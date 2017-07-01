Фронтовой бомбардировщик Су-24. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июля 1967 г., 50 лет назад, совершил первый полет опытный экземпляр самолета Т-6 - прототип фронтового бомбардировщика Су-24. Фронтовой бомбардировщик Су-24 (по кодификации НАТО - Fencer, с англ. "фехтовальщик") - советский, позднее российский сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Первый всепогодный и круглосуточный ударный самолет тактической авиации в Военно-воздушных силах СССР. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям, в том числе на малых высотах. Разработан в опытном конструкторском бюро №51 (ныне - филиал ПАО "Компания "Сухой" "ОКБ Сухого") в 1960-х гг. Серийно строился в 1971-1993 гг. на Дальневосточном машиностроительном заводе (ныне - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, КнААЗ) и Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Всего изготовлено около 1,4 тыс. экземпляров.

На вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и морской авиации ВМФ РФ в настоящее время стоят порядка 120 модифицированных Су-24. К 2020 г. их планируется заменить на новые тактические бомбардировщики Су-34. Также Су-24 находятся на вооружении ВВС Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Украины.

История проекта

После принятия в 1961 г. на вооружение истребителя-бомбардировщика Су-7Б были предприняты попытки создать его всепогодную модификацию. Однако установить на этот самолет бортовой прицельный комплекс на базе мощного радиолокатора не удалось, и ОКБ Сухого начало разработку новой машины под шифром С-6 - сверхзвукового маловысотного двухместного бомбардировщика с укороченным взлетом и посадкой. В 1964 г. шифр был изменен на Т-58М (формально самолет создавался как модификация одноместного истребителя-перехватчика Су-15), в 1965 г. шифр сменился на Т-6. Опытный экземпляр 2 июля 1967 г. поднял в воздух летчик-испытатель Владимир Ильюшин. В дальнейшем машина получила более мощные двигатели (два АЛ-21Ф вместо двух основных Р-27Ф-300 и четырех дополнительных РД-36-35), а также крыло изменяемой стреловидности. Первый опытный бомбардировщик (Т-6-2И) с новым крылом совершил полет 17 января 1970 г. Пройдя государственные испытания в 1970-1974 гг., самолет был принят на вооружение ВС СССР 4 февраля 1975 г. под официальным обозначением Су-24.

Конструкция и технические характеристики базовой модели

Конструктивно Су-24 - цельнометаллический высокоплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме, оснащенный двумя турбореактивными двигателями с форсажными камерами (АЛ-21Ф-3 производства московского завода "Салют"), боковыми нерегулируемыми воздухозаборниками, крылом изменяемой в полете геометрии, стреловидным оперением с отклоняемым цельноповоротным стабилизатором и трехопорным шасси, которое убирается в фюзеляж. Передние створки ниш основных опор шасси являются одновременно тормозными щитками, самолет также оснащен тормозным парашютом. Экипаж бомбардировщика состоит из двух человек, летчик и штурман размещаются в герметичной кабине друг за другом.

- длина самолета - 22,67 м;

- высота - 5,92 м;

- размах крыла - от 10,37 м (при стреловидности 16 градусов) до 17,64 (при стреловидности 69 градусов);

- масса пустого самолета - 21 тыс. 200 кг, нормальная взлетная - 32 тыс. 300 кг, максимальная взлетная - 39 тыс. 700 кг;

- максимальная скорость полета - 1 тыс. 700 км/ч;

- боевой радиус действия - 600 км;

- практический потолок - 11 тыс. м;

- перегоночная дальность - 3 тыс. 55 км;

- вооружение и боевая нагрузка - шестиствольная пушка ГШ-6-23М калибра 23 мм (боезапас - 500 патронов) и до 7 тыс. кг на восьми узлах подвески - бомбы от 100 до 1 тыс. 500 кг, бомбовые кассеты или контейнеры малогабаритных грузов, блоки неуправляемых ракет, управляемые ракеты классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", до трех съемных подвижных установок с пушками. Может нести тактическое ядерное оружие (бомбы).

Модификации

- Су-24 - базовая версия. В отличие от последующих не была оборудована системой дозаправки в воздухе;

- Су-24М (1976) - модернизированный вариант с расширенным списком вооружения, новым бортовым комплексом обороны "Карпаты", прицельной системой "Кайра", усовершенствованной навигационной системой и пилотажным оборудованием;

- Су-24МП (1979) - постановщик помех;

- Су-24МР (1980) - фронтовой разведывательный вариант с комплексом разведки (панорамный фотоаппарат, телекамера "Аист-М", станция инфракрасной разведки "Зима" и др.), без ударного вооружения;

- Су-24МК экспортная версия, в 1988-1992 гг. поставлялась в Алжир, Ливию, Ирак, Иран и Сирию;

- Су-24М2 (2001) - дальнейшая модернизация бортового оборудования.

Боевое применение

Различные модификации Су-24 применялись ВВС СССР и ВВС/ ВКС России в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, Грузии и Сирии.

Потери

Всего с 2000 г. ВВС/ВКС РФ потеряли в различных авиационных инцидентах, в том числе в ходе боевых действий, 26 экземпляров Су-24 разных модификаций.