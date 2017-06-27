Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июня 2017 г. Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Google на рекордную сумму в €2,42 млрд ($2,68 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Кроме того, если в течение 90 дней Google не устранит выявленные нарушения, сумма дополнительных выплат должна будет составить до 5% ежедневного оборота его головной компании, Alphabet.

Google, Inc. - американская интернет-компания; с 2015 г. входит в холдинг Alphabet. Владеет поисковой системой Google, запущенной в 1998 г. К 2003 г. эта система стала самой популярной на мировом рынке, опередив Yahoo!. Компания неоднократно была фигурантом судебных разбирательств по обвинениям в нарушениях авторских прав, патентов, а также в области охраны личных данных. Доминирующее положение Google также привело к крупным антимонопольным процессам в разных странах.

Иски Еврокомиссии

30 ноября 2010 г. антимонопольное разбирательство против Google было инициировано Европейской комиссией. Формальное обвинение против компании было выдвинуто 15 апреля 2015 г. По мнению Еврокомиссии, Google предоставляет необоснованные преимущества для своих аффилированных компаний, предлагающих услуги по торговле товарами, заказу отелей, приобретению авиабилетов. При поисковых запросах в Google фирмы и продукты, связанных с интернет-компанией, получают приоритет в выдаче и занимают первые строки в результатах. Размер штрафа, который грозил Google по этому делу, по некоторым оценкам, мог составить до $7 млрд.

Из данного иска в апреле 2016 г. были выделены два отдельных дела. Первое касается операционной системы Android, которую разрабатывает Google. Претензии Еврокомиссии заключаются в том, что Google не позволяет разработчикам создавать приложения и устанавливать на мобильные устройства модифицированные версии Android. Второе - рекламной системы AdSence: по мнению Еврокомиссии, Google с 2009 г. запрещает рекламировать через нее продукты своим конкурентам. Антимонопольное расследование по этим двум делам продолжается.

Иск в США о зарплатном сговоре

В США Google заплатил крупный штраф по делу о зарплатном сговоре. 24 сентября 2010 г. антимонопольное отделение Министерства юстиции США подало иск в суд округа Колумбия к корпорациям Google, Adobe, Apple, Pixar и др. Компании были обвинены в зарплатном сговоре: по мнению обвинения, они договорились между собой не переманивать сотрудников напрямую, чтобы ограничить рост зарплат. В сентябре 2012 г. иск был отозван после того, как корпорации согласились прекратить эту практику.

4 мая 2011 г. в окружной суд Северного округа штата Калифорния был подан групповой иск от сотрудников Google, Intel и других компаний, в котором они потребовали крупной компенсации, обвиняя работодателей в занижении зарплат из-за зарплатного сговора. Согласно вердикту суда от 9 июля 2015 г., Google, Intel, Apple и Adobe в совокупности выплатили истцам $415 млн.

Иск в США о предустановке приложений

Еще один антимонопольный иск против Google был подан в окружной суд Северного округа Калифорнии 1 мая 2014 г. частными лицами - Гари Фейтельсоном и Даниэлем Макки. Они обвинили Google в давлении на производителей смартфонов Samsung и др. с целью установки по умолчанию своих приложений и поисковой системы, тем самым препятствуя свободной конкуренции.

20 февраля 2015 г. иск был отклонен судом.

В России

Дело в отношении компаний Google Inc. и Google Ireland Ltd. (ирландское подразделение корпорации) было возбуждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России 20 февраля 2015 г. по иску интернет-компании "Яндекс". Истец пожаловался на то, что Google не разрешает предустановку приложений "Яндекса" на мобильных устройствах марок Fly, Explay и Prestigio. "Яндекс" также требовал от американской компании отказаться от обязательной привязки операционной системы Android к поисковику Google.

14 сентября 2015 г. ФАС признала компанию Google нарушителем закона о конкуренции (ч. 1 ст. 10 федерального закона "О конкуренции" - "Злоупотребление доминирующим положением"). 11 августа 2016 г. ФАС объявила размер штрафа для Google, обязав корпорацию выплатить 439 млн руб. (9% от ее оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция). Google отказался выплачивать этот штраф, ФАС назначила крупные штрафы за просрочку и стала добиваться возбуждения уголовного дела. Компания Google при этом пыталась опротестовать штрафы в судебном порядке.

17 апреля 2017 г. Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между Google и ФАС. Google согласился выплатить штраф в полном размере (439 млн руб.) без пеней, а также разработать "окно выбора" поисковой системы на существующих и будущих устройствах, использующих операционную систему Android. Кроме того, Google заключила одобренное ФАС коммерческое соглашение с "Яндексом", предоставив последней дополнительные возможности для поискового сервиса в браузере Google Chrome.