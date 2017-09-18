День оружейника. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Ежегодно 19 сентября в России отмечается профессиональный праздник - День оружейника. Он был установлен указом президента РФ Дмитрия Медведева от 3 декабря 2011 г.

Идея праздника

Предложение установить праздник впервые выдвинул конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников (1919-2013) на встрече с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, которая прошла 25 мая 2010 г. на территории оборонного предприятия "Ижмаш" (Ижевск).

Инициативу конструктора поддержал Союз российских оружейников, почетным президентом которого являлся Калашников. Решение об установлении праздника президент РФ Дмитрий Медведев принял "с учетом выдающейся роли отечественного оружия в деле обеспечения обороноспособности и независимости России, ее экспортного потенциала и престижа в мире".

Дата празднования была выбрана в связи с тем, что 19 сентября православная церковь отмечает день памяти архангела Михаила, который с XIX в. почитался как покровитель оружейников в Ижевске, одной из "оружейных столиц" России. Кроме того, к сентябрю 1508 г. относится первое дошедшее до наших времен летописное упоминание звания оружничего, который заведовал производством, закупкой, хранением и распределением оружия московских великих князей.

Российский ОПК

Согласно данным Минпромторга РФ, по итогам 2016 г. общая численность работников, занятых в организациях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), составляла около 2 млн человек, в т. ч. более 1,4 млн человек работали непосредственно в оборонных отраслях промышленности. В утвержденном министерством перечне насчитывались 1 тыс. 366 организаций ОПК.

По информации Минобороны РФ, в 2016 г. гособоронзаказ (ГОЗ) по поставкам новой техники Вооруженным силам (ВС) РФ был выполнен на 98,2%, по ремонту - на 95,6%. ВС РФ получили более 6 тыс. перспективных образцов вооружения и военной техники.

Во втором квартале 2017 г., согласно сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, предприятия ОПК поставили российскому военному ведомству более 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники. В их числе бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 17 самолетов и вертолетов, 9 радиолокационных станций, корвет проекта 20380 "Совершенный", два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал для атомных субмарин проекта 955 "Борей", 60 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и др.

Согласно данным замминистра обороны РФ Юрия Борисова, к концу августа план поставок новой техники по ГОЗ-2017 был выполнен на 43%, отремонтированной техники - на 48%.

По информации генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, в 2017 г. Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке. За последние пять лет экспорт по линии компании составил 15% мирового экспорта продукции военного назначения, а общая доля РФ - около 17%.

22 марта 2017 г. президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами сообщил, что в 2016 г. РФ поставила на экспорт вооружений более чем на $15 млрд (в 2015 г. - $14,5 млрд). Президент отметил, что российская продукция военного назначения поставляется в 52 страны мира.

30 августа 2017 г. директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал журналистам, что портфель заказов по поставкам российской военной техники за рубеж находится на уровне $47-50 млрд.

История празднования

Впервые День оружейника широко отмечался в Туле в 2012 г., где в рамках праздничных мероприятий была заложена Аллея славы знаменитых оружейников близ здания Тульского государственного музея оружия. Тогда же в Ижевске Михаилу Калашникову был вручен памятный знак Союза оружейников России "День оружейника" с порядковым номером 1. Годом позже, 19 сентября 2013 г., в Ижевске состоялись официальная презентация концерна "Калашников", торжественный митинг и вечер в Государственном русском драматическом театре.

Праздничные мероприятия Дня оружейника проходят и в других городах, где действуют предприятия российского ОПК. Поздравления в этот день принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.

19 сентября 2017 г. в Москве торжественно откроют памятник Михаилу Калашникову, созданный народным художником РФ Салаватом Щербаковым по заказу Российского военно-исторического общества.