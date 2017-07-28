День Военно-морского флота России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июля 2017 г. отмечается памятный день Вооруженных сил Российской Федерации - День Военно-морского флота РФ. Первоначально он был утвержден постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 г. как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля, а с 1980 г. - в последнее воскресенье июля.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г. (с последующими изменениями) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

Из истории флота

Датой основания русского военно-морского флота принято считать 30 (20 по старому стилю) октября 1696 г., когда Боярская дума по предложению царя Петра I приняла приговор (решение) о строительстве регулярного флота ("Морским судам быть").

В 1700 г. в Воронеже был спущен на воду первый русский линейный корабль "Гото Предестинация".

Текущее состояние

Современный ВМФ России является видом Вооруженных сил Российской Федерации. Состоит из пяти оперативно-стратегических подразделений: Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Отдельными родами сил ВМФ РФ являются Морская авиация, морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на июль 2017 г. в строю ВМФ находятся более 220 надводных кораблей и катеров (включая тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"), около 70 подводных лодок (из них 48 атомных), а также несколько сотен вспомогательных судов.

Корабль номер один ВМФ России - крейсер 1-го ранга "Аврора", один из четырех сохранившихся в мире броненосцев постройки конца XIX - начала XX вв.

Старейшее действующее судно флота и одно из старейших военных судов мира - спасательный катамаран "Коммуна" (до 1922 г. - "Волхов"), вошедший в состав флота 27 июля (14 июля по старому стилю) 1915 г.

По итогам 2016 г., согласно данным Минобороны, уровень оснащенности ВМФ современными образцами вооружения и техники составил 74%. В течение 2016 г. флот пополнился 24 кораблями и судами обеспечения, в том числе двумя многоцелевыми подлодками. В 2017 г. флот получил 60 крылатых ракет "Калибр" и 42 торпеды, а также два истребителя Су-30СМ морской авиации. 20 июля поднят флаг на корвете пр. 20380 "Совершенный". Заканчиваются испытания оружия на новом фрегате пр. 11356 "Адмирал Макаров".

С октября 2015 г. по настоящее время корабли ВМФ РФ шесть раз применяли крылатые ракеты комплекса "Калибр" по объектам террористических группировок в Сирии. Во время похода корабельной авианесущей группы Северного флота в Сирию в 2016-2017 г. летчики авиагруппы "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, нанеся значительный урон террористам, действующим на территории Сирии.

Планы развития

Утвержденная президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2010 г. государственная программа вооружений до 2020 г. предусматривала затраты на обновление флота в размере 4,7 трлн руб. (в настоящее время идет работа над программой на период 2018-2025 гг.).

Для нужд ВМФ строятся ракетные подводные крейсеры стратегического назначения пр. 09552 "Борей-А", атомные подводные лодки пр. 08851 "Ясень-М", дизель-электрические субмарины пр. 677 "Лада", сторожевые корабли пр. 20380 и 11356Р/М, большие десантные корабли пр. 11711 и др. По информации начальника МА ВМФ РФ генерал-майора Игоря Кожина, до конца 2017 г. 60% самолетов и вертолетов МА будут соответствовать современному уровню требований к летной технике.

20 июля 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении "Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 г." Документ требует, чтобы ВМФ РФ занял второе место среди военно-морских флотов государств мира по боевым возможностям. Среди приоритетов в области строительства флота названо, в частности, создание нового авианосца. Выполнение пунктов указа позволит создать к 2030 г. сбалансированный флот, способный действовать в морской и океанской зонах для обеспечения безопасности РФ в пограничной сфере, а также для "формирования благоприятной обстановки в морском пространстве и за его пределами".

Командование

Главнокомандующий ВМФ РФ - адмирал Владимир Королев (с 2016 г.), начальник Главного штаба ВМФ - вице-адмирал Андрей Воложинский (с 2015 г.).

Как отмечается праздник

В День ВМФ в России традиционно проходят парады кораблей, военно-спортивные праздники, показы вооружения и техники флота. 30 июля 2017 г. военно-морские парады пройдут в девяти городах РФ и сирийском городе Тартус. В мероприятиях будет задействовано более 100 кораблей. Согласно указу Путина, основное торжество - Главный военно-морской парад - пройдет в Санкт-Петербурге.