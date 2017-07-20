Корветы проектов 20380/20385. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2017 г. на корвете "Совершенный" проекта 20380 торжественно поднят Военно-морской флаг РФ. Построенный на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) корабль вошел в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Корабли проектов 20380/20385 - серия многоцелевых корветов (сторожевых кораблей) ближней морской зоны. Разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) в конце 1990-х - 2000-х гг. Генеральный конструктор - Александр Шляхтенко, главный конструктор - Игорь Иванов. Корабли предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы.

Тактико-технические характеристики (для проектов 20380/20385)

- Длина корвета составляет 104,5 м;

- ширина - 13 м;

- осадка - 7,95 м;

- полное водоизмещение - 2 тыс. 200 т;

- главная энергетическая установка - двухвальная дизельная (два агрегата ДДА12000 производства АО "Коломенский завод", мощностью по 12 тыс. лошадиных сил каждый);

- скорость полного хода - до 27 узлов (около 50 км/ч);

- дальность плавания - 3 тыс. 500 морских миль (около 6 тыс. 400 км);

- автономность плавания - 15 суток;

- экипаж - 99 человек.

Вооружение

Вооружение - пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр-НК" или "Уран" (в зависимости от модификации корабля), зенитный ракетный комплекс "Кортик-М" или "Полимент-Редут", две артиллерийских установки АК-630М калибра 30 мм, артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, две пулеметные установки калибра 14,5 мм и два гранатомета ДП-64. Противолодочная и антиторпедная защита - два торпедных аппарата комплекса "Пакет" калибра 330 мм.

На корабле может базироваться вертолет Ка-27.

Модификации

- 20380П и 20383 - проекты пограничных сторожевых кораблей (не реализованы);

- 20382 - экспортный вариант, способный выполнять задачи в дальней морской зоне (не реализован);

- 20385 - модернизация базового проекта с усиленным зенитно-ракетным и противокорабельным вооружением. Первоначально на кораблях этой модификации планировалось устанавливать дизельные агрегаты немецкой компании MTU Friedrichshafen, однако после отказа фирмы поставить двигатели в связи с введенными в 2014 г. против РФ санкциями было принято решение использовать агрегаты российского производства.

- 20386 - проект корвета нового поколения с модульным вооружением, надстройкой из композиционных материалов, сниженной по сравнению с предшественниками радиолокационной заметностью, увеличенными водоизмещением (3 тыс. 400 т) и дальностью плавания (9 тыс. 260 км), уменьшенной численностью экипажа (80 человек).

Серия кораблей

В настоящее время четыре корвета проекта 20380 несут службу в ВМФ РФ, ведется строительство еще шести. В рамках госпрограммы развития вооружений на 2011-2020 г. Министерство обороны РФ в 2011 г. заключило с ОАО Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) контракт на строительство девяти кораблей модернизированного проекта 20385. Однако в мае 2015 г. представители завода сообщили, что проект 20385 сворачивается из-за проблем с импортными комплектующими. По нему будут построены два корабля ("Гремящий" и "Проворный") с заменой зарубежных комплектующих на отечественные, остальные корабли будут строиться по модернизированному проекту 20380.

- Головной корабль проекта 20380 "Стерегущий" (бортовой номер 530, заводской - 1001) был заложен 21 декабря 2001 г. на "Северной верфи", спущен на воду 16 мая 2006 г., в составе Балтийского флота с 28 февраля 2008 г.

- Первый серийный корвет - "Сообразительный" (бортовой номер 531, заводской 1002), заложен 20 мая 2003 г. на "Северной верфи", спущен на воду 31 марта 2010 г., в составе Балтийского флота с 14 октября 2011 г.

- "Бойкий" (бортовой номер 532, заводской 1003) заложен 27 мая 2005 г. на "Северной верфи", спущен на воду 15 апреля 2011 г., в составе Балтийского флота с 16 мая 2013 г.

- "Совершенный" (заводской номер 2101) заложен 30 июня 2006 г. на Амурском судостроительном заводе" (Амурский ССЗ), спущен на воду 22 мая 2015 г., в составе Тихоокеанского флота с 20 июля 2017 г.

- "Стойкий" (бортовой номер 545, заводской 1004) заложен 10 ноября 2006 г. на "Северной верфи", спущен на воду 30 мая 2012 г., в составе Балтийского флота с 18 июля 2014 г.

- "Громкий" (заводской номер 2102) заложен 20 апреля 2012 г. на Амурском ССЗ, передача флоту ожидается в 2018 г.

- "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103) заложен на Амурском ССЗ 22 июля 2015 г. Корвет назван в честь матроса с миноносца "Быстрый" Алдара Цыденжапова, который 24 сентября 2010 г. предотвратил пожар в машинном отделении корабля, а через несколько дней скончался от полученных ожогов. Действия матроса позволили сохранить корабль и жизни остальных членов команды. 16 ноября 2010 г. Цыденжапов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

- "Резкий" (заводской номер 2104) заложен 1 июля 2016 г. на Амурском ССЗ.

- "Ретивый" (заводской номер 1007) заложен 20 февраля 2015 г. на "Северной верфи".

- "Строгий" (заводской номер 1008) заложен 20 февраля 2015 г. на "Северной верфи".

Контрактами предусмотрено строительство еще четырех кораблей серии на "Северной верфи" (заводские номера 1010-1013), двух - на Амурском ССЗ (заводские номера 2105-2106). Еще на два корабля имеется опцион.

Также на "Северной верфи" строятся два корвета по переработанному проекту 20385:

- "Гремящий" (заводской номер 1005) заложен 1 февраля 2012 г., спущен на воду 30 июня 2017 г., передача флоту ожидается до конца 2018 г.

- "Проворный" (заводской номер 1006) заложен 25 июля 2013 г., спуск на воду ожидается в 2018 г.

Еще один корвет строится на "Северной верфи" по проекту 20386:

- "Дерзкий" (заводской номер 1009) заложен 28 октября 2016 г.