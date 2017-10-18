Борьба с "Исламским государством". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 октября стало известно о полном освобождении сирийского города Ракка от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о международных усилиях в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке.

ИГ, созданная в 2006 году. на основе ряда радикальных суннитских группировок, к июню 2014 года взяла под контроль около 40% территории Ирака и около 50% в Сирии. 29 июня 2014 года было объявлено о создании "исламского халифата" на контролируемых исламистами землях. Тогда же Ракка была объявлена столицей ИГ. Изначально военные действия против вооруженных формирований ИГ вели правительственные войска Сирии и Ирака, а также военизированные курдские формирования. Однако они не смогли добиться значительных успехов.

Участие Ирана

Первую серьезную военную и материальную помощь Ираку и Сирии по борьбе с ИГ стал оказывать Иран. С середины 2014 года в этих странах присутствуют спецподразделение "Кодс", входящее в Корпус "Стражей исламской революции", военные советники и иранские добровольцы.

По оценкам экспертов, численность иранских военных формирований в Сирии могла достигать 10 тыс. человек, а число погибших превышать 1 тыс. человек. В мае 2016 года СМИ сообщили о гибели по меньшей мере 11 иранских генералов.

В борьбе с ИГ также участвуют поддерживаемые Ираном вооруженные формирования ливанской "Хезболлах". Их численность в Сирии оценивается экспертами в 5-8 тыс. бойцов, количество погибших - до 1,5 тыс. человек.

Международная коалиция

По мере усиления влияния ИГ в регионе и роста угрозы международному миру и безопасности страны Запада совместно с монархиями Персидского залива осознали необходимость создания международной коалиции против этой террористической группировки. Коалиция была сформирована по инициативе США на саммите НАТО, состоявшемся 4-5 сентября 2014 года в Уэльсе (Великобритания).

Первые авиаудары по позициям ИГ в Ираке американские ВВС нанесли 8 августа 2014 года; в Сирии - 23 сентября 2014 года (операция "Непоколебимая решимость", Inherent Resolve). Власти в Сирии рассматривают эту операцию как агрессию, так как они не давали согласия на ее проведение.

В настоящее время в коалицию входят более 60 стран, 12 из которых участвуют в боевых действиях в Ираке и Сирии. В Ираке наряду с ВВС США задействованы ВВС Австралии, Бельгии, Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов и Франции, в Сирии - Бахрейна, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Россия, Сирия и Иран не являются членами этого международного объединения.

Проводимая США и их союзниками кампания по борьбе с ИГ предусматривает оказание военной помощи курдским формированиям и правительственным войскам Ирака. По данным Министерства обороны США на 9 августа 2017 года, с начала операции силами коалиции было нанесено в общей сложности 24 тыс. авиаударов по территории Сирии и Ирака. Затраты на проведение операции составили $14,3 млрд.

Роль России

28 сентября 2015 года во время выступления на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Владимир Путин официально предложил создать широкий фронт для борьбы с ИГ, который действовал бы с санкции СБ ООН и одобрения руководства Сирии и Ирака.

30 сентября 2015 года Совет Федерации РФ единогласно одобрил запрос Путина на использование вооруженных сил страны за ее пределами. Это решение позволило в тот же день начать операцию в Сирии против запрещенных в России террористических группировок по просьбе сирийского президента Башара Асада.

По данным на сентябрь 2017 года, российская авиация совершила более 30 тыс. боевых вылетов, нанесла более 92 тыс. авиаударов. В итоге было уничтожено около 96 тыс. объектов террористов, в том числе 132 станции перекачки топлива, 6,7 тыс. складов вооружения и боеприпасов, более 180 нефтеперерабатывающих заводов, а также почти 54 тыс. боевиков.

Роль ООН

12 февраля 2015 года СБ ООН принял инициированную Россией резолюцию 2199 по пресечению финансирования террористических организаций ИГ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). В резолюции закрепляется запрет на любую торговлю нефтью и нефтепродуктами, а также драгоценными металлами и культурными ценностями с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" и предусматриваются санкции в отношении физических и юридических лиц за оказание финансовой поддержки террористам (запрет на поездки и блокирование активов).

28 февраля 2015 года СБ ООН принял заявление, в котором осудил уничтожение группировкой ИГ памятников и предметов исторической, культурной и религиозной ценности, поставив эти действия в один ряд с террористическими актами.

20 ноября 2015 года в резолюции 2249 СБ ООН призвал страны принять все необходимые меры в соответствии с международным правом для борьбы с ИГ, "Джебхат ан-Нусрой" и другими террористическими организациями в Ираке и Сирии. Документ также содержит призыв "активизировать усилия для пресечения потока иностранных террористов в Ирак и Сирию", а также пресекать финансирование экстремистских группировок.

17 декабря 2015 года СБ ООН одобрил резолюцию 2253, направленную на борьбу с финансированием ИГ и других террористических группировок за счет торговли нефтью и предметами культурной ценности. Документ, подготовленный РФ и США, расширил критерии для включения в санкционные списки любых физических или юридических лиц, связанных с исламистами. В резолюции ИГ была обозначена как "основная террористическая угроза".

20 июля 2017 года СБ ООН расширил санкционный список, в котором числятся более 250 физических лиц, группировок и организаций, связанных с ИГ и запрещенной в РФ "Аль-Каидой" (санкции включают заморозку принадлежащих организациям и физическим лицам финансовых активов, запрет на зарубежные поездки и оружейное эмбарго). Согласно резолюции 2368, в санкционный перечень было включено еще восемь лиц и организаций.

2 августа 2017 года СБ ООН принял резолюцию 2370 о предотвращении попадания стрелкового оружия в руки террористов. В документе Совет Безопасности призвал страны пресекать любую торговлю с ИГ и связанными с нею лицами и организациями (при этом в документе не было учтено предложение России, настаивавшей на введении полного торгового эмбарго с подконтрольными ИГ территориями).

21 сентября 2017 года Совбез ООН принял резолюцию 2379 в поддержку расследования преступлений, совершенных в Ираке боевиками ИГ. Документом была учреждена следственная группа, в задачи которой входит сбор улик, подтверждающих совершение террористами военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности.

Борьба против ИГ на территории Сирии и Ирака

Благодаря усилиям ВКС России, а также операциям сил международной коалиции под эгидой США в 2015 году начался процесс постепенного освобождения сирийских и иракских территорий.

В Ираке к концу 2015 года при помощи американской коалиции курды освободили город Синджар (находится на пересечении пути из сирийской Ракки в иракский Мосул, второй по величине город страны). В это же время иракская армия вернула контроль над городом Рамади (100 км от Багдада). В октябре 2016 году силами иракской армии и курдских военизированных структур пешмерга началась операция по освобождению Мосула, которая завершилась к июлю 2017 года. 26 августа 2017 года стало известно о полном освобождении города Талль Афар, располагающегося к 70 км к западу от Мосула. Лишившись своей главной перевалочной базы и связующего звена с Сирией, исламисты утратили возможность переломить военно-политическую ситуацию в стране в свою пользу.

Наряду с кампанией в Ираке шло освобождение сирийских городов. При поддержке коалиции во главе с США в августе 2016 года сирийские курды заняли город Манбидж (наступление началось в конце мая 2016 года). В ноябре 2016 года "Силы демократической Сирии" (СДС, альянс сил вооруженной оппозиции, включающий курдские отряды, арабские оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды) начали операцию по освобождению Ракки, которая считалась столицей ИГ. В июне 2017 года они контролировали уже 25% городской территории.

В марте 2016 года правительственные войска при поддержке ВКС России вернули контроль над Пальмирой (в декабре 2016 года она была вновь захвачена террористами ИГ), окончательно она была освобождена в марте 2017 года. В декабре сирийская армия вытеснила боевиков из крупнейшего города страны Алеппо, а к июлю 2017 года полностью овладела провинцией Алеппо. В сентябре 2017 года сирийская армия освободила Дейр-эз-Зор (400 км к северо-востоку от Дамаска).

К октябрю 2017 года под контролем ИГ осталось лишь 8% территории Сирии и 6% территории Ирака.