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Американский военный беспилотный орбитальный самолет X-37В. Досье

Биографии и справки
7 сентября, 17:50 UTC+3

7 сентября 2017 года космоплан отправился на орбиту в пятый раз

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X-37В

X-37В

© EPA/US AIR FORCE

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 сентября 2017 года ракетой-носителем Falcon 9 осуществлен запуск американского военного экспериментального орбитального самолета X-37В. Ракета стартовала с арендуемой американской компанией SpaceX площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида).

Falcon 9 впервые использовалась для запуска беспилотного космоплана. Ранее для этого применялась ракета-носитель Atlas V.

X-37В - американский военный экспериментальный беспилотный орбитальный самолет (летательный аппарат многоразового использования). Согласно официальной версии, он создавался для отработки перспективных космических технологий, которые будут использоваться в многоразовых космических кораблях. Цели дальнейшего применения X-37В не разглашаются.

История проекта

В августе 1998 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило конкурс по созданию летающего аппарата для демонстрации технологий, которые предполагалось использовать в космических кораблях многоразового использования нового поколения. Для осуществления проекта была выбрана компания Boeing, с которой NASA в июле 1999 года подписало контракт на $173 млн (с разделением финансирования; вклад компании - $67 млн).

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На первом этапе был разработан летательный аппарат X-40 (прототип X-37), на котором были испытаны навигационные и аэродинамические системы. В ноябре 2002 года был заключен второй контракт на $301 млн, предусматривающий разработку и испытание экспериментальных космопланов X-37: для атмосферных испытаний и орбитального полета. Первые, наземные, испытания были проведены в июле 2003 года. Орбитальный X-37 так и не был построен.

В 2004 году проект был передан одному из подразделений минобороны США - Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Руководство программой стали осуществлять ВВС США.
В 2006 году было проведено три тестовых полета версии X-37A путем сбрасывания космоплана с небольших высот в пределах атмосферы. В ноябре 2006 года ВВС США объявили о начале разработки модификации X-37B, которая получила название OTV (Orbital Test Vehicle, "Орбитальный экспериментальный аппарат"). Компанией Boeing было изготовлено два экземпляра X-37B.

Характеристики

Внешний облик, а также технология взлета и посадки X-37В схожи с космическими кораблями многоразового использования типа Space Shuttle, которые эксплуатировались в 1981-2011 годах. Однако размеры X-37В примерно в четыре раза меньше шаттла. Длина космоплана - 8,9 м, высота - 2,9 м, размах крыльев - 4,5 м, взлетная масса - около 5 т.

Для изготовления корпуса использованы легкие композитные материалы, для защиты X-37В применяется высокотемпературная углеродная плитка.

X-37В предназначен для полетов длительностью свыше 270 дней на низкой околоземной орбите высотой от 177 км до 805 км. Может развивать скорость около 28 тыс. 164 км/ч. Способен осуществлять маневрирование и совершать автоматическую посадку на взлетно-посадочные полосы аналогично самолету.

Запуски

Первый полет X-37В состоялся 22 апреля - 3 декабря 2010 года, космолет провел на орбите 225 дней. Второй полет проходил с 5 марта 2011 года по 16 июня 2012 года (469 дней), третий - с 11 декабря 2012 года по 17 октября 2014 года (674), четвертый - с 20 мая 2015 года по 7 мая 2017 года (718). Вывод космолета на околоземную орбиту осуществлялся с помощью ракеты-носителя Atlas V с базы ВВС США на мысе Канаверал. После первых трех полетов X-37В  приземлялся на посадочную полосу базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), после четвертого - на полосу Космического центра им. Джона Кеннеди.

Всего к 7 сентября 2017 года проведено четыре запуска X-37В, все успешные.

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