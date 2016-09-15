Взаимоотношения Украины с Международным валютным фондом. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2016 г. Международный валютный фонд (МВФ) возобновил программу финансовой помощи для Украины, выделив стране очередной транш в размере $1 млрд.

Это решение было принято вопреки требованиям России, которой Киев отказался возвращать суверенный долг в $3 млрд, предоставленный в 2013 г.

Прежде наличие просроченной суверенной задолженности считалось непреодолимым препятствием для выделения кредитной поддержки МВФ, однако совет директоров организации в целом счел, что это не является преградой для выдачи нового кредита Украине.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как Украина ранее взаимодействовала с международной финансовой организацией.

Кредиты 1993-2001 гг.

Украина стала членом Международного валютного фонда 3 сентября 1992 г. В результате либерализации цен и значительного ухудшения торгового баланса валовой внешний долг Украины в 1994 г. вырос в 10 раз по сравнению с 1993 г.: с $396 млн до $3 млрд 624 млн. В 1993 г. МВФ создал программу помощи системным преобразованиям (STF) для оказания финансового содействия странам, у которых возникли трудности с торговым и платежным балансом при переходе к рыночной экономике. В 1994 г. Украина получила кредит по программе STF в размере около $369 млн (здесь и далее - в пересчете со специальных прав заимствования, XDR).

7 апреля 1995 г. МВФ открыл Киеву кредитную линию на сумму в $1 млрд 576 млн по программе stand-by, которой предусматривалось выполнение Украиной согласованной с МВФ стабилизационной программы. Планировалось, что с помощью кредита Украина сможет сократить инфляцию до 10% в год и уменьшить дефицит бюджета (которые на тот момент составляли более 180% и 7,3% соответственно). Из этой суммы страна взяла кредит на сумму $1 млрд 245 млн. 10 мая 1996 г. МВФ одобрил следующий годовой кредит stand-by на $873 млн (из них Украина взяла $782 млн). 25 августа 1997 г. была утверждена третья годовая программа stand-by для Украины на сумму в $543 млн (страна воспользовалась только $286 млн).

4 сентября 1998 г. МВФ одобрил трехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) размером $2 млрд 591 млн. Впоследствии она была продлена до 2002 г. Украина взяла из этих средств $1 млрд 625 млн. Таким образом, всего до 2001 г. МВФ выделил Украине $5 млрд 584 млн, из них страна воспользовалась кредитами на сумму $4 млрд 308 млн.

С учетом процентов с 1994 г. по 2007 г. Украина вернула МВФ $4 млрд 855 млн, взятых в 1990-х - начале 2000-х гг., расплатившись с долгами.

Транши 2000-х гг.

29 марта 2004 г. МВФ одобрил для Украины упреждающую годовую программу финансирования stand-by размером $596 млн, однако тогда власти страны не стали ей пользоваться. В связи с экономическим кризисом 2008 г. руководством Украины было принято решение снова обратиться за помощью к МВФ. 5 ноября 2008 г. фонд выделил кредит на $16,5 млрд в рамках программы stand-by под 4% годовых. Условиями выделения средств было принятие правительством страны ряда экономических мер, направленных на выравнивание платежного баланса и поддержку банковского сектора. Тремя траншами Киев получил до осени 2009 г. порядка $10 млрд 420 млн.

Четвертый транш в размере $3,8 млрд, планировавшийся на конец 2009 г., МВФ не выделил. Фонд заморозил сотрудничество с Украиной после того, как Верховная рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы и пенсий. Данные меры были не предусмотрены согласованной с фондом программой.

28 июля 2010 г. МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной на общую сумму в $15 млрд под ставку 3,5% годовых. Срок действия программы кредитования составлял 2,5 года. Для получения кредита Украина должна была сократить дефицит госбюджета - с 5% в 2009 г. до 2,5% в 2012 г., уменьшить соотношение валового внешнего долга к ВВП до уровня ниже 35% к 2015 г. (на тот момент этот показатель составлял 88%), провести пенсионную реформу и повысить цены на газ для населения. После одобрения программы Украина получила $3 млрд 375 млн, однако в 2011 г. сотрудничество с МВФ было заморожено: фонд не устроил отказ Киева повысить тарифы на газ до рыночного уровня.

В 2008-2011 гг. Украина вернула МВФ $842 млн. В 2012 г. сумма выплат составила $3 млрд 795 млн, в 2013 г. - $5 млрд 781 млн. В 2011-2013 г. украинское правительство, которое тогда возглавлял Николай Азаров, пыталось договориться о выделении нового кредита stand-by МВФ размером до $17 млрд. Финансовая организация при этом требовала, в частности, повысить тарифы на газ и отопление для населения на 40%, заморозить заработные платы, существенно сократить расходы бюджета и субсидии в энергетике, начать постепенную отмену льгот по налогу на добавленную стоимость для сельского хозяйства. Кредит в итоге выделен не был.

Кредиты с 2014 г.

30 апреля 2014 г. совет директоров МВФ одобрил предоставление кредита stand-by Украине в размере $17 млрд 12 млн сроком на два года. Полный список требований фонда для предоставления кредита официально не разглашался. По сведениям ряда СМИ, среди них были повышение цен на услуги ЖКХ, газ для потребителей (с конфискацией имущества у неплательщиков), уменьшение социальных расходов. По данным Министерства финансов Украины, кредит был выдан под 3% годовых.

Первый транш кредита в размере $3 млрд 247 млн Украина получила уже в апреле 2014 г. Планировалось, что следующие транши поступят в июле, сентябре и декабре, однако из-за ситуации на юго-востоке Украины выделение второго и следующих траншей было отложено до заседания совета директоров МВФ 29 августа. Второй транш ($1,39 млрд) был получен Украиной 4 сентября 2014 г. Выдача третьего транша была отложена до 2015 г. Кроме того, в 2014 г. Киев погасил часть задолженности перед МВФ в размере $3 млрд 692 млн.

12 февраля 2015 г. глава фонда Кристин Лагард сообщила, что Украина и МВФ согласовали четырехлетнюю программу кредитования на $40 млрд при условии проведения экономических реформ в стране. 11 марта 2015 г. МВФ одобрил выделение Украине кредита EFF в размере $17,5 млрд; планировалось, что целиком страна получит эту сумму в течение четырех лет. По сообщению Национального банка Украины, первый транш по этому кредиту ($5 млрд) был получен 13 марта. Выдача второго транша задержалась из-за долгого прохождения законопроектов о реформе в налоговой, финансовой и антикоррупционных сферах в Верховной раде. Он был выделен 31 июля 2015 г. ($1,7 млрд).

При этом сообщалось, что МВФ выдвинул жесткие условия - утвердить план приватизации пяти крупных госпредприятий, учредить антикоррупционное спецподразделение и создать условия для функционирования Национального антикоррупционного бюро (начало деятельность осенью 2015 г.).

В 2015 г. Украина вернула МВФ $6 млрд 613 млн, завершив выплаты по долгу 2010-2011 гг.

Очередной транш ($1 млрд) был предоставлен Украине 14 сентября 2016 г.

Будущие платежи

Всего Украина должна МВФ порядка $10,8 млрд, из них по программе 2015 г. - $7,62 млрд. В 2016 г. Украина выплатила $160 млн, причем до конца года должна будет заплатить еще около $40 млн.

Пик выплат по обязательствам 2014-2016 гг. по текущему плану придется на 2018-2019 гг., когда Украина должна будет перечислить МВФ $2,2 млрд и $1,7 млрд соответственно. При этом по утвержденному плану окончательно расплатиться с этими долгами Украина сможет не раньше 2031 г.

ТАСС/Ruptly