Случаи массовой гибели детей в России в результате пожаров. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2017 г. в деревне Угузево (Бирский район Башкирии) произошел пожар в деревянном жилом доме. В результате погибли девять человек, в том числе пять детей. Еще три человека пострадали. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. В связи с ЧП власти Башкирии объявили 7 августа в республике днем траура.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев массовой гибели детей при пожарах в РФ. С 2003 г. на территории страны произошло 16 пожаров (с учетом ЧП 7 августа 2017 г.), в которых погибли пять и более несовершеннолетних.

7 апреля 2003 года в селе Сыдыбыл (Якутия) в результате пожара в средней школе погибли 22 ученика 5-11 классов, еще 94 человека, в том числе четыре учителя, получили ожоги. Причиной пожара стало короткое замыкание.

10 апреля 2003 года в Махачкале (Дагестан) вследствие замыкания возник пожар в школе-интернате для глухонемых детей. От ожогов и отравления продуктами горения на месте происшествия погибли 28 воспитанников заведения в возрасте от 8 до 14 лет, еще двое детей позднее скончались в больнице. Пострадали порядка 140 человек.

10 ноября 2004 года в общежитии Кызыльской ТЭЦ на ул. Паротурбинной в Кызыле (Республика Тыва) замыкание в электрораспределительном щите вызвало пожар. В результате ЧП погибли 26 человек (в том числе 12 детей), 189 человек пострадали. Двухэтажное здание постройки 1960-х годов было полностью уничтожено огнем.

24 января 2010 года при пожаре в квартире одноэтажного жилого дома в поселке Верховье (Орловская область) погибли пять детей в возрасте от года до 8 лет, и женщина. Еще одному ребенку, 9-летней девочке, удалось спастись. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с самодельным обогревателем, которым хозяйка квартиры пользовалась после того, как ей отключили газ за неуплату.

17 октября 2011 года в поселке Нижняя Пойма (Красноярский край) в частном доме огонь из деревенской печи перекинулся на деревянные конструкции строения, в результате чего погибли девять человек - четыре взрослых и пять детей в возрасте от 4 до 15 лет.

4 февраля 2012 года в садоводческом некоммерческом товариществе "Щербинка-2" в Ленинском районе Подмосковья (ныне в составе Новомосковского округа Москвы) в результате пожара в двух строительных вагончиках-бытовках, которые были соединены пристройкой, погибли девять человек - супружеская пара и семь их несовершеннолетних детей в возрасте от года до 10 лет. Девочке 2002 года рождения удалось спастись. Причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности.

9 марта 2012 года в четырехэтажном жилом доме в селе Моховое (Кунгурский район Пермского края) произошел пожар, в результате которого погибла многодетная семья из девяти человек, в том числе семь детей в возрасте от 4 до 12 лет - пять мальчиков и две девочки. Пожар возник после того, как дети во время игры разожгли огонь на кухне. Семья не смогла быстро покинуть квартиру, так как коридор был захламлен вещами, а на окнах были решетки.

12 мая 2013 года при пожаре в деревянном жилом доме в селе Еловое (Емельяновский район Красноярского края) погибли шесть человек - пять детей в возрасте от года до 7 лет и 18-летний юноша. Причиной возгорания стала эксплуатация самодельного электрообогревателя с открытой спиралью накаливания.

3 июня 2013 года в результате пожара в двухквартирном жилом доме в деревне Мушковичи (Ярцевский район Смоленской области) погиб 19-летний мужчина и пять детей в возрасте от 3 до 11 лет. 28-летняя женщина была госпитализирована с ожогами головы и верхних дыхательных путей. Причиной пожара стало короткое замыкание.

31 марта 2014 года в деревне Космаково (Ярковский район Тюменской области) при пожаре в частном бревенчатом жилом доме погибли семь человек, в том числе пять детей. Также пострадали две женщины, одна из них была госпитализирована. Предварительными причинами пожара сотрудники МЧС назвали неосторожное обращение с огнем или поджог.

8 октября 2015 года в станице Холмская (Краснодарский край) при пожаре в частном доме погибли семь детей в возрасте от года до 10 лет. По версии следствия, в сгоревшем домовладении проживала семья, состоящая из двух взрослых и пяти малолетних детей. Накануне к ним в гости приехали знакомые вместе с двумя своими детьми. Обнаружившие возгорание очевидцы вызвали пожарных. При попытке спасти детей из горящего строения получил ожоги мужчина, который был госпитализирован.

5 декабря 2015 года в результате пожара на территории дачного товарищества "Феникс" в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа погибли восемь подростков. Несовершеннолетние отмечали день рождения в бане, а после возгорания не смогли самостоятельно покинуть помещение. Вероятной причиной их гибели стало отравление угарным газом.

9 января 2016 года в селе Старый Кувак (Татарстан) произошел пожар в одноэтажном жилом доме, где проживала семья из восьми человек. На месте погибли пять детей и их мать, отец был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 70-75% тела. Было установлено, что дом отапливался с помощью самодельных электрообогревателей, поскольку газ в нем отключили за неуплату. Главе сельского поселения было предъявлено обвинение в халатности.

8 мая 2016 года в частном доме в г.ороде Сухой Лог (Свердловская область) произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, в том числе пять детей 2008-2013 гг. рождения. Спастись удалось одному мужчине, который был госпитализирован с сильными ожогами. По данным СК РФ, основной причиной возгорания могло стать неисправное печное оборудование.

15 ноября 2016 года при пожаре в деревне Пеньково (Спировский район Тверской области) погибли шесть человек - женщина и пять детей. Также пострадал мужчина, госпитализированный в шоковом состоянии и с ожогами средней тяжести. По информации СК РФ, очаг пожара находился в хозяйственной пристройке. В ней был размещен домашний скот, помещение освещалось электрическими инфракрасными тепловыми лампами.