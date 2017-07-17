День авиации ВМФ России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Ежегодно 17 июля в Вооруженных силах РФ отмечается профессиональный праздник День авиации Военно-морского флота (ВМФ) России. Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Феликса Громова "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности" от 15 июля 1996 г.

Дата была выбрана в ознаменование первой победы русских морских летчиков в ходе Первой мировой войны. 4 июля (21 июня по старому стилю) 1916 г. четыре гидросамолета М-9 с авианосного судна "Орлица" Балтийского флота защитили от германского авианалета русскую военно-морскую базу на острове Сааремаа (ныне - территория Эстонии). Два самолета противника были сбиты, русские гидропланы вернулись без потерь. При выборе даты празднования была допущена ошибка - перепутаны старый и новый стили.

Морская авиация - род сил ВМФ России, предназначенный для поиска и уничтожения противника, прикрытия группировок кораблей и объектов от ударов с воздуха, а также для ведения воздушной разведки. Авиация ВМФ привлекается к минным работам, радиоэлектронной борьбе (РЭБ), воздушным перевозкам и десантированию, поисково-спасательным работам на море и др. Начальник - генерал-майор Игорь Кожин (с 2010 г.).

История морской авиации

Морская авиация (МА) в Российской империи начала развиваться с 1911 г., после закупки во Франции, Англии и других странах летающих лодок (гидросамолетов). В 1913 г. русские авиаконструкторы создали ряд удачных моделей гидропланов, которые могли применяться для бомбардировок и обстрелов с воздуха. К началу Первой мировой войны в 1914 г. Россия имела всего 18 гидросамолетов, но уже через год их число увеличилось до 77. Незадолго до Февральской революции, 13 декабря (30 ноября по старому стилю) 1916 г. император Николай II издал приказ о формировании Воздушных дивизий Балтийского и Черного морей, в тот же день начальник Морского генерального штаба Ставки Верховного Главнокомандующего адмирал Александр Русин утвердил "Положение о службе авиации флота". В июле 1917 г. в составе Морского министерства было сформировано Управление морской авиации и воздухоплавания (УМАиВ).

К осени 1917 г. морская авиация имела в своем составе более 260 гидро- и аэропланов разных типов. 28 ноября 1917 г. была учреждена должность комиссара при УМАиВ, ее занял военный пилот Андрей Онуфриев. После Гражданской войны в России МА активно участвовала в освоении Северного морского пути, морские летчики и техники составили ядро созданной в конце 1920-х гг. полярной авиации. В числе первых семи Героев Советского Союза, награжденных в 1934 г. за спасение экспедиции парохода "Челюскин", были морские летчики Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Bасилий Молоков и Иван Доронин.

По данным Минобороны РФ, во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. советские морские летчики совершили более 35 тыс. боевых вылетов, уничтожили в воздухе и на аэродромах более 5,5 тыс. самолетов, потопили 407 кораблей и 371 судно противника. 260 морских авиаторов стали Героями Советского Союза, а пятеро из них получили это звание дважды: Алексей Мазуренко, Василий Раков, Николай Челноков, Борис Сафонов (второй раз - за три дня до гибели) и Нельсон Степанян (второй раз - посмертно).

В начале 1960-х гг. в самостоятельные рода авиации ВМФ оформились противолодочная и морская ракетоносная авиация; совершенствовались разведывательные авиационные подразделения. В состав ВМФ входили первые советские авианесущие корабли - противолодочные крейсеры-вертолетоносцы "Москва" и "Ленинград" проекта 1123 "Кондор". Летчиком Северного флота был первый космонавт Юрий Гагарин.

Текущее состояние

Современная МА подразделяется на несколько родов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. В зависимости от места размещения условно делится на палубную и авиацию берегового базирования. Воинские звания авиации ВМФ РФ - войсковые, за исключением рядового состава (матрос, старший матрос). На фюзеляжи воздушных судов наносятся опознавательные знаки - трехцветные звезды, бортовые номера, регистрационные номера государственной авиации и надпись "МА ВМФ России".

В составе ВМФ РФ в настоящее время находится один авианосец - тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", на котором во время походов базируются:

палубные истребители Су-33, МиГ-29К/КУБ,

учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ,

многоцелевые корабельные вертолеты Ка-27 и Ка-29.

В 2016-2017 гг. на "Адмирале Кузнецове" во время его похода к берегам Сирии проходили испытания ударного вертолета корабельного базирования Ка-52К "Катран". В разработке находятся проекты перспективного авианосца и универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев. Создаются беспилотные летательные аппараты корабельного базирования.

На вооружении береговой авиации ВМФ России стоят:

дальние противолодочные самолеты Ту-142 (модификация стратегического бомбардировщика Ту-95),

противолодочные самолеты Ил-20, Ил-38 и Ил-38Н,

истребители-перехватчики МиГ-31,

транспортные самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26,

вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-31 и др.

В 2017-2020 гг. морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов.