Газопровод "Турецкий поток". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня состоялась рабочая поездка президента России Владимира Путина в Анапу (Краснодарский край), в ходе которой он принял участие в церемонии стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток".

"Турецкий поток" - проект "Газпрома" по прокладке газопровода по дну Черного моря из Анапского района России в западную часть Турции. Общая длина газопровода составит около 1100 км. Суммарная мощность - 31,5 млрд кубометров в год. По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Андрея Круглова, размер планируемых инвестиций - порядка $6 млрд.

Планируется реализовывать проект только за счет средств "Газпрома".

История проекта

1 декабря 2014 г. в ходе визита в Анкару президент России Владимир Путин заявил, что Россия отказывается от проекта газопровода "Южный поток", который должен был быть проложен по дну Черного моря с целью поставок газа в страны Южной и Центральной Европы. Такое решение было принято в связи с тем, что проект столкнулся с противодействием со стороны Еврокомиссии, которая потребовала, чтобы он был приведен в соответствие с европейским антимонопольным законодательством.

Тогда же было объявлено о намерении заменить "Южный поток" аналогичной по мощности трубой, которая пройдет через Турцию (впоследствии проект получил название "Турецкий поток"). В тот же день между компаниями "Газпром" и Botas Petroleum Pipeline Corporation (турецкая трубопроводная компания) был подписан меморандум о взаимопонимании.

18 июня 2015 г. министр энергетики России Александр Новак и министр производственной реформы, охраны окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис подписали Меморандум о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации газопровода "Турецкий поток" на территории Греции.

После согласования Россией и Турцией инженерно-технических вопросов 10 октября 2016 г. в Стамбуле состоялось подписание межправительственного российско-турецкого соглашения по проекту "Турецкий поток". В декабре 2016 - январе 2017 г. документ был ратифицирован парламентами Турции и России.

Прокладка газопровода в Черном море началась 7 мая 2017 г. "Газпром" планирует завершить его строительство к концу 2019 г.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, со вступлением в строй "Турецкого потока" Россия сможет прекратить транзит российского газа по территории Украины. На данный момент российский газ, поставляемый в Европу (153,54 млрд кубометров в 2016 г.) и Турцию (25,76 млрд кубометров в 2016 г.), осуществляется по нескольким магистральным газопроводам. Два из них - "Братство" и газотранспортный коридор через Румынию - проходят по украинской территории, и Киев контролирует около 60% поставок российского газа в этих направлениях.

Маршрут

Проект "Турецкий поток" предусматривает прокладку двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров в год каждая. Две трубы будут проложены по дну Черного моря параллельно. Одна нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Они пройдут от компрессорной станции "Русская" в Анапском районе до европейской части Турции. На сушу они выйдут около турецкого населенного пункта Кыйыкёй.

Точка сдачи газа для турецких потребителей - город Люлебургаз. На турецко-греческую границу газопровод выйдет в районе турецкого города Ипсала. Протяженность морской части газопровода составит более 900 км, наземного участка на территории Турции - 180 км.

Для европейских потребителей на турецко-греческой границе предусматривается создание газового хаба.