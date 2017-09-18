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День оружейника. Досье

Биографии и справки
18 сентября, 15:50 UTC+3

Впервые предложение установить этот праздник выдвинул конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников на встрече с Владимиром Путиным в 2010 году

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Председатель правительства РФ Владимир Путин (в центре) и Михаил Калашников (справа), 2010 год

Председатель правительства РФ Владимир Путин (в центре) и Михаил Калашников (справа), 2010 год

© AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsk

ТАСС-ДОСЬЕ. Ежегодно 19 сентября в России отмечается профессиональный праздник - День оружейника. Он был установлен указом президента РФ Дмитрия Медведева от 3 декабря 2011 г.

Идея праздника

Предложение установить праздник впервые выдвинул конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников (1919-2013) на встрече с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, которая прошла 25 мая 2010 г. на территории оборонного предприятия "Ижмаш" (Ижевск).

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Инициативу конструктора поддержал Союз российских оружейников, почетным президентом которого являлся Калашников. Решение об установлении праздника президент РФ Дмитрий Медведев принял "с учетом выдающейся роли отечественного оружия в деле обеспечения обороноспособности и независимости России, ее экспортного потенциала и престижа в мире".

Дата празднования была выбрана в связи с тем, что 19 сентября православная церковь отмечает день памяти архангела Михаила, который с XIX в. почитался как покровитель оружейников в Ижевске, одной из "оружейных столиц" России. Кроме того, к сентябрю 1508 г. относится первое дошедшее до наших времен летописное упоминание звания оружничего, который заведовал производством, закупкой, хранением и распределением оружия московских великих князей.

Российский ОПК

Согласно данным Минпромторга РФ, по итогам 2016 г. общая численность работников, занятых в организациях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), составляла около 2 млн человек, в т. ч. более 1,4 млн человек работали непосредственно в оборонных отраслях промышленности. В утвержденном министерством перечне насчитывались 1 тыс. 366 организаций ОПК.

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По информации Минобороны РФ, в 2016 г. гособоронзаказ (ГОЗ) по поставкам новой техники Вооруженным силам (ВС) РФ был выполнен на 98,2%, по ремонту - на 95,6%. ВС РФ получили более 6 тыс. перспективных образцов вооружения и военной техники.

Во втором квартале 2017 г., согласно сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, предприятия ОПК поставили российскому военному ведомству более 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники. В их числе бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 17 самолетов и вертолетов, 9 радиолокационных станций, корвет проекта 20380 "Совершенный", два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал для атомных субмарин проекта 955 "Борей", 60 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и др.

Согласно данным замминистра обороны РФ Юрия Борисова, к концу августа план поставок новой техники по ГОЗ-2017 был выполнен на 43%, отремонтированной техники - на 48%.

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По информации генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, в 2017 г. Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке. За последние пять лет экспорт по линии компании составил 15% мирового экспорта продукции военного назначения, а общая доля РФ - около 17%.

22 марта 2017 г. президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами сообщил, что в 2016 г. РФ поставила на экспорт вооружений более чем на $15 млрд (в 2015 г. - $14,5 млрд). Президент отметил, что российская продукция военного назначения поставляется в 52 страны мира.

30 августа 2017 г. директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал журналистам, что портфель заказов по поставкам российской военной техники за рубеж находится на уровне $47-50 млрд.

История празднования

Впервые День оружейника широко отмечался в Туле в 2012 г., где в рамках праздничных мероприятий была заложена Аллея славы знаменитых оружейников близ здания Тульского государственного музея оружия. Тогда же в Ижевске Михаилу Калашникову был вручен памятный знак Союза оружейников России "День оружейника" с порядковым номером 1. Годом позже, 19 сентября 2013 г., в Ижевске состоялись официальная презентация концерна "Калашников", торжественный митинг и вечер в Государственном русском драматическом театре.

Праздничные мероприятия Дня оружейника проходят и в других городах, где действуют предприятия российского ОПК. Поздравления в этот день принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.

19 сентября 2017 г. в Москве торжественно откроют памятник Михаилу Калашникову, созданный народным художником РФ Салаватом Щербаковым по заказу Российского военно-исторического общества.

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Персоны
Шугаев, Дмитрий Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Калашников, Михаил Тимофеевич
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Экспорт российского вооружения
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