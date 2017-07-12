Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 лет назад - 13 июля 2007 г. - президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом Договоре, проблемах его адаптации, ратификации и выполнения.

Базовый ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 г. 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД). Целью документа было установление безопасного военного баланса в Европе за счет сокращения вооружений обычных вооруженных сил. Для каждого блока были установлены максимальные уровни вооружений и техники: 20 тыс. танков, 30 тыс. боевых бронированных машин, 20 тыс. артиллерийских систем, 6,8 тыс. боевых самолетов и 2 тыс. ударных вертолетов.

Вооружение и техника сверх этих уровней подлежали сокращению в течение 40 месяцев. Кроме того, вводились ограничения в так называемых фланговых зонах (для ОВД - Болгария, Румыния, Закавказский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Одесский военные округа СССР; для НАТО - Греция, Исландия, Норвегия и Турция). На флангах каждой стороне разрешалось иметь не более 4,7 тыс. танков, 5,9 тыс. бронемашин и 6 тыс. артиллерийских систем. Для контроля за соблюдением договора вводилась система взаимных инспекций.

После распада СССР, роспуска ОВД, разделения Чехословакии и объединения Германии участниками ДОВСЕ стали 30 государств. Квота СССР была разделена между новыми независимыми государствами. Соглашение об этом 15 мая 1992 г. в Ташкенте подписали Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Украина и Грузия (Латвия, Литва и Эстония остались вне договора). Россия обязалась иметь не более 6,4 тыс. танков, 11 тыс. 480 бронемашин, 6 тыс. 415 артсистем, 3 тыс. 450 самолетов и 890 вертолетов.

9 ноября 1992 г. ДОВСЕ вступил в силу. Выход на установленные уровни в основном был завершен в 1995 г.

К этому моменту у России возникли трудности с реализацией положений документа, касающихся фланговой зоны, в частности Ленинградского и Северо-Кавказского военных округов. В этих округах допустимые лимиты были превышены, в том числе из-за боевых действий в Чечне. Поправкой к ДОВСЕ от 31 мая 1996 г. границы фланговых зон были пересмотрены: из них были исключены Псковская, Волгоградская, Астраханская области, а также восточная часть Ростовской области и коридор на юге Краснодарского края. Тогда же сроки выполнения Россией обязательств по ДОВСЕ были отодвинуты на конец мая 1999 г.

Всего в рамках ДОВСЕ было ликвидировано 59 тыс. единиц вооружений, и проведено около 60 тыс. инспекций.

Адаптированный ДОВСЕ

К концу 1990-х гг., когда часть бывших членов Организации Варшавского договора вступила в НАТО, существующие лимиты боевой техники для блоков потеряли смысл. В связи с этим участники ДОВСЕ приняли решение об обновлении договоренностей. В итоге 19 ноября 1999 г. на саммите ОБСЕ в Стамбуле было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ.

Этот документ предусматривал переход от блоковых ограничений к национальным и территориальным, в том числе был введен лимит на размещение на территории суверенных государств боевой техники других стран. Национальная квота для России несколько сократилась и составила 6 тыс. 350 танков, 11 тыс. 280 бронемашин, 6 тыс. 315 артсистем, 3 тыс. 416 самолетов и 855 вертолетов. Фланговые лимиты - 1,3 тыс. танков, 2 тыс. 140 бронемашин и 1 тыс. 680 артиллерийских систем.

Общая квота НАТО на момент подписания документа составила 19 тыс. 96 танков, 31 тыс. 787 бронемашин, 19 тыс. 529 артиллерийских систем, 7 тыс. 273 самолетов, 2 тыс. 282 вертолетов.

Заключительный акт переговоров по адаптации договора

Одновременно с Соглашением об адаптации ДОВСЕ 19 ноября 1999 г. в Стамбуле был принят Заключительный акт переговоров по адаптации договора, в котором были зафиксированы политические обязательства государств. Так, страны НАТО обязались не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы, включая авиацию; были понижены территориальные уровни вооружений для Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

Россия взяла обязательства о сдержанности в размещении сил на территории Калининградской и Псковской областей, о выводе излишков вооружений из Грузии и всех вооружений из Молдавии. Все эти обязательства имели политический характер и не подлежали ратификации, но они являлись частью пакета, формирующего единый режим адаптированного ДОВСЕ.

Кризис ДОВСЕ

Адаптированный ДОВСЕ должны были ратифицировать все участники базового договора. Однако процесс ратификации завершили лишь четыре страны - Белоруссия, Украина, Казахстан и Россия.

Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния, ранее входившие в ОВД, не оформили свой переход из "восточной" в "западную" группу стран, в связи с чем возникли серьезные диспропорции в пользу Североатлантического альянса. Вступление в НАТО Литвы, Латвии, Эстонии и Словении, вообще не являющихся участниками ДОВСЕ, также создавало дисбаланс обычных вооружений. В 2007 г. 22 страны Североатлантического альянса, участвующие в ДОВСЕ, имели 22 тыс. 424 танков, 36 тыс. 570 бронемашин, 23 тыс. 137 артсистем, 8 тыс. 38 самолетов и 2 тыс. 509 вертолетов, что превышало пороговые уровни, изначально установленные договором для НАТО в 1990 г.

12-15 июня 2007 г. в Вене состоялась чрезвычайная конференция стран-участниц ДОВСЕ. Она была созвана по просьбе России в связи с предложением президента РФ Владимира Путина объявить мораторий на исполнение договора. Российская делегация внесла на рассмотрение участников конференции пакет предложений по восстановлению обязательств по ДОВСЕ. Среди них - присоединение к договору стран Прибалтики, а также сокращение общего уровня численности вооружений и техники стран НАТО для компенсации потенциала, приобретенного в результате расширения блока. Однако согласовать итоговый документ не удалось.

Мораторий на исполнение Россией

13 июля 2007 г. Путин подписал указ о приостановлении Россией действия договора 1990 г. и связанных с ним документов. В справке к президентскому указу от 13 июля 2007 г. пояснялось, что причинами этого шага стали уклонение бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок, прямое превышение блоком НАТО установленных лимитов, развертывание на территории Болгарии и Румынии военных баз США, невыполнение странами НАТО обязательств по ратификации адаптированного ДОВСЕ, образование в Европе "серых зон", возникших в связи со вступлением в НАТО Литвы, Латвии, Эстонии и Словении, не являющихся участниками ДОВСЕ и др.

Действие документа приостанавливалось "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ". Госдума одобрила указ президента 7 ноября, Совет Федерации - 16 ноября. Мораторий был введен в ночь на 12 декабря 2007 г., через 150 дней с даты получения его депозитарием (Нидерланды). Тогда же Россия прекратила предоставление партнерам по договору информации о перемещении войск, вооружений и техники, приостановила прием и проведение инспекций, а 11 марта 2015 г. - участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Хотя в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 69/47 от 2 декабря 2014 г. ДОВСЕ оценивается как "краеугольный камень европейской безопасности", Россия считает, что договор безнадежно устарел и давно не отражает изменившегося положения вещей. Глава МИД Сергей Лавров в ноябре 2014 г. заявил: "Мы приостановили выполнение, но он (ДОВСЕ - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) для нас мертв, и возвращения к нему не будет. Никто из членов НАТО не исполняет этот договор, и нам не хочется выглядеть, как будто мы участвуем в театре абсурда".