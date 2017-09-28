Призыв в Вооруженные силы РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в Вооруженные силы (ВС) РФ. С 1 октября по 31 декабря 2017 года на срочную службу планируется призвать 134 тыс. человек.

Основные сведения

ВС РФ в настоящее время комплектуются на смешанной основе - как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет призывников. Призыв проходит на основе закона "О воинской обязанности и военной службе", подписанного президентом РФ Борисом Ельциным 28 марта 1998 года.

Согласно документу, призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. В соответствии с законом от 6 июля 2006 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву", срок службы составляет 12 месяцев.

Весенний и осенний призывы

Набор в ВС проводится дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Для проведения призыва каждый раз издается специальный указ президента РФ - Верховного главнокомандующего. Учетно-призывной работой в России занимаются военные комиссариаты (военкоматы). Они производят постановку граждан на воинский учет, во время призыва оповещают лиц призывного возраста о необходимости явиться на медкомиссию. По ее результатам и с учетом наличия документов, предоставляющих право на отсрочку, принимается решение, отправлять ли призывника к месту несения службы.

Согласно указу Путина от 28 марта 2017 года, с 1 января 2017 года штатная численность военнослужащих составляет 1 млн 13 тыс. 628 человек. В 2010-х годах отмечается тенденция к росту доли военнослужащих-контрактников, при этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в апреле 2015 года в ВС количество контрактников (порядка 300 тыс.) впервые превысило количество солдат и матросов, проходивших срочную службу (276 тыс.). Путин поставил перед Минобороны задачу к 2020 году иметь в солдатском строю более 500 тыс. военнослужащих на контрактной основе.

Численность призывников

В 1994-1999 годах в армию ежегодно призывали в среднем 406,9 тыс. человек, в 2000-е годы - 321,4 тыс. человек. Осенью 2006 года было призвано наименьшее количество новобранцев с 1994 года (123 тыс. 310 человек), а через год после перехода на 12-месячный срок службы - весной 2009 года - наибольшее (305 тыс. 560 человек).

Отсрочка и альтернативная служба

По закону "О воинской обязанности и военной службе", правом на отсрочку от призыва пользуются:

граждане РФ, временно не годные к службе по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за близкими родственниками в отсутствие других опекунов;

имеющие двух и более детей (либо ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель) или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

сотрудники МВД, Государственной противопожарной службы, ФСИН, таможенных органов (при наличии ряда условий);

депутаты разных уровней или главы муниципальных образований;

учащиеся профессиональных училищ и техникумов;

студенты дневных отделений вузов, имеющих государственную аккредитацию (без перерыва в учебе);

обучающиеся по очной форме аспиранты.

Возможна замена военной службы альтернативной гражданской сроком от 18 до 21 месяца. На нее могут претендовать призывники, которые считают, что несение военной службы противоречит их нравственным или религиозным убеждениям, а также относящиеся к коренным малочисленным народам.

Актуальный перечень работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, принят приказом Минтруда от 8 февраля 2017 года. В списке 53 рабочих профессии (водитель автомобиля, грузчик, дворник, маляр, официант, повар, кухонный рабочий, гардеробщик и др.) и 51 должность служащих (артист балета, воспитатель, врачи разных специальностей, зоотехник, экономист, юрисконсульт и др.).

Научные роты

По данным начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Василия Тонкошкурова на январь 2017 года, за время существования научных рот 206 человек после службы в них заключили контракт и получили первое офицерское звание - лейтенант, а 76 - продолжили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Военнослужащие научных рот приняли участие в более чем 300 научно-исследовательских и 11 опытно-конструкторских работах, ими было получено 64 патента на изобретение и оформлено 393 свидетельства на рационализаторские предложения.

Уклонение от службы

Уклонившийся от военной или альтернативной гражданской службы гражданин привлекается к административной или уголовной ответственности - уклонистам грозят штрафы в размере до 200 тыс. рублей, арест на срок до 6 месяцев либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет (статья 328 УК РФ). По данным Тонкошкурова, число призывников-уклонистов в 2015 году составило 4 тыс. 766 человек. В 2016 году в Генштабе не отчитывались о числе уклонистов, однако сообщили, что по итогам года их количество уменьшилось на 20% по сравнению с 2015 годом. Кроме того, комиссариаты не смогли передать повестки 90 тыс. призывникам. По итогам весеннего призыва 2017 года, согласно информации Генштаба, уклонистами стали только 0,2% призывников.

Призывы 2016 года

Весной 2016 года ВС пополнили 155 тыс. новобранцев, альтернативную службу выбрали 319 человек. Общее число солдат в научных ротах достигло 655 человек. Осенью в армию были призваны 152 тыс. человек. План призыва был выполнен полностью. 293 человека из 56 вузов пополнили 12 научных рот. 600 призывников были направлены на альтернативную гражданскую службу.

Весенний призыв 2017 года

30 марта 2017 года Путин подписал указ о весеннем призыве. С 1 апреля по 15 июля 2017 года были призваны 142 тыс. человек. В научные роты отправились 356, а на альтернативную службу - 395 призывников.