оборудования, снизилось потребление электроэнергии.

Венгерские компании в России

В России действуют ряд венгерских фармацевтических компаний, в частности "Гедеон Рихтер" (Richter Gedeon) и Egis.

Компания "Гедеон Рихтер" начала работать в СССР в 1954 году, в 1995 году открыла представительство в Москве. С 2001 году в городе Егорьевск в Московской области работает фармацевтический завод "Гедеон Рихтер-РУС". "Гедеон Рихтер" владеет 81% акций российского предприятия "Акрихин" и 5% уставного капитала холдинга "Протек". Имеет восемь региональных представительств в РФ. В 2016 году выручка в РФ составила 17 млрд рублей, в 2016 году - 19 млрд. На Россию приходится около 23% от общего объема продаж компании. По данным IMS Health (американская компания, оказывающая маркетинговые и консалтинговые услуги в сфере здравоохранения и фармацевтики) на 2016 году, "Гедеон Рихтер" входит в топ-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ.

Компания Egis начала поставки лекарственных средств в СССР еще в 1948 году. В настоящее время на долю России приходится приблизительно 35% экспорта компании. По данным IMS Health, она входит в топ-50 производителей лекарственных препаратов в России. Ее представители работают более чем в 60 городах РФ. В 2007 году совместно с французской компанией "Сервье" в поселке Софьино (Московская область) был открыт производственный комплекс "Сердикс" - завод по производству инновационных лекарственных препаратов полного цикла. В том же году было зарегистрировано ООО "ЭГИС-РУС", чистая прибыль которого в 2015 г. составила 66,11 млн рублей.

Реализуются проекты и в других областях. Так, венгерские компании Korax Machine Works Ltd. и Dairy-Consulting Kft. в июле 2017 г. открыли мясоперерабатывающее производство (на 5 тыс. тонн продукции в год) в городе Богданович в Свердловской области.