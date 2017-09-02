Саммиты БРИКС. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3-4 сентября в Китае, в г. Сямэнь (провинция Фуцзянь) пройдет девятый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о предыдущих встречах в верхах этих стран и о повестке дня предстоящей.

Первый саммит БРИК (название объединения до присоединения ЮАР в 2011 г.) состоялся в Екатеринбурге 16 июня 2009 г. Помимо вопросов, касающихся деятельности БРИК, были рассмотрены такие проблемы, как глобальный экономический кризис, продовольственная безопасность, реформирование ООН. По итогам было подписано два заявления: о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках объединения, и о мерах по решению проблемы глобальной продовольственной безопасности (в том числе направление в сельхозсектор дополнительных ресурсов из национальных бюджетов и международных институтов развития, внедрение передовых технологий в сельскохозяйственное производство в развивающихся странах, отказ от всех форм протекционизма в области мировой торговли сельхозпродукцией).

На втором саммите (Бразилиа, Бразилия, 15-16 апреля 2010 г.) лидеры стран-участниц обсудили вопросы реформирования международных финансовых институтов, стратегии развития БРИК, а также иранскую ядерную программу. В числе итоговых документов был меморандум о сотрудничестве между российским Внешэкономбанком, Банком развития Китая, Национальным банком социально- экономического развития Бразилии и Экспортно-импортным банком Индии, предусматривающий упрощение трансграничных транзакций и изучение возможности создания единой межбанковской системы. В заявлении по финансовому кризису министерствам финансов было поручено рассмотреть возможность использования местных валют при торговых расчетах.

Третий саммит (Санья, Китай, 13-14 апреля 2011 г.) прошел с участием ЮАР, которая выразила желание присоединиться к БРИК в 2010 г. Объединение стало называться БРИКС. Основными темами встречи стали реформирование мировых финансовых структур и ООН, борьба с терроризмом под эгидой ООН, экономическое взаимодействие стран БРИКС с использованием национальных валют, а также война в Ливии. В числе заключительных документов было рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве в рамках межбанковского механизма БРИКС, предполагающее ведение взаимных расчетов и предоставление кредитных линий в национальных валютах.

На четвертом саммите БРИКС (Нью-Дели, Индия, 28-29 марта 2012 г.) шла дискуссия об антикризисных мерах. Руководители стран объединения выразили обеспокоенность медленным ходом реформ в МВФ, а также наметили перспективные области сотрудничества: использование минерально-сырьевых ресурсов, энергетическая безопасность, совместные механизмы чрезвычайного гуманитарного реагирования. Кроме того, внимание было уделено проблеме урегулирования ситуации вокруг Сирии и Ирана. По итогам были подписаны соглашения о предоставлении кредитов в национальных валютах и о создании базовых механизмов для осуществления расчетов между банками-партнерами и финансирования проектов.

В ходе пятого саммита (Дурбан, ЮАР, 26-27 марта 2013 г.) было поддержано предложение ЮАР развивать сотрудничество БРИКС со странами Африки, состоялась встреча лидеров "пятерки" с руководством ряда африканских стран, в том числе Египта. Лидеры пяти стран достигли договоренности о создании Банка развития, призванного финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах, и Пула валютных резервов для использования в чрезвычайных ситуациях. Среди итоговых документов были соглашения о софинансировании сотрудничества в сфере "зеленой экономики" и инфраструктурных проектов в Африке, а также декларации о создании Делового совета БРИКС и Консорциума экспертных центров.

Шестой саммит (Форталеза и Бразилиа, Бразилия, 15-16 июля 2014 г.) был посвящен вопросам политической координации в рамках БРИКС. Прошла встреча руководителей пяти стран с лидерами государств Южной Америки, в том числе Перу, Чили, Колумбии. Были подписаны документы об учреждении Нового банка развития и Пула валютных резервов, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС и соглашение о сотрудничестве в области инноваций.

Главными темами седьмого саммита (Уфа, 8-9 июля 2015 г.) были проблемы глобального управления и обеспечения устойчивого развития, взаимодействие в рамках объединения в сферах миграции, промышленности, энергетики, миротворчества, окружающей среды, борьбы с инфекционными заболеваниями. Состоялось совместное заседание "пятерки" с лидерами государств-членов и наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. В числе документов саммита - Стратегия экономического партнерства БРИКС, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области культуры, меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами стран объединения о создании совместного интернет-сайта БРИКС, меморандум о намерениях по сотрудничеству между Национальным банком социально-экономического развития Бразилии, Внешэкономбанком РФ, Экспортно-импортным банком Индии, Государственным банком развития Китая и Банком развития Южной Африки с Новым банком развития.

На восьмом саммите (Гоа, Индия, 15-16 октября 2016 г.) обсуждался вопрос о создании сети железных дорог БРИКС, союза литейной промышленности, энергетического агентства БРИКС. Была достигнута договоренность о создании рейтингового агентства БРИКС. В отличие от предыдущих встреч на высшем уровне, саммит в Гоа имел политическую направленность, что позволило странам объединения подтвердить принципиальное единство подходов по актуальным международным проблемам. Так, страны призвали "все стороны сирийского конфликта прийти к мирному его завершению, принимая во внимание легитимные устремления народа Сирии, через национальный диалог и политический процесс, возглавляемый Сирией, на основании Женевского коммюнике 2012 г., а также резолюции СБ ООН". Кроме того, партнеры по БРИКС осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции, как "нарушающие международное право и всеми признанные нормы международных отношений". Среди подписанных документов - Декларация Гоа и план действий по ее реализации, меморандумы о взаимопонимании между дипломатическими академиями и по созданию платформы сельскохозяйственных исследований стран БРИКС.

В повестке дня предстоящего саммита вопросы, касающиеся совместной борьбы против протекционизма, развития взаимодействия в сфере экономики и культурно-гуманитарной области, создания специализированных структур БРИКС, кооперации с государствами, не являющимися членами объединения.