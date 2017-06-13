Международная Букеровская премия. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2017 г. в Лондоне (Великобритания) будет объявлено имя лауреата Международной Букеровской премии.

Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижный приз в области литературы, учрежденный в 2004 г. До 2015 г. вручалась один раз в два года писателям, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, по совокупности литературных заслуг.

С 2016 г. ее стали присуждать ежегодно за роман или сборник рассказов, переведенный на английский язык и опубликованный в Великобритании. Решение об изменении было принято организаторами в связи с тем, что в 2015 г. восемь из десяти произведений-финалистов Международной Букеровской премии первоначально были опубликованы не на английском языке. Новая цель премии - поощрение публикации и чтения качественных переводов.

Согласно регламенту, денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов делится поровну между автором-победителем и переводчиком. Авторы и переводчики книг, попавших в шорт-лист, получают по одной тысяче фунтов. Членами консультативного совета по вручению Международного "Букера" являются бывшие лауреаты и члены судейских комиссий Букеровской премии разных лет, всего более 80 человек. Победителя по рекомендациям консультативного совета выбирает специальная судейская комиссия Международной Букеровской премии.

"Традиционная" Букеровская премия

Учредителем Международного "Букера" является тот же фонд, что ежегодно с 1969 г. вручает Букеровскую премию. "Традиционная" Букеровская премия, в отличие от международной, вручается только за произведения, написанные на английском языке. До недавнего времени также существовало ограничение по географическому признаку: лауреатами могли стать только писатели из стран Содружества (а также из Ирландии и Зимбабве, которые вышли из его состава). В 2013 г. жюри "Букера" объявило об отказе от географических ограничений. С 2014 г. на премию могут претендовать, вне зависимости от своей государственной принадлежности, авторы произведений, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании.

С 2002 г. размер денежного вознаграждения лауреату "Букера" составляет 50 тыс. фунтов стерлингов. Согласно современным правилам, премия вручается автору лучшего, по мнению ежегодно формируемой судейской комиссии, романа. Она не может быть поделена между несколькими писателями. Имя победителя объявляется на торжественной церемонии в Лондоне.

В 2015 г. лауреатом впервые стал представитель Ямайки Марлон Джеймс - он был отмечен за создание романа "Краткая история семи убийств". В 2016 г. премия была присуждена американцу Полу Битти. Его роман "Распродажа", относящийся к жанру социальной сатиры, повествует о молодом афроамериканце, пытающемся восстановить рабство и расовую сегрегацию в пригороде Лос-Анджелеса.

Лауреаты

Албанский писатель Исмаиль Кадаре (род. 1936) стал первым обладателем Международной Букеровской премии в 2005 г. В конце 1950-х гг. он учился в Москве в Литературном институте им. А. М. Горького. В 1961 г. в СССР была издана книга стихотворений Кадаре. Впоследствии на русский язык также были переведены его романы "Генерал мертвой армии", "Суровая зима" и др.

В 2007 г. лауреатом премии стал нигериец Чинуа Ачебе (1930-2013). Наиболее известное произведение автора - его дебютный роман 1958 г. "И пришло разрушение". Это первая часть написанной нигерийцем "африканской трилогии", в которую также вошли книги "Покоя больше нет" и "Стрела бога".

Канадская писательница Элис Манро (род. 1931) получила Международную Букеровскую премию в 2009 г. В 2013 г. ей также была присуждена Нобелевская премия в области литературы с формулировкой "мастеру современного рассказа". На русский язык переведены многие произведения автора, в последние годы в России были изданы сборники рассказов "Дороже самой жизни", "Слишком много счастья", "Танец блаженных теней", "Беглянка" и др.

Американец Филип Рот (род. 1933) был удостоен Международного "Букера" в 2011 г. Рот - автор более 20 романов, многие из них переведены на русский язык ("Случай Портного", "Заговор против Америки", "Обыкновенный человек" и др.). В 1998 г. он получил Пулитцеровскую премию за роман "Американская пастораль", в 2001 г. стал первым в истории лауреатом литературной премии Франца Кафки.

Лидия Дэвис (род. 1947) - американская писательница, награжденная Международной Букеровской премией в 2013 г. Автор нескольких сборников рассказов и эссе, а также романа "Конец истории". Лидия Дэвис известна как переводчик с французского. Ее авторству принадлежат переводы на английский язык "Госпожи Бовари" Гюстава Флобера, "По направлению к Свану" Марселя Пруста и других произведений.

Венгерский прозаик Ласло Краснахоркаи (род. 1954) стал лауреатом премии в 2015 г. Он публикуется с 1977 г., основной жанр творчества - антиутопические притчи. Среди наиболее известных работ - романы "Меланхолия сопротивления", "Си-ван-му здесь среди нас" и "Сатанинское танго".

Писательница из Южной Кореи Хан Канг (род. 1970) получила Международную Букеровскую премию в 2016 г. за роман "Вегетарианка" - сюрреалистическую историю о женщине, которая отказывается от употребления мяса, стремясь превратиться в растение.

Россияне в списках финалистов

Российские писатели дважды включались в списки финалистов Международной Букеровской премии. В 2009 г. в число номинантов вошла Людмила Улицкая, в 2013 г. - Владимир Сорокин.

Международная Букеровская премия 2017 года

Лонг-лист Международной Букеровской премии, состоящий из 13 претендентов, был представлен 15 марта 2017 г. Он включал в себя литераторов из Албании, Аргентины, Бельгии, Германии, Дании, Израиля, Исландии, Китая, Норвегии, Польши и Франции, в том числе первого обладателя премии Исмаиля Кадаре.

20 апреля 2017 г. был обнародован шорт-лист из шести авторов. В него вошли француз Матиас Энар (роман "Компас"), израильтяне Давид Гроссман ("Лошадь входит в бар") и Амос Оз ("Иуда"), норвежец Рой Якобсен ("Невидимое"), датчанка Дорти Норс ("Зеркало, плечо, знак") и представительница Аргентины Саманта Швеблин ("Лихорадочный сон").

Председателем жюри является директор Эдинбургского международного книжного фестиваля Ник Барли.