Дальняя авиация ВКС РФ. Досье

Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково

Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково 20 декабря, 20:38

Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков

Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков 21 декабря, 1:13

В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв

В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв 22 декабря, 9:49

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 23 декабря ежегодно отмечается День дальней авиации ВВС России. Установлен в 1999 г. приказом главнокомандующего ВВС России. Дата приурочена к годовщине формирования эскадры тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец" (1914) - первого отечественного соединения дальней авиации.

Дальняя авиация (ДА) ВВС РФ входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех (наряду с РВСН и морскими стратегическими силами) компонент стратегических ядерных сил России.

Командующий - генерал-майор Сергей Кобылаш (с 16 сентября 2016 г., сменил на этом посту генерал-лейтенанта Анатолия Жихарева).

Техника и вооружение

В строю дальней авиации состоят:

стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 (не менее 15 единиц) и Ту-95МС (порядка 30 единиц),

(не менее 15 единиц) и (порядка 30 единиц), дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 (не менее 12 единиц),

(не менее 12 единиц), дальние самолеты-разведчики Ту-22МР и самолеты-топливозаправщики Ил-78.

Основное вооружение - авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, авиабомбы разного назначения и калибра.

В настоящее время в состав ДА входят несколько авиабаз, Центр боевого применения и переучивания летного состава, полк самолетов-заправщиков, авиационные комендатуры, иные части и подразделения.

Боевое применение

Самолеты дальней авиации участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в боевых действиях в Афганистане в 1980-х гг., на Северном Кавказе в 1990-х гг. и в операции "по принуждению Грузии к миру" в 2008 г.

17 ноября 2015 г. российские стратегические бомбардировщики нанесли массированные удары крылатыми ракетами и авиабомбами по объектам боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии. По данным СМИ, это стало первым боевым применением Ту-160 и самолетов семейства Ту-95.

Планы развития

В настоящее время в России разрабатывается перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Согласно госпрограмме вооружений на 2011-2020 гг., до 2020 г. должен быть разработан проект нового самолета и собран летный прототип ПАК ДА.

Одновременно ведется глубокая модернизация находящихся в строю самолетов: замена вооружения, радиоэлектронного оборудования и авионики, двигателей.

Об истории

23 декабря 1913 г. совершил первый испытательный полет самый большой (на тот момент) самолет в мире - четырехмоторный тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" авиаконструктора Игоря Сикорского.

23 декабря 1914 г. по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации. Начальником эскадры стал Михаил Шидловский (генерал-майор, председатель совета акционеров Русско-Балтийского вагонного завода, на котором строились бомбардировщики "Илья Муромец").

В 1930-е гг. среди военных многих стран стала популярна так называемая "доктрина Дуэ", названная по имени ее автора, итальянского генерала Джулио Дуэ, и предполагавшая приоритет "воздушного наступления", в первую очередь - действий стратегической бомбардировочной авиации. В ВВС РККА для этого были созданы сначала тяжелые бомбардировочные авиационные корпуса, а затем авиационные армии особого назначения. На их вооружении находились самолеты ТБ-3 и ДБ-3.

В годы Великой Отечественной войны Авиация дальнего действия, которой командовал Александр Голованов, подчинялась непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования. Основными боевыми самолетами этого периода были бомбардировщики Ил-4, Ер-2, Пе-8.

В 1946 г. в СССР была создана Дальняя авиация, состоявшая из трех воздушных армий (впоследствии - корпусов). Cтратегические бомбардировщики стали носителями ядерного оружия. На вооружение ДА поступали сначала поршневые (Ту-4), затем турбовинтовые (Ту-95) и реактивные (Ту-16, М-4, 3М, Ту-22 разных модификаций, Ту-160) самолеты.

В 1998 г. ДА была преобразована в 37-ю воздушную армию Верховного Главнокомандования (стратегического назначения).

17 августа 2007 г. по приказу президента РФ и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина впервые с 1992 г. возобновилось боевое дежурство стратегической авиации - регулярные полеты в регионах активного судоходства и экономической деятельности Российской Федерации.

В 2009 г. вновь создано Командование Дальней авиации ВВС России, которому, в частности, была передана ракетоносная авиация Военно-морского флота.

Сергей Шойгу открыл памятник в честь 100-летия дальней авиации

Галерея 25 фото Галерея © Агентство "Военинформ" МО РФ Стальные крылья армии России