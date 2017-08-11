День Военно-воздушных сил РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Ежегодно 12 августа в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС, с 2015 г. входят в состав Воздушно-космических сил, ВКС).

Памятный день был впервые установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 августа 1997 г., отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г.

С 2015 г. в сообщениях Минобороны упоминается как День Воздушно-космических сил, однако документ, который фиксировал бы смену названия, официально не публиковался.

Дата празднования выбрана в связи с тем, что 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 г. приказом номер 397 по Военному ведомству Российской империи все вопросы воздухоплавания в армии были сосредоточены в Главном управлении Генерального штаба и вводилось штатное расписание воздухоплавательной части этого управления (ее возглавлял генерал-майор Михаил Шишкевич). Приказ был выпущен согласно повелению императора Николая II от 5 декабря (22 ноября по старому стилю) 1911 г.

Из истории российских ВВС

К концу 1991 г. ВВС СССР насчитывали 211 авиационных полков и более 14 тыс. самолетов, в том числе около 7 тыс. боевых. После распада СССР в состав ВВС России вошли порядка 10 тыс. 600 самолетов (из них около 4 тыс. 500 боевых) и около 65% личного состава бывших ВВС СССР.

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В 1998 г. в состав ВВС РФ были включены войска противовоздушной обороны (ПВО, ранее - отдельный вид ВС), при этом общая численность ВВС и авиации ПВО сократилась по сравнению с 1991 г. с 281 до 102 авиаполков. В 2003 г. состав ВВС пополнила армейская авиация (ранее - самостоятельный род войск в составе Сухопутных войск).

В ходе армейской реформы 2009-2010 гг. ВВС РФ перешли к новой организационной структуре. Вместо пяти армий ВВС и ПВО были сформированы четыре оперативных командования, вошедшие в состав военных округов. 37-я воздушная армия превратилась в командование дальней авиации, 61-я воздушная армия - в командование военно-транспортной авиации, а командование специального назначения ВВС и 1-й особый корпус ПВО, отвечавшие за противоракетную оборону, - в оперативно-стратегическое командование воздушно-космической обороны. Авиаполки и авиадивизии были переформированы в авиабазы 1-го и 2-го разрядов.

1 апреля 2011 г. в состав ВВС РФ вошла авиация Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В 2015 г. командования были переформированы обратно в армии ВВС и ПВО, началось переформирование авиабаз в авиационные дивизии, бригады и полки.

1 августа 2015 г. ВВС и Войска воздушно-космической обороны (ВКО) были объединены в новый вид Вооруженных сил РФ - Воздушно-космические силы (ВКС). При этом из состава ВВС были выделены в новый род войск Войска противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, в составе Северного флота сформирована 45-я армия ВВС и ПВО.

Текущее состояние

Всеми структурными подразделениями ВВС РФ руководит Главное командование. Ему непосредственно подчинены авиация, зенитно-ракетные, радиотехнические и специальные войска. В состав авиации ВВС входят дальняя, военно-транспортная, оперативно-тактическая и армейская авиация.

Объединения ВВС России:

4-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО в составе Южного военного округа (штаб в Ростове-на-Дону);

6-я Ленинградская Краснознаменная армия ВВС и ПВО в составе Западного ВО (Воронеж);

11-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО в составе Восточного ВО (Хабаровск);

14-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО в составе Центрального ВО (Екатеринбург);

45-я армия ВВС и ПВО Северного флота (Североморск);

Командование военно-транспортной авиации (Москва);

Командование дальней авиации (Москва).

Среди частей центрального подчинения ВВС - научно-исследовательские учреждения, испытательные и учебные центры, в том числе Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж).

Техника и вооружение

По данным открытых источников, в составе ВВС РФ находится более 1,8 тыс. самолетов, включая свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации), около 150 ударных самолетов (Су-24М и их модификации, Су-34), порядка 200 штурмовиков (Су-25), 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и др.), около 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Кроме того, ВВС насчитывает около 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков, а также более 20 "летающих радаров" - авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У. Еще около 400 самолетов находятся на хранении.

ВВС также имеют на вооружении порядка 1,5 тыс. ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов (Ми-28, Ка-52, Ка-50, Ми-24, Ка-35 и др.).

По информации российского военного ведомства, в 2016 г. ВКС получили 139 летательных аппаратов. Были отремонтированы и модернизированы два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160, два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 66%, исправность авиации составила 62%. Показатель годового налета по сравнению с 2015 г. вырос на 21%. Ожидается, что в 2017 г. ВКС получат 170 новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Всего в соответствии с госпрограммой вооружения до 2025 г. парк авиатехники ВКС должен обновиться на 80-90%.

Продолжаются испытания истребителя 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА), его принятие на вооружение и начало поставок в строевые части ВКС ожидается в ближайшие годы. На 2018 г. намечен первый полет нового самолета дальней авиации Ту-160М2.

22 декабря 2016 г., выступая на расширенном заседании Коллегии Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что действия ВКС переломили ход борьбы с терроризмом в Сирии. На тот момент российская авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов. Боевой опыт в Сирии получили 84% летного состава ВКС. В Сирии были апробированы многоцелевой истребитель Су-30СМ и фронтовой бомбардировщик Су-34, ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52.

Пилотажные группы

В состав ВВС РФ входят пилотажных групп: "Русские витязи" (Су-27), "Стрижи" (МиГ-29), "Соколы России" (Су-27, Су-30 и Су-34), "Крылья Тавриды" (Як-130) и "Беркуты" (Ми-28Н).

Главнокомандующие ВВС России

Генерал армии Петр Дейнекин (1991-1998).

Генерал армии Анатолий Корнуков (1998-2002).

Генерал армии Владимир Михайлов (2002-2007).

Генерал-полковник Александр Зелин (2007-2012).

Генерал-лейтенант, с 2014 - генерал-полковник Виктор Бондарев (2012-2015).

С 2015 г. командующий ВВС России - заместитель главнокомандующего ВКС России - генерал-лейтенант Андрей Юдин; главнокомандующий ВКС России - генерал-полковник Виктор Бондарев.