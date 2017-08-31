Виды и размеры стипендий в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2017 года стипендии российских студентов будут проиндексированы на 5,9%.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку про систему образовательных стипендий в РФ.

На начало 2017/2018 учебного года в России функционируют 3,7 тыс. техникумов и колледжей, в которых проходят обучение 2,85 млн человек, и 820 высших учебных заведений, где учатся 4,4 млн студентов.

Виды стипендий

В России существующие виды стипендий установлены федеральным законом от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" (вступил в силу 1 сентября 2013 года; последние изменения внесены 29 июля 2017 года). В их число входят:

государственная академическая стипендия студентам;

государственная социальная стипендия студентам;

государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;

стипендии президента РФ и правительства РФ;

именные стипендии;

стипендии, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том числе направившими студентов на обучение;

стипендии слушателям подготовительных отделений (в отдельных случаях предусмотренных федеральным законом).

Государственные стипендии

Государственные стипендии назначаются обучающимся по очной форме за счет ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном приказом Минобрнауки от 27 декабря 2016 года. Стипендия выплачивается раз в месяц, ее размер определяется учебной организацией в пределах стипендиального фонда с учетом мнения студенческого совета и профсоюзной организации (при наличии таковой) и по результатам соглашений, которые заключаются министерством с вузами.

Текущие минимальные размеры государственных стипендий (до индексации 1 сентября):

академическая стипендия: для студентов техникумов и колледжей - 809 рублей, вузов - 1 тыс. 484 рублей;

социальная: для студентов техникумов и колледжей - 809 рублей, вузов - 2 тыс. 227 рублей;

аспирантам, ординаторам, ассистентам - стажерам вузов - 2 тыс. 921 рублей;

аспирантам, ординаторам, ассистентам - стажерам вузов по техническим и естественным направлениям - 7 тыс. 12 рублей.

Академическая стипендия назначается дважды в год по результатам экзаменационной сессии. Ее могут получать только те студенты, которые сдали экзаменационную сессию на "хорошо" и "отлично" и не имеющие академической задолженности за предыдущий семестр. Размер стипендии в разных учебных заведениях может отличаться. Кроме того, вуз вправе устанавливать учащимся повышенную стипендию: за хорошую учебу, за особые достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, в том числе за выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Все первокурсники, поступившие на бюджетные места, гарантированно получают стипендию в первом семестре, но уже со второго - она им назначается в зависимости от успеваемости. Право на социальную стипендию имеют студенты-бюджетники дневного отделения, получающие государственную социальную помощь. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II групп, ветераны и инвалиды боевых действий, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, студенты из малообеспеченных семей и др. Она не зависит от успехов в учебе.

В качестве поддержи талантливой молодежи к основной государственной стипендии могут дополнительно назначаться президентские, правительственные, губернаторские, а также именные стипендии.

Стипендии президента и правительства

Для студентов очной формы предусмотрены стипендии президента РФ и специальные стипендии правительства РФ. Право на них имеют студенты третьего курса и старше - победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей. Размер стипендии президента составляет 2 тыс. 200 рублей для студентов (здесь и далее - до индексации 1 сентября) и 4 тыс. 500 рублей для аспирантов, стипендии правительства - 1 тыс. 440 рублей для студентов и 3 тыс. 600 рублей для аспирантов.

Кроме того, существуют стипендии президента и правительства для студентов, получающих образование по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики. Размер президентской - 7 тыс. рублей для студентов и 14 тыс. рублей для аспирантов, правительственной - 5 тыс. рублей для студентов и 10 тыс. рублей аспирантам.

Молодым ученым и аспирантам (до 35 лет), осуществляющим перспективные научные исследования, выплачивается ежемесячная стипендия президента РФ в размере 22 тыс. 800 рублей.

Именные стипендии

Президентом и правительством России учреждены следующие именные стипендии:

имени А. А. Вознесенского - 1,5 тыс. рублей в месяц для студентов, получающих образование в области литературы и журналистики (постановление правительства РФ от 20 сентября 2012 года);

имени Е. Т. Гайдара - 1,5 тыс. рублей студентов экономических факультетов вузов;

имени Д. С. Лихачева - 5 тыс. рублей для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Культурология" или "Филология" (указ президента РФ от 23 мая 2001 года);

имени Ю. Д. Маслюкова - 1,5 тыс. рублей учащихся вузов, осуществляющих подготовку кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса (постановление правительства РФ от 26 января 2012 года);

имени Е. М. Примакова - 5 тыс. рублей для студентов экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и МГИМО МИД РФ (постановление от 13 апреля 2016 года);

имени А. А. Собчака - 700 рублей для студентов, получающих высшее образование по специальности "Юриспруденция" (указ президента РФ от 23 февраля 2002 года);

имени А. И. Солженицына - 1,5 тыс. рублей для студентов, занимающихся журналистикой, литературой и политологией (постановление от 23 апреля 2009 года);

имени В. А. Туманова - 2 тыс. рублей для студентов и 10 тыс. рублей для аспирантов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" (постановление от 21 марта 2012 года) и другие.

Негосударственные стипендии

Помимо различных видов госстипендий для поддержки талантливых студентов, вузами реализуются совместные программы негосударственных стипендий с частными компаниями, действуют частные благотворительные стипендиальные программы. Так, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в сотрудничестве с британской компанией BP поощряет студентов и аспирантов (по 15 тыс. рублей в месяц выплачивается студентам, обучающимся по программам бакалавриата или специалитета, по 20 тыс. рублей - в магистратуре, по 35 тыс. рублей - аспирантам).

Газпромбанк поддерживает ряд ведущих вузов РФ (РАНХиГС, Томский политехнический университет, Алтайский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет и др.), а также среднее профессиональное образование (ежегодно с 2010 года более чем в 20 городах страны проводит конкурс профессионального мастерства, в рамках которого лучшие студенты колледжей получают годовую именную стипендию банка).

Созданный предпринимателем Владимиром Потаниным благотворительный фонд реализует программу для поддержки студентов 75 вузов, обучающихся в очной форме по магистерским программам (размер стипендии составляет 15 тыс. рублей).