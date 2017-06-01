День Северного флота. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июня в Вооруженных силах РФ ежегодно отмечается День Северного флота (СФ) Военно-морского флота (ВМФ) России. Праздник установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Феликса Громова "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности" от 15 июля 1996 г.

Северный флот является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ. В числе задач СФ - поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания.

Главная база СФ - Североморск (Мурманская обл.). Пункты базирования - Видяево, Гаджиево, Гремиха, Западная Лица и Полярный (все в Мурманской обл.), также действует Беломорская военно-морская база в Северодвинске Архангельской обл.

Командующий СФ - вице-адмирал Николай Евменов (с апреля 2016 г.).

История флота

Первую попытку создать военный флот на русском Севере предпринял царь Петр I, по приказу которого в 1693 г. в Архангельске была заложена Соломбальская судоверфь и началось строительство военных кораблей. Однако на Белом море корабли не оставались - их переводили на Балтику.

Первым штатным соединением военных кораблей на Белом море в 1730-х гг. стала Архангельская эскадра, действовавшая вплоть до закрытия Архангельского военного порта в 1862 г.

В 1916 г., в ходе Первой мировой войны, для защиты коммуникаций Антанты в северных морях была создана российская флотилия Северного Ледовитого океана, силы которой были практически полностью утрачены во время Гражданской войны 1917-1922 гг. После занятия Архангельска Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) весной 1920 г. были образованы Морские силы Северного моря, однако уже в конце 1922 г. их расформировали в связи с общим сокращением вооруженных сил.

YouTube/Минобороны России

Современный Северный флот отсчитывает свою историю с 1 июня 1933 г. - в этот день на основе циркуляра начальника штаба РККА Александра Егорова была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Мурманске, куда были переведены два отряда надводных кораблей и подводных лодок с Балтики. Одновременно началось строительство первой военно-морской базы в Полярном (Мурманская обл.).

11 мая 1937 г. приказом народного комиссара обороны СССР Климента Ворошилова Северная военная флотилия была переименована в Северный флот. Флот принял участие в боевых действиях во время Советско-финской войны 1939-1940 гг.

По итогам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 85 матросов, старшин, сержантов и офицеров СФ стали Героями Советского Союза. 7 мая 1965 г. СФ ВМФ СССР был награжден орденом Красного Знамени.

После войны флот стал наиболее мощным оперативно-стратегическим объединением ВМФ СССР, его основу составили атомные ракетные и многоцелевые подводные лодки, соединения ракетоносной авиации, авианесущих и противолодочных кораблей.

В сентябре 1955 г. впервые в мире в Белом море был произведен старт баллистической ракеты с субмарины Б-67 Северного флота; 1 июля 1958 г. флаг ВМФ СССР был поднят на первой отечественной атомной подводной лодке (АПЛ) К-3 (впоследствии - "Ленинский комсомол"), в 1959 г. она вошла в состав флота. В период "холодной войны" силы общего назначения СФ несли боевую службу в Атлантическом океане, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях.

После распада СССР морские пехотинцы СФ ВМФ России участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Более 1 тыс. воинов были награждены орденами и медалями, десятеро удостоены звания Героя Российской Федерации.

Расширение постоянного военного присутствия РФ в Арктике

С 1 декабря 2014 г. на основе СФ действует объединенное стратегическое командование (ОСК) "Север", задачей которого стало обеспечение защиты национальных интересов России в арктической зоне. Были сформированы группировки войск командования на островных территориях РФ в Арктике, в том числе на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

31 декабря 2014 г. в составе береговых войск СФ была образована 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада, базирующаяся в пос. Алакуртти (Мурманская обл.). На ее вооружение принимается военная техника с усовершенствованными техническими возможностями для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

В 2014-2016 гг. на острове Котельный (Новосибирские острова) в интересах СФ построен административно-жилой комплекс "Северный клевер", рассчитанный на одновременное проживание более 250 человек (автономно - до одного года), а в 2017 г. на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) завершено строительство комплекса "Арктический трилистник" площадью 14 тыс. кв. м. Это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. По сообщению Минобороны, комплекс обеспечивает комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе из 150 человек (автономно - в течение 1,5 лет).

Ведется строительство других баз в Арктике. Все они будут включать сооружения специального назначения, пункты управления, гаражи, специализированные склады и хранилища.

Состав флота

Флагман СФ - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" (названия при строительстве - "Куйбышев", "Юрий Андропов") проекта 1144 "Орлан".

По данным из открытых источников, в мае 2017 г. состав флота включал 41 подводную лодку:

8 атомных субмарин с баллистическими ракетами проектов 941 "Акула", 955 "Борей" и 667БРДМ "Дельфин",

4 атомные субмарины с крылатыми ракетами проектов 885 "Ясень" и 949А "Антей",

13 многоцелевых атомных субмарин проектов 671РТМК "Щука", 971 "Щука-Б", 945 "Барракуда" и 945А "Кондор",

9 атомных подводных лодок спецназначения проектов 1851, 18511, 1910 и 10831 (АС-12),

1 дизельную подлодку спецназначения проекта 20120,

6 дизельных субмарин проектов 877 "Палтус" и 677 "Лада".

Кроме того, флот включал 38 надводных кораблей, в том числе:

тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5,

2 тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 1144 "Орлан" ("Петр Великий" и "Адмирал Нахимов"),

ракетный крейсер пр. 1164 "Маршал Устинов",

5 больших противолодочных кораблей пр. 1155, эсминец пр. 956 "Адмирал Ушаков",

2 малых ракетных корабля пр. 12341,

артиллерийский катер,

6 малых противолодочных кораблей пр. 1124М,

4 морских тральщика,

6 базовых тральщиков,

1 рейдовый тральщик,

4 больших десантных корабля пр. 775,

4 десантных катера.

В состав СФ входят береговые войска и сформированная в декабре 2015 г. 45-я армия ВВС и ПВО. В настоящее время морская авиация СФ получает противолодочные самолеты Ил-38Н (модернизированный Ил-38, оснащаемый радиоэлектронным комплексом "Новелла"). Весной 2017 г. в подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) СФ поступили новейшие комплексы РЭБ "Свет" и "Самарканд".

В рамках реализации госпрограммы вооружения до 2020 г. запланировано комплексное переоснащение сил флота - он должен получить на вооружение:

6 многоцелевых атомных и дизельных субмарин,

2 больших десантных корабля,

1 эсминец,

5 фрегатов,

5 тральщиков,

21 судно обеспечения.

Деятельность флота в 2016-2017 гг.

Ключевым событием деятельности флота в 2010-х гг. стал дальний поход корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" (15 октября 2016 г. - 8 февраля 2017 г.).

ТАСС/Минобороны РФ

Корабли и суда СФ действовали в районах Северной, Северо-Восточной Атлантики и Средиземном море, приняли участие в борьбе с террористическими группировками на территории Сирии. Впервые в истории ВМФ РФ летчики авиакрыла СФ, базируясь на борту "Адмирала Кузнецова", решали боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам противника (выполнено 420 боевых вылетов, в т. ч. 117 ночных, поражены 1 тыс. 252 объекта террористов).

В Средиземном море были потеряны два самолета из состава авиакрыла - палубные истребители МиГ-29К и Су-33. Пилоты успешно катапультировались и не пострадали.

По сообщению командования флота, в зимний период обучения 2016-2017 гг. интенсивность боевой подготовки на СФ по отдельным показателям (артиллерийские и торпедные стрельбы) возросла более чем в два раза по сравнению с показателями 2015-2016 гг. На 74% выросли показатели выполнения плана боевой подготовки экипажами подводных лодок, на 75% - количество выполненных боевых упражнений экипажами надводных кораблей.

Всего было проведено более 2 тыс. зачетных мероприятий, выполнено около 900 боевых упражнений с практическим применением оружия.

По словам командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова, в 2017 г. приоритетные задачи флота - развитие и совершенствование инфраструктуры на Крайнем Севере, способствование дальнейшему изучению Арктики, а также мероприятия в области экологической безопасности - очистка арктических территорий от металлолома.

Боевые корабли ВМФ России