День Черноморского флота. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 мая отмечается 234-я годовщина со дня создания Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России. День Черноморского флота был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Феликса Громова "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности" от 15 июля 1996 г.

СПЕЦПРОЕКТ Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

В Севастополе в День Черноморского флота проходит торжественное возложение венков и цветов к памятнику Екатерине II и молебен во Владимирском соборе - усыпальнице русских адмиралов.

История флота

Флот был основан по указу императрицы Екатерины II после присоединения Крыма к России. Его ядро составили корабли Азовской и Днепровской речных флотилий. 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 г. 11 кораблей Азовской флотилии вошли в бухту у села Ахтиар (впоследствии Севастополь, военный порт и главная база флота), вскоре к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии.

Документом, формально закрепившим образование ЧФ, стал указ императрицы от 24 (13) августа 1785 г. "О распоряжениях по заведению и управлению Черноморского флота и Адмиралтейства". Указом был утвержден штата флота в составе 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 судов и 8 транспортов, с общей численностью личного состава 13 тыс. 504 человека. Первым главнокомандующим флотом стал генерал-губернатор Таврической области и Екатеринославского наместничества - генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин.

В XVIII-XIX вв. флот принимал участие в русско-турецких войнах. В 1799 г. Севастопольская эскадра ЧФ под командованием адмирала Федора Ушакова совершила поход в Средиземное море, во время которого были взяты 16 городов и крепостей, в том числе греческая крепость Корфу.

В октябре 1827 г. в Наваринском сражении линейный корабль "Азов" уничтожил 6 турецких кораблей. Командовал "Азовом" будущий главный командир флота и портов Черного моря Михаил Лазарев. Участники сражения - лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов, гардемарин Владимир Истомин - в будущем стали героями обороны Севастополя 1854-1855 гг.

После поражения в Крымской войне по Парижскому мирному договору 1856 г. Россия лишилась права иметь военный флот на Черном море. Эти ограничения были отменены Лондонской конвенцией 1871 г. После этого Россия начала создавать на Черном море паровой броненосный флот, который впоследствии принял активное участие в Первой мировой войне. К осени 1917 г. ЧФ насчитывал уже 177 боевых кораблей, имел транспортную флотилию.

Флот в советское время

После Октябрьской революции 1917 г. при отходе белогвардейских войск генерала Врангеля из Крыма свыше 130 кораблей и судов были уведены за границу. Х съезд Российской коммунистической партии (большевиков), РКП(б), в 1921 г. принял решение о восстановлении Черноморского флота. За 1929-1937 гг. ЧФ получил более 500 боевых кораблей различных классов, сотни боевых самолетов. Были созданы ВВС, береговая оборона и система противовоздушной обороны (ПВО) флота.

Корабли Черноморского флота уже в первые дни Великой Отечественной войны совершили рейды на основные морские базы противника. Особое место в боевых действиях занимают оборона Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийская десантная операция, оборона Кавказа, освобождение Новороссийска.

За годы войны ЧФ провел 24 десантные операции, было потоплено 835 кораблей и судов противника, 539 повреждено. 18 кораблям и частям присвоено звание гвардейских, 228 моряков-черноморцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 54 766 - награждены орденами и медалями. 7 мая 1965 г. Черноморский флот был награжден орденом Красного Знамени.

Раздел флота после распада Советского Союза

После распада СССР в 1991 г. Черноморский флот стал объектом спора между Россией и Украиной. Встал вопрос о его разделе. 3 августа 1992 г. в Ялте президенты двух стран Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали соглашение о поэтапном урегулировании проблемы.

9 июня 1995 г. в Сочи президенты РФ и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма заключили соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. За Севастополем был закреплен статус главной базы российского флота. Корабли и суда предполагалось разделить в пропорции 81,7% - России, 18,3% - Украине.

На начало 1997 г. в составе ЧФ было 525 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. 28 мая 1997 г. в Киеве были подписаны три соглашения между Украиной и Россией: о параметрах раздела Черноморского флота, о статусе и условиях его пребывания на территории Украины и о взаиморасчетах. Документы вступили в силу 12 июля 1999 г.

России отошли 388 кораблей и вспомогательных судов. Украина получила 30 боевых кораблей и катеров, одну субмарину, 90 боевых самолетов, 6 кораблей специального назначения и 100 вспомогательных судов. На кораблях российского Черноморского флота был поднят исторический Андреевский флаг. Согласно документам, срок использования российским флотом земли, акваторий, бухт и объектов инфраструктуры в Крыму составлял 20 лет с момента подписания.

21 апреля 2010 г. президенты РФ и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали в Харькове Соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Срок пребывания российской базы в Черном море был продлен на 25 лет (до 2042 г.).

После вхождения Крыма и Севастополя в состав России президент РФ Владимир Путин 2 апреля 2014 г. подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту от 1997 г. и 2010 г.

Текущее состояние

Современный Черноморский флот является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ на Черном море. По состоянию на май 2017 г. в состав флота входят 283 корабля и судна (из них боевых кораблей - 51), личный состав - не менее 25 тыс. военнослужащих. До 2020 г. на флот должны поступить порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения.

Флагман ЧФ - гвардейский ракетный крейсер "Москва" (до 15 мая 1995 г. носил имя "Слава") проекта 1164 "Атлант". 11 марта 2016 г. в состав флота вошел "Адмирал Григорович" - первый из шести фрегатов проекта 11356, которые строятся для ЧФ в Калининграде.

По информации командования флота, в 2016 г. корабли и суда обеспечения ЧФ прошли в общей сложности почти 340 тыс. морских миль (около 630 тыс. км), увеличив наплаванность на 45% по сравнению с 2015 г., а продолжительность выполнения задач в море - почти в 2 раза. Моряки флота суммарно провели в море около 3,8 тыс. суток, участвовали в 80 походах (основные задачи выполнялись в составе межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море).

Всего за 2016 г. в акваториях Черного и Средиземного морей было проведено порядка 100 артиллерийских и более 20 ракетных стрельб, свыше 100 глубинных бомбометаний, 30 противоминных упражнений и др. В ноябре 2016 г. боевую стрельбу по инфраструктуре террористических группировок в Сирии комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр" выполнил экипаж фрегата "Адмирал Григорович". Суммарный налет экипажей морской авиации ЧФ превысил 5,5 тыс. часов, было выполнено более 3,6 тыс. боевых упражнений.

Весной 2017 г. фрегат "Адмирал Григорович", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" проекта 02668 и патрульный катер типа "Раптор" участвовали в двухстороннем военно-морском учении PASSEX совместно с ВМС Турции. В текущем году к месту службы на Черном море должны прибыть фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356Р и новые подводные лодки проекта 06363.

В 2014 г. распоряжением президента России Владимира Путина в Севастополе вновь образовано Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (действовало в 1937-1992 гг.), которое обеспечивает военно-специальную подготовку флотских офицеров и старшин.

Главная база флота - Севастополь, пункты базирования - Феодосия и Донузлав (Республика Крым), Новороссийск (Краснодарский край).

Командующий ЧФ - адмирал Александр Витко (с 15 апреля 2013 г.).