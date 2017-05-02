Встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 мая 2017 г. в Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это будет восьмая встреча лидеров двух стран после избрания Эрдогана на пост главы государства в августе 2014 г. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию контактов двух президентов.

Первая встреча президентов двух стран состоялась 1 декабря 2014 г. в Анкаре в ходе визита Владимира Путина в Турцию. Тогда главы государств приняли участие в заседании двустороннего Совета сотрудничества высшего уровня. По его итогам было подписано восемь документов, среди ключевых - меморандум о взаимопонимании между "Газпромом" и турецкой компанией Botas ("Боташ") о строительстве газопровода "Турецкий поток", а также договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче.

Следующая встреча прошла в Москве 23 сентября 2015 г. Обсуждались совместные энергетические проекты - строительство АЭС "Аккую" (межправительственное соглашение о сооружении АЭС было подписано 12 мая 2010 г.) и газопровода "Турецкий поток". Стороны затронули ситуацию в Сирии, в частности проблему приема сирийских беженцев на территории Турции (на тот момент в Турции их было около 1,6 млн человек).

16 ноября 2015 г. в Анталье состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита G20. Традиционными темами стали вопросы реализации совместных энергетических проектов - строительство "Турецкого потока" и АЭС "Аккую".

9 августа 2016 г. Реджеп Тайип Эрдоган приезжал для встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербург. Это были первые переговоры глав государств после инцидента 24 ноября 2015 г., когда турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24М, что привело к кризису в российско- турецких отношениях (политические контакты и экономическое сотрудничество были приостановлены). Было объявлено о решении вывести отношения на докризисный уровень и подтверждены планы по реализации проектов "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

3 сентября 2016 г. на переговорах в рамках саммита G20 в Ханчжоу Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге. Также было объявлено, что Россия и Турция перешли к обсуждению конкретных деталей строительства газопровода "Турецкий поток". Кроме того, главы государств обсудили сирийский кризис (незадолго до встречи 24 августа 2016 г. турецкая армия начала наземную операцию на севере Сирии "Щит Евфрата").

10 октября 2016 г. состоялись переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, куда президент России приезжал для участия во Всемирном энергетическом конгрессе. По итогам визита было подписано межправительственное соглашение по строительству двух ниток газопровода "Турецкий поток".

10 марта 2017 г. в Москве президенты России и Турции провели двусторонние переговоры и приняли участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Обсуждалось продолжение восстановления экономических связей после политической нормализации. По итогам визита был подписан пакет документов, среди которых - среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2017-2020 гг. и соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Турецким суверенным фондом о создании российско-турецкого инвестиционного фонда.