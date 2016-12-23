Дальняя авиация ВКС РФ. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 23 декабря ежегодно отмечается День дальней авиации ВВС России. Установлен в 1999 г. приказом главнокомандующего ВВС России. Дата приурочена к годовщине формирования эскадры тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец" (1914) - первого отечественного соединения дальней авиации.
Дальняя авиация (ДА) ВВС РФ входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех (наряду с РВСН и морскими стратегическими силами) компонент стратегических ядерных сил России.
Командующий - генерал-майор Сергей Кобылаш (с 16 сентября 2016 г., сменил на этом посту генерал-лейтенанта Анатолия Жихарева).
В строю дальней авиации состоят:
Основное вооружение - авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, авиабомбы разного назначения и калибра.
В настоящее время в состав ДА входят несколько авиабаз, Центр боевого применения и переучивания летного состава, полк самолетов-заправщиков, авиационные комендатуры, иные части и подразделения.
Самолеты дальней авиации участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в боевых действиях в Афганистане в 1980-х гг., на Северном Кавказе в 1990-х гг. и в операции "по принуждению Грузии к миру" в 2008 г.
17 ноября 2015 г. российские стратегические бомбардировщики нанесли массированные удары крылатыми ракетами и авиабомбами по объектам боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии. По данным СМИ, это стало первым боевым применением Ту-160 и самолетов семейства Ту-95.
В настоящее время в России разрабатывается перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Согласно госпрограмме вооружений на 2011-2020 гг., до 2020 г. должен быть разработан проект нового самолета и собран летный прототип ПАК ДА.
Одновременно ведется глубокая модернизация находящихся в строю самолетов: замена вооружения, радиоэлектронного оборудования и авионики, двигателей.
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