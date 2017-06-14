Конкурс летного мастерства "Авиадартс". Досье

Вертолет Ка-52 во время всероссийского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей ВС РФ "Авиадартс-2016" © Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. С 14 по 27 июня на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области пройдет всероссийский этап соревнования "Авиадартс". Это ежегодное учебное состязание военных летчиков, впервые проведенное в 2013 году в России. С 2014 года является международным, с 2015 года международный этап соревнований проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ). В 2017 году состязания впервые состоятся в двух странах - России и Китае.

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Организатор - Министерство обороны РФ. По сообщению военного ведомства, идея "Авиадартса" принадлежит лично главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. В ходе соревнования пилоты выполняют сложный пилотаж на малых высотах, состязаются в точности бомбометания, стрельбы по наземным целям (аналогия с игрой в дартс), преодолении системы ПВО противника и др. Также они должны сдать нормативы по физической и теоретической подготовке.

2013 год

Впервые конкурс прошел с 24 по 28 июня 2013 г. на полигоне Погоново под Воронежем.

В соревнованиях приняли участие 37 экипажей ВВС России на штурмовиках Су-25 и вертолетах Ка-52, Ми-24 и Ми-28Н "Ночной охотник".

Победители соревнований получили право поступить без экзаменов в Военно-воздушную академию им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж) и были представлены к более высокой летной квалификации.

2014 год

Во второй раз "Авиадартс" проводился в несколько стадий: в марте - окружные отборочные этапы, в мае - всероссийский и заключительный международный этап, который прошел с 22 по 28 июля на базе Липецкого авиацентра ВВС РФ и на полигоне Погоново.

При этом 26 июля в Погоново состоялся День открытых дверей, была продемонстрирована специальная пилотажная программа "Авиамикс".

Всего в заключительном этапе "Авиадартса" приняли участие более 80 экипажей ВВС России, Белоруссии и Китая, за соревнованиями наблюдали военные атташе 33 государств. Зачет проводился в семи номинациях, по родам авиации: истребительная, бомбардировочная, штурмовая, военно-транспортная, дальняя, а также армейская авиация на транспортно-боевых и ударных вертолетах.

Первые места во всех номинациях завоевали российские летчики, вторые места достались представителям Белоруссии и КНР. Финалисты получили автомобили Land Rover, обладатели вторых мест - Hyundai i40, третьих - поощрительные призы в виде скутеров.

Во время соревнований экипажи ВВС РФ выполнили и неигровое задание - потушили лесной пожар, который возник близ авиаполигона.

2015 год

Окружные отборочные и всероссийский этапы "Авиадартс-2015" прошли в апреле и мае 2015 г. соответственно.

Заключительный этап соревнования проходил с 3 по 7 августа на авиаполигоне Дубровичи (Рязанская обл.) в рамках АрМИ-2015. Планировалось, что 2 августа, за день до старта конкурса, зрители увидят на полигоне сборное выступление пилотажных групп "Авиамикс". Однако программа показов была свернута после катастрофы вертолета Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" ВКС России, приведшей к гибели пилота Игоря Бутенко.

В самом соревновании были задействованы около 100 летчиков - более 50 экипажей из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, которые состязались на двенадцати типах летательных аппаратов. Россия, Белоруссия и Казахстан использовали технику российского производства, экипажи КНР выступали на китайских истребителях-бомбардировщиках Xian JH-7А.

Кроме полигона Дубровичи, в "Авиадартсе-2015" были задействованы аэродромы на территории Брянской и Калужской обл.

Во всех 10 номинациях конкурса первые места получили российские летчики, на второй позиции в общем зачете были экипажи из Казахстана, на третьем - китайские военнослужащие.

Общий налет участников соревнований составил более 300 ч. Победители и призеры получили автомобили Ford Focus, Ford Fiesta и квадроциклы.

2016 год

Окружные отборочные этапы конкурса состоялись в апреле, всероссийский этап проходил с 28 мая по 5 июля на аэродромах Кировское, Бельбек и полигоне Чауда в Крыму.

Международный этап прошел с 31 июля по 10 августа на полигоне Дубровичи в рамках АрМИ-2016. В нем приняли участие 50 экипажей из четырех стран - Белоруссии, Казахстана, Китая и России.

Использовались 13 типов самолетов и вертолетов, включая российские штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, самолеты Дальней авиации Ту-22М3, военно-транспортные Ил-76, вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-52, а также китайские истребители-бомбардировщики JH-7A.

6 августа в ходе финала соревнований под Рязанью шоу "Авиамикс" с участием пилотажных групп посмотрели 10 тыс. зрителей.

Кубок победителей международного конкурса завоевала команда РФ, лидировавшая в общем зачете. Серебро и бронзу получили белорусские и казахстанские военные соответственно. Представителям Белоруссии также досталось второе место в номинации "штурмовая авиация", а летчики из Казахстана оказались вторыми в состязаниях пилотов истребителей. Команда Китая добилась серебра в номинации "бомбардировочная авиация".

Победителями в состязаниях по групповому высшему пилотажу стала пилотажная группа "Русские витязи", второе и третье места заняли "Соколы России" и "Стрижи". При этом командир "Стрижей" Сергей Осяйкин на МиГ-29 добился победы в одиночном пилотаже.

Награду за лучший одиночный пилотаж на вертолете получил командир группы "Беркуты" Андрей Попов на Ми-28Н. Занявшие первые места военные получили автомобили, за серебро и бронзу полагались квадроциклы и скутеры.

Церемония награждения проходила на аэродроме Дягилево (Рязанская обл.) и сопровождалась выступлением пилотажных групп, за которым наблюдали более 5 тыс. зрителей.

2017 год

Российский отборочный этап конкурса прошел на 13 полигонах в период со 2 по 20 марта. В нем участвовали более 200 экипажей, было задействовано свыше 160 единиц авиационной техники.

Во всероссийском этапе конкурса примут участие более 60 экипажей различных соединений и частей ВКС и военных округов (всего более 100 единиц авиатехники). Победители будут представлять Россию на итоговых состязаниях, которые пройдут в августе в Китае в рамках третьих Армейских международных игр.

Планируется, что в международном этапе с российской стороны примут участие 102 летчика и 39 летательных аппаратов всех родов авиации: истребители Су-30СМ, Су-35С, штурмовики Су-25БМ, Су-25СМ, бомбардировщики Су-24М, Су-34, разведчики Су-24МР, дальние бомбардировщики Ту-22М3, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, а также вертолеты Ми-8, Ка-52, Ми-28 и Ми-35.

Они прибудут на китайскую авиабазу Чанчунь (провинция Цзилинь) с аэродрома Кневичи (Приморский край). Летные состязания запланированы на 5 и 6 августа.

Соревнования будут проходить по восьми номинациям: две - в армейской авиации, четыре - в оперативно-тактической, по одной - в дальней и военно-транспортной авиации.

По информации начальника боевой подготовки оперативно-тактической авиации ВВС РФ генерал-майора Олега Маковецкого, участие в международном конкурсе российских групп высшего пилотажа не планируется.

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